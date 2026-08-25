ป่วน! "เยอรมัน" เจอโดรนลำที่ 3 รวมระเบิด 50 กรัมเกรดใช้ในกองทัพใน “สนามบินไลป์ซิก” 10 วันหลังเจอโดรนติดระเบิดลำแรกใกล้เครื่องบินคาร์โกยูเครน โพลสำรวจชี้ "ปชช." วิตกสถานการณ์ร้อนที่สนามบินฮับโลจิสติก DHL ชื่อดัง

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – เยอรมันพบโดรนลำที่ 3 และระเบิดเกรดใช้ในกองทัพหนัก 50 กรัมภายในสนามบินไลป์ซิกเมื่อวันที่ 14 ส.ค หรือ 10 วันหลังพบโดรนลำแรกที่ผูกติดระเบิดอานุภาพร้ายแรงใกล้เครื่องบินคาร์โกยูเครนอันโตนอฟ(Antonov) ที่เชื่อกันว่าหน่วยข่าวกรองลับรัสเซียเกี่ยวข้อง ด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดริช แมร์ซ แถลงวันนี้(25 ส.ค) เชื่อว่าจะสามารถเปิดโปงคนร้ายในไม่กี่วันข้างหน้า
ยูโรนิวส์รายงานวันนี้(25 ส.ค)ว่า สถานีโทรทัศน์เยอรมัน NDR สถานีโทรทัศน์เยอรมัน WDR และหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung รายงานวันอังคาร(25)ว่า อัยการเยอรมันค้นพบโดรนลำที่ 3 ทางตะวันตกของสนามบินไลป์ซิกเมื่อวันที่ 14 ส.ค หรือ 10 วันหลังพบโดรนติดระเบิดลำแรกที่พบในวันที่ 4 ส.คอยู่ใกล้เครื่องบินคาร์โกยูเครนภายในสนามบินเดียวกัน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนเยอรมันยังพบระเบิดเกรดทหารอีก 50 กรัม
เงื่อนงำอื่นนำทีมสอบสวนไปคูร์ซดอร์ฟ (Kursdorf) ทางเหนือของสนามบิน และที่นั่นเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบอุปกรณ์ที่คาดว่าจะใช้เป็นเครื่องควบคุมโดรน อ้างอิงจากการค้นพบปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและเสาอากาศผูกติดด้วยเทปไว้ที่ต้นไม้
และพื้นที่แวดล้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นร่องรอยการเผายุทธวิธีการทหารที่ใช้เพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้ามล่วงรู้และชิ้นส่วนโลหะ โดยทีมสอบสวนกำลังตรวจว่านี่อาจเป็นพิกัดที่เกิดระเบิด
ยูโรนิวส์รายงานว่า ตำรวจเยอรมันส่งหุ่นยนต์กู้ระเบิดในชั่วข้ามคืนไปสู่วันที่ 5 ส.คหลังมีการพบโดรนลำแรกที่ลานบินใกล้เครื่องบินคาร์โกอันโตนอฟที่สนามบินไลป์ซิกซึ่งเป็นฐานของเครื่องบินคาร์โกยูเครนทำให้รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมัน อเล็กซานเดอร์ โดบรินดต์ ชี้ว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงในสงครามไฮบริดที่เชื่อว่า “รัสเซีย” อยู่เบื้องหลัง
หนึ่งในเครื่องบิน DHL ที่มีกำหนดจะลงจอดที่สนามบินไลป์ซิกในวันพบโดรนลำแรกเมื่อวันที่ 4 ส.คแต่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินอื่น ปรากฏว่าเครื่องบินเกิดชนวัตถุลึกลับกลางอากาศที่ห่างออกไปราว 6 ก.ม
DW ของเยอรมันรายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนสงสัยว่า โดรนลำที่ 2 อาจชนเข้ากับเครื่องบิน DHL กลางอากาศไม่นานหลังสนามบินไลป์ซิกปิดชั่วคราว
แหล่งข่าวความมั่นคงที่อ้างตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเยอรมันระบุว่า เชื่อว่าหน่วยข่าวกรองลับรัสเซียเข้ามาพัวพัน
ด้านโอลาฟ โฮปเปอ (Olaf Hoppe) โฆษกตำรวจเยอรมันแถลงกับยูโรนิวส์ว่า ในช่วงเวลาเดียวกันมีการค้นพบวัตถุในพื้นที่รันเวย์ทางใต้ของสนามบินไลป์ซิก
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ชี้ว่าเป็น “โดรน”
รอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดริช แมร์ซ แถลงในการประชุมซัมมิตประเทศพันธมิตรยูเครนวันนี้(25)ว่า ในไม่ช้าจะสามารถเปิดเผยตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีโดรนที่สนามบินไลป์ซิกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.คได้
ข่าวการพบโดรนติดระเบิดที่สนามบินไลป์ซิกและความเคลื่อนไหวตามมาหลังจากนั้นสร้างความวิตกให้กับประชาชนเยอรมัน
dpa ของเยอรมันรายงานวันจันทร์(24)ว่า โพลสำรวจ YouGov ที่จัดทำโดย dpa พบว่า เกือบ 2 ใน 3 ของประชาชนเยอรมันมีความวิตกต่อเหตุการณ์
63% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกวิตก ในขณะที่อีก 22 % ตอบว่าวิตกเพียงเล็กน้อย และอีก 5% ไม่รู้สึกวิตก
นอกจากนี้โพลยังชี้ว่า ราว 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า รัฐบาลเบอร์ลินนั้นเตรียมพร้อมแย่ต่อเหตุการณ์ รวม 30% ที่ตอบว่า “แย่มาก” แต่อีก 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า รัฐบาลเยอรมันเตรียมพร้อมรับดีแล้ว
โพลYouGov สำรวจผู้เข้าร่วม 2,091 คนระหว่างวันที่ 14 ส.ค 2026 – วันที่ 17 ส.ค 2026