ผู้นำชาติยุโรปโผล่ “ยูเครน” ครบรอบ 35 ปีวันชาติ ส่งสัญญาณแรงช่วย “เซเลนสกี” รบ “รัสเซีย” แต่ไร้เงาทูตทรัมป์ อดีตรองปธน.สหรัฐฯ “ไมค์ เพนซ์” บินเข้าเคียฟฉลองสุดสัปดาห์

เอเจนซีส์– ผู้นำชาติยุโรปรวมนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม ฉลองวันประกาศเอกราชยูเครนครบรอบ 35 ปีแต่ไร้เงาผู้แทนประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ทว่าสุดสัปดาห์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ และอดีตทูตพิเศษสหรัฐฯด้านยูเครน คีธ เคลล็อกก์ (Keith Kellogg) บินเข้ากรุงเคียฟหารือร่วมกับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี
ยูโรนิวส์รายงานวันจันทร์(24 ส.ค)ว่า เป็นการรวมตัวของผู้นำชาติยุโรปที่กรุงเคียฟเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติยูเครนปีที่ 35 และเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี 2022
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แอนดี เบอร์แนม ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำคนใหม่เดินทางมาที่กรุงเคียฟเพื่อฉลองและร่วมการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น (Coalition of the Willing) ที่เป็นกลุ่มภายใต้การริเริ่มของอังกฤษ-ฝรั่งเศสและมีสมาชิก 35 ประเทศร่วมนั้น ปรากฎว่าไร้เงาทีมผู้แทนสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โดยไม่ปรากฏว่าลูกเขยทรัมป์ จาเรด คุชเนอร์ หรือ สตีฟ วิตคอฟฟ์ เข้าร่วมงาน
นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดิช แมร์ซ และประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ต่างร่วมการประชุมทางวิดีโอลิงค์แทน
ที่กรุงเคียฟยังประกอบไปด้วย ประธานคณะมนตรียุโรป อันโตนิโอ คอสตา (António Costa) และเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรประดับสูงคนอื่นๆ
ที่ผ่านมาเคียฟกดดันบรรดาชาติพันธมิตรเพื่อมอบระบบมิสไซล์สกัดก่อนฤดูหนาวจะมาถึง
ยูโรนิวส์รายงานว่า สหภาพยุโรปประกาศในวันจันทร์(24)การสนับสนุนทางการทหารมูลค่า 6.1 พันล้านยูโร
คอสตากล่าวสดุดียูเครนและประชาชนยูเครนต่อหน้าประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ว่า ประชาชนยูเครนมีความกล้าหาญที่กลายเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วโลก
พร้อมยืนยันให้คำมั่นจะสนับสนุนยูเครนตราบเท่าที่จำเป็น และเป็นพันธะที่ไปไกลกว่าสงครามที่จะไปถึงการป็นสมาชิก EU ในอนาคตของยูเครน
“กฎระหว่างประเทศต้องมีผลบังคับใช้ (แต่)รัสเซียไม่มีชัย”ประธานคณะมนตรียุโรปแถลง
เขากล่าวต่อว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้หากเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศถูกละเมิด
นอกจากนี้ยังร้องขอเพื่อช่วนให้เคียฟเพิ่มความแข็งแกร่งการป้องกันภัยทางอากาศก่อนฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษคนใหม่ ลุค พอลลาร์ด (Luke Pollard) ยืนยันว่า อังกฤษจะมอบความลับเทคโนโลยีมิสไซล์พิสัยไกล Storm Shadow ให้แก่เคียฟเพื่อที่จะสามารถผลิตเองได้ไว้รบกับรัสเซีย
เอพีรายงานวันอังคาร(25)ว่า อย่างไรก็ตาม อรุน โดวสัน (Arun Dawson) นักวิจัยประจำสถาบันอากาศและอวกาศฟรีแมน(Freeman Air and Space Institute)ของมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจออกมาชี้ว่า อาจจะไม่สามารถช่วยยูเครนได้ทันในฤดูหนาวนี้ และเชื่อว่าการผลิตเริ่มเร็วที่สุดในปีหน้า
ยูโรนิวส์รายงานต่อว่า ทีมทรัมป์ที่มีลูกเขย จาเรด คุชเนอร์ และวิตคอฟฟ์ นั้นไม่ได้เดินทางเข้าร่วมในวันจันทร์(24)ถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะมีการคาดการณ์ว่า การเฉลิมฉลองวันชาติยูเครนอาจทำให้ทั้งสองเดินทางมายังกรุงเคียฟได้เป็นครั้งแรกถึงแม้ผู้แทนทรัมป์ สตีฟ วิตคอฟฟ์จะเดินทางไปกรุงมอสโกถึง 8 ครั้งก็ตาม
แต่เป็นที่น่าประหลาดใจเพราะในสุดสัปดาห์กลับพบว่าอดีตรองประธานิบดีสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ และอดีตทูตพิเศษสหรัฐฯด้านยูเครน คีธ เคลล็อกก์ (Keith Kellogg) บินเข้ากรุงเคียฟหารือร่วมกับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี
บนแพลตฟอร์ม x ของเพนซ์แสดงภาพการหารือระหว่างตัวเขาและประธานาธิบดีเซเลนสกี
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานว่า เพนซ์ได้เปิดเผยในวันอาทิตย์(23)ว่า ผู้นำยูเครนร้องขอวอชิงตัน 5% ของมิสไซล์แพทริออตที่สหรัฐฯมีไว้ในคลังแสง