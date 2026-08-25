ฟิลิปปินส์เล็งขยายขีดความสามารถโดรนทางการทหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันอังคาร (25 ส.ค.) ว่า ฟิลิปปินส์มีแผนที่จะขยายขีดความสามารถด้านระบบไร้คนขับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและจัดหาโดรน อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย
กิลแบร์โต เตโอโดโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวต่อที่ประชุมพิจารณางบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรว่า ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ยังมีแผนที่จะจัดหาเรือคอร์เวตติดขีปนาวุธนำวิถีเพิ่มเติม รวมถึงยุทโธปกรณ์หลักอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก
ฟิลิปปินส์ได้ปรับเปลี่ยนจุดสนใจด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามภายในประเทศมาสู่ความมั่นคงภายนอก ในขณะที่ความตึงเครียดกับรัฐบาลปักกิ่งในทะเลจีนใต้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเหนือพื้นที่พิพาทภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐบาลมะนิลาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เตโอโดโรกล่าวว่า ปัจจุบันกองทัพได้ปฏิบัติการโดยใช้ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อภารกิจด้านข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และการลาดตระเวน
"เมื่อเราพัฒนาความพร้อมไปตามวงจร เราก็จะสามารถจัดหามาเพิ่มเติมได้" นายเตโอโดโรกล่าวในการเสนอของบประมาณกระทรวงกลาโหมสำหรับปี 2027 ต่อสภานิติบัญญัติ ซึ่งขอเพิ่มขึ้น 6.3% จากงบประมาณ 3.055 แสนล้านเปโซ (4.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ได้รับอนุมัติสำหรับปีนี้
การขยายขีดความสามารถด้านโดรนเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนองบประมาณ 5 หมื่นล้านเปโซ (810.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับโครงการพัฒนากองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยในปีหน้า ซึ่งสูงกว่างบประมาณปัจจุบันถึง 25%
นายเตโอโดโรกล่าวเสริมว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกยังรวมถึงการพัฒนาระบบ การเชื่อมต่อ และองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการที่จำเป็น เพื่อให้สามารถใช้งานโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าบุคลากรก็คือ การบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการ คุณจะนำมันไปทำอะไร และจะใช้งานมันอย่างไร" เขากล่าว พร้อมเสริมว่าการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ปลอดภัยและขีดความสามารถด้านเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เตโอโดโรปฏิเสธที่จะระบุถึงระบบเฉพาะเจาะจงที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกล่าวว่ารายละเอียดดังกล่าวเป็นความลับและมีความอ่อนไหวสูงมาก
"ระบบเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบหรือแทรกแซงได้ง่ายมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI" เขากล่าว พร้อมเสริมว่าฟิลิปปินส์กำลังติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหลายประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดรน
ยูลิยา เฟดิฟ เอกอัครราชทูตยูเครนประจำฟิลิปปินส์ เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนมิถุนายนว่า รัฐบาลเคียฟได้หารือกับรัฐบาลมะนิลาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีโดรน
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ระบุว่าได้มอบโดรนทางทะเลพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 ลำให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเฝ้าระวังทางทะเล
ที่มา รอยเตอร์