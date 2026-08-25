จีนน้ำท่วมหนักเพราะไต้ฝุ่นนาร์รา ญี่ปุ่น-ไต้หวันเตรียมรับมือพายุโซเดล

เหตุน้ำท่วมเป็นวงกว้างซึ่งเกิดจากฝนที่ตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นนาร์รา ทวีความรุนแรงขึ้นในวันอังคาร (25 ส.ค.) ทั่วพื้นที่ตอนใต้ของจีน ส่งผลให้บ้านเรือนและร้านค้าจมอยู่ใต้น้ำ และประชาชนหลายพันคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน ขณะที่พายุอีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน
ทางการในเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีของจีน ได้อพยพประชาชนกว่า 15,000 คน หลังจากระดับน้ำพุ่งสูงทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อปี 2008
สถานีโทรทัศน์ของทางการจีนรายงานว่า ระดับน้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทางการต้องอพยพประชาชนรวมทั้งสิ้น 54,000 คนในกว่างซี
พายุไต้ฝุ่นนาร์ราได้ลอยตัววนเวียนอยู่เหนืออ่าวเป่ยปู้ หรือที่รู้จักกันในชื่ออ่าวตังเกี๋ย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลจีนใต้มาเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดฝนตกหนักในกว่างซี และมณฑลใกล้เคียงอย่างไห่หนานและกวางตุ้ง
สื่อของรัฐระบุว่า คาดว่าฝนจะยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ของเวียดนามและตอนใต้ของจีนจนถึงวันพุธ โดยพื้นที่ในกว่างซี กวางตุ้ง ไห่หนาน และฝูเจี้ยน มีการคาดการณ์ว่าจะเผชิญกับพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ในเมืองฉงจั่ว น้ำจากแม่น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมตัวเมือง โดยระดับน้ำสูงทะลุขึ้นไปถึงหลังคาของอาคารบางแห่ง
ประกาศจากทางการเมืองฉงจั่วเมื่อวันจันทร์ได้สั่งให้ธุรกิจและกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดระงับการให้บริการชั่วคราว และเรียกร้องให้ผู้ที่อพยพออกมาแล้วอย่าเพิ่งกลับเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ในขณะเดียวกัน พายุไต้ฝุ่นโซเดล ซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลาง ได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวัน โดยคาดว่าจะทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นหย่อมๆ ที่ไต้หวันรายงานพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และสูญหาย 4 รายจากสภาพอากาศเลวร้าย
กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนถึงลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหาย ขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวา ซึ่งจะทำให้เกิดลมแรงจัดและคลื่นทะเลสูง
กรมอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันระบุว่า คาดว่าพายุโซเดลจะพัดผ่านทางตอนเหนือของไต้หวัน และทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือตั้งแต่ช่วงดึกของวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าความรุนแรงของพายุจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงและรัศมีลมพายุจะแคบลงก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานกล่าวเสริมว่า ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาและขอบเขตผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้
ในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของไต้หวัน รัฐบาลรายงานพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และสูญหาย 4 รายจากพายุดีเปรสชันเขตร้อนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองไถหนานและเกาสง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนกว่า 4 ล้านคน
ในช่วงสามวันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันอังคาร มีปริมาณฝนตกลงมาเกือบ 1 เมตรในเมืองเกาสง ซึ่งรัฐบาลระบุว่าเป็นปริมาณที่สูงกว่าเมื่อครั้งเกิดพายุไต้ฝุ่นมรกต ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในปี 2009 ซึ่งในครั้งนั้นคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 700 ราย และสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าพายุโซเดลจะพัดขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงดึกของวันพฤหัสบดีจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์
ที่มา รอยเตอร์