มาแล้ว! เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln มุ่งหน้ามา “ไทย” แวะะเทียบท่าให้ ทหารอเมริกัน 5พันนาย “พักผ่อน-เติมเสบียง” พบลูกเรือตื่นเต้นส่งแชทล่วงหน้าถามหาโรงแรมดีๆ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln ที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องลูกเรือพยายามกระโดดเรือหลังต้องออกทะเลนานไม่ต่ำกว่า 200 วัน ล่าสุดเตรียมเข้ามาเทียบท่าใน “ไทย” สัปดาห์หน้าเพื่อให้ทหารเรือสหรัฐฯสามารถออกมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศและเติมเสบียง สื่อสหรัฐฯรายงานภาพความน่ารักทหารเรืออเมริกันส่งข้อความแชทถามครอบครัวตามหาโรงแรมที่พักดีๆในไทยล่วงหน้า ส่วนอีกรายสุดปลื้มเป็นความฝันที่จะได้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยตามความฝัน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(25 ส.ค)ว่า เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln มีกำหนดที่จะเข้ามาจอดเทียบท่าในไทยสัปดาห์หน้า เพื่อให้ทหารเรือที่ประจำการร่วม 5,000 คนสามารถมาแวะพักผ่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศตามหลังการออกทะเลยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ร่วม 274 วันท่ามกลางปัญหาสภาพกดดันทางจิตใจของลูกเรือและปัญหาเสบียงบนเรือ
สื่ออังกฤษชี้ว่า มาตรฐานการออกทะเลแต่ละครั้งจะนาน 6 เดือน – 9 เดือนเท่านั้นแต่ทว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งอาจส่งผลทำให้การออกทะเลยาวนานออกไป
เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln ออกเดินทางจากภูมิภาคตะวันออกกลางมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์(22)เพื่อมุ่งหน้ามาไทย
เจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่เปิดเผยชื่อยืนยันวันอังคาร(25)ว่า การมาแวะพักทอดสมอจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้า โดยมีทหารเรือและทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯรวม 5,000 คนสามารถขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนหลังการท่องทะเลระยะที่ยาวนาน
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือไทยว่า USS Abraham Lincoln พร้อมเรือสนับสนุนจะเข้ามาเทียบท่าทางตะวันออกของไทยแต่จะไม่มีการฝึกซ้อมรบ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทำให้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อเรือ 3 ลำหรือวันที่จะเข้าไทยได้
“การแวะจอดเป็นการเข้าเทียบท่าตามปกติที่มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกเรือสามารถพักผ่อนและฟื้นฟู..รวมถึงรับการสนับสนุนทางโลจิสติก” โฆษกกองทัพเรือไทยเปิดเผยผ่านแถลงการณ์
หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์รายงานความน่ารักว่า มีหนึ่งในลูกเรือได้ส่งข้อความแชตเมื่อวันที่ 18 ส.ค สอบถามญาติให้ช่วยแนะนำโรงแรมดีๆในไทย
ส่วนอีกลูกเรืออีกคนได้เปิดเผยกับครอบครัวว่า เธอรู้สึกตื่นเต้นสำหรับลูกเรือทหารอเมริกันที่เป็นชายรายนี้เพราะเขามักกล่าวถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย
ทั้งนี้เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯออกเดินทางจากฐานที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว ก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าไปที่ตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนปฎิบัติการทหารในสงครามอิหร่าน
อย่างไรก็ตามสื่อการทหารชื่อดัง Navy Times และStars and Stripes รายงานในเดือนนี้ถึงความพยายามฆ่าตัวตายของลูกเรือและการสูญเสียขวัญและกำลังใจบนเรือ แต่ทว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ออกมาชี้ว่า เป็นการรายงานที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ USS Abraham Lincoln
ทั้งนี้ไทยมีสถานะเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉีนงใต้และยังคงเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญามาตั้งแต่ปี 1954 และเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโตมาตั้งแต่ปี 2003
ทั้งสองชาติยังมีความใกล้ชิดระหว่างกันทางด้านกองทัพอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลไทยปัดข่าวจากการรายงานของสื่อนอกชื่อดังที่อ้างว่า รัฐบาลเตรียมใช้ความสัมพันธ์ทหารรวมการฝึกซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ Cobra Gold ที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อต่อรองกับวอชิงตันในประเด็นเจรจาภาษีสร้างความตกใจไปทั่ว
อ้างอิงจากเว็บไซต์กองทัพสหรัฐฯพบว่า กองกำลังสหรัฐฯ ไทย และญี่ปุ่น เสร็จสิ้นชั้นเรียนหน่วยเคลื่อนที่เร็วการช่าง Exercise Cobra Gold 2026 เกิดขึ้นที่จ.นครราชสีมา ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัด
การซ้อมรบ Cobra Gold ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานและข้อผูกพันร่วมกันต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ซึ่งชาติพันธมิตรสามารถป้องกันอธิปไตยของตัวเอง
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานต่อว่า เมื่อสุดสัปดาห์กลายเป็นข่าวดังเมื่อ โจชัว อาวิลส์ (Joshua Aviles) ลูกเรือของ USS Abraham Lincoln ได้รับข่าวร้ายว่า บิดาของตัวเองที่ถูกตำรวจเข้าเมืองสหรัฐฯจับกุมและส่งเข้าเรือนจำ ICE
เขากล่าวทั้งน้ำตาผ่านเฟซบุ๊กว่า เขาอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln นานร่วม 9 เดือน พ่อของเขามีใบขับขี่ บัตรประกันสังคม และใบอนุญาตทำงาน
อ้างอิงจากสื่อ USNI News ด้านการทหารของสหรัฐฯ กองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln (CVN-72) เดินทางออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐฯกำลังมีความขัดแย้งกับอิหร่าน และในเวลานี้อยู่ในกองเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ ( U.S. 7th Fleet)
และเดินทางมาถึงมหาสมุทรอินเดียในภูมิภาคกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก (U.S. Indo-Pacific Command)