น้ำมันร่วง$3.5มองคว่ำบาตรอิหร่านไม่กระทบตลาด หุ้นสหรัฐฯปิดบวกและทองคำปรับลดแคบๆ

ราคาน้ำมันขยับลงมากกว่า 3% ในวันอังคาร(25ส.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ มองมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่หวังกดดันทางเศรษฐกิจของอิหร่าน ก่อความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานน้อยกว่าการยกระดับโจมตีทางทหาร ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก จากการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำทรงตัวในกรอบแคบๆ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 2.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 3.59 ดอลลาร์ เซนต์ ปิดที่ 88.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดตัวมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเมื่อวันจันทร์(24ส.ค.) หลังสงครามลากยาวมานานเกือบ 6 เดือน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่ามันเล็งเป้าเจาะจงไปที่ประเทศไทย หรือเมื่อไหร่ที่บทลงโทษจะมีผลบังคับใช้ โดยเพียงแต่บอกว่าจะให้เวลาประเทศต่างๆในการทำตาม
การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งทางทหารสู่การกดดันทางเศรษฐกิจในสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ช่วยลดความกังวลในตลาดพลังงานลงได้บ้าง ขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรที่อเมริกาแถลงออกมานั้น ก็ไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงเท่ากับที่พวกเทรดเดอร์บางส่วนคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(25ส.ค.) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวจากแรงเทขายก่อนหน้า นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของเอ็นวิเดีย ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะเดียวกันก็คลายความกังวลอันเนื่องจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 160.24 จุด (0.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,577.40 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 24.42 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,677.28 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 171.11 จุด (0.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,151.30 จุด
การปรับขึ้นของวอลล์สตรีท สะท้อนว่านักลงทุนคลายความกังวลลงไปบ้าง ต่อกรณีที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ นอกจากนี้มันยังอาจช่วยกำหนดทิศทางสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งตามสถิติแล้วเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นมักจะอ่อนตัวลง
เอ็นวิเดีย ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่รายงานผลประกอบการในวันพุธ(26ส.ค.) จะเป็นบททดสอบถัดไปสำหรับการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มีแรงขับเคลื่อนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ตามสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงใดๆอาจโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่เกินจริงและก่อคำถามว่าธุรกิจเอไอจะยืนหยัดเฟื่องฟูต่อไปได้อีกนานแค่ไหน
ส่วนราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร(25ส.ค.) หลังย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนในช่วงต้นของการซื้อขาย นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลตัววัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ที่จะเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 3.30 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 4,694.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)