ทรัมป์เย้ยแคนาดา บอกจะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็นทะเลสาบอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุในวันอังคาร (25 ส.ค.) ว่าเขากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ เป็นทะเลสาบอเมริกา ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชวนให้รำลึกถึงการดำเนินการฝ่ายเดียวของประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันเมื่อปีที่แล้ว ที่ได้ออกคำสั่งบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก เป็นอ่าวอเมริกา
สหรัฐอเมริกาและแคนาดากำลังติดหล่มอยู่ในข้อพิพาททางการค้า โดยคาดว่าแคนาดาจะประกาศมาตรการตอบโต้ในวันอังคารนี้
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบโต้รัฐบาลทรัมป์ที่ได้บังคับใช้มาตรการเก็บภาษีศุลกากร 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าแคนาดามูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศล้มเหลว
"สหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอเป็นทะเลสาบอเมริกา เนื่องจากเราไม่คาดคิดว่าจะทำธุรกิจกับออนแทรีโออีกต่อไป" ทรัมป์ ระบุผ่านโซเชียลมีเดียในวันอังคาร
ออนแทรีโอเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ
วาทกรรมระหว่างสองประเทศกำลังทวีความดุเดือดขึ้น โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้บอกกับผู้นำแคนาดาให้ "ทำตามที่บอก" ไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ "เลวร้ายยิ่งกว่า" อัตราภาษีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่นายกรัฐมนตรี มาร์ค คาร์นีย์ ได้กล่าวหาวอชิงตันว่าพยายามทำให้แคนาดาตกเป็นเบี้ยล่าง
ทรัมป์ยังขู่ว่าจะเก็บภาษี 50 เปอร์เซ็นต์อัตราใหม่สำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็กกล้าของแคนาดา ขณะที่คาร์นีย์กล่าวว่าข้อเรียกร้องทางการค้าของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าวอชิงตันต้องการ "ทำลายอุตสาหกรรมหลักของเรา" ซึ่งรวมถึงยานยนต์ เหล็กกล้า และอะลูมิเนียม
แคนาดาและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านยานยนต์ พลังงาน การเกษตร และการผลิต ซึ่งทำให้การต่อสู้ทางการค้าที่ยืดเยื้ออาจสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อภาคธุรกิจและคนงานของทั้งสองฝั่งพรมแดน
ธุรกิจและผู้บริโภคต่างตกอยู่ตรงกลาง โดยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนว่าราคาสินค้าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นมากเพียงใด
ไมเคิล โฮเวิร์ด เจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในเมืองวอร์เรน รัฐมิชิแกน ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองดีทรอยต์ กล่าวว่าการเก็บภาษีดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อ "ความสามารถในการหาเลี้ยงครอบครัวของเรา และยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตอบแทนชุมชนของเราด้วย"
โฮเวิร์ดและภรรยาเริ่มต้นธุรกิจของพวกเขาเมื่อสิบปีที่แล้ว พวกเขาผลิตและจำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่โต๊ะทานอาหารไปจนถึงชั้นหนังสือ
"การจะบอกว่าเราไม่ต้องการแคนาดานั้นเป็นเรื่องที่หลอกลวง" เขากล่าว "มันไม่ซื่อสัตย์ และมันก็ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน เราต้องการเพื่อนบ้านของเรา และพวกเขาก็ต้องการเราเช่นกัน"
ฟรองซัวส์-ฟิลิปป์ ฌองปาญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอีกสามคน คาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีในเช้าวันอังคารนี้ โดยก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ คาร์นีย์กล่าวว่า แคนาดาอาจจำเป็นต้องลดการตอบโต้การเก็บภาษีของสหรัฐฯ แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน และหันไปใช้การตอบโต้แบบพุ่งเป้ามากขึ้น เพื่อมุ่งคุ้มครองคนงานและภาคธุรกิจของแคนาดาแทน
"ทัศนคติบนโต๊ะเจรจาที่มองว่าแคนาดาเป็นบริษัทสาขาของสหรัฐอเมริกา" เป็น "สิ่งที่เราจะไม่มีวันยอมรับ" คาร์นีย์กล่าว
คาร์นีย์กล่าวอย่างตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศส
"เราได้เรียนรู้ระหว่างการเจรจาว่าชาวอเมริกันต้องการทำลายอุตสาหกรรมหลักของเรา ซึ่งรวมถึงยานยนต์ เหล็กกล้า และอะลูมิเนียม" คาร์นีย์กล่าว "นั่นคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราปฏิเสธ มันเป็นข้อตกลงที่แย่มาก"
ที่มา เอพี