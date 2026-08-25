ทรัมป์เดือดปุด! จี้แคนาดา 'ทำตามคำสั่ง' หลังนายกฯ ออนแทรีโอขู่ 'งดจ่ายไฟ' ให้สหรัฐฯ ถ้ายังกระพือสงครามการค้า

ดั๊ก ฟอร์ด นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐออนแทรีโอ ขู่จะตัดกระแสไฟฟ้าและแร่ธาตุสำคัญที่ส่งไปยังสหรัฐฯ หากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงยกระดับสงครามการค้ากับแคนาดาต่อไป ซึ่งทำให้ ทรัมป์ ออกมาโพสต์ Truth Social ตอบโต้ด้วยความไม่พอใจ
การโต้เถียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่ ทรัมป์ ระกาศว่าภาษีนำเข้ารถยนต์ รถบรรทุก ชิ้นส่วนรถยนต์ และเหล็กจากแคนาดา จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ในวันที่ 1 ม.ค. ปี 2027
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และสหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษี 50% กับสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22)
“ทุกอย่างเป็นไปได้ ผมจะทำทุกอย่างที่จำเป็น” ฟอร์ด กล่าวกับสำนักข่าวเอพีเมื่อวันจันทร์ (24) โดยเผยว่า รัฐออนแทรีโออาจขึ้นราคาค่าไฟฟ้า หรือระงับการส่งออกไฟฟ้าไปสหรัฐฯ ทั้งหมด
“เราผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านและธุรกิจ 1.5 ล้านแห่ง” เขากล่าวเสริม พร้อมเตือนว่าหาก ทรัมป์ ยังคงพยายามทำลายอุตสาหกรรมการผลิตของแคนาดา “พวกเขาก็ควรเตรียมแบตเตอรีสำรองไว้ด้วย”
ทรัมป์ ตอบโต้ผ่านทาง Truth Social โดยกล่าวว่าความคิดเห็นของ ฟอร์ด เป็นเพียง "การโอ้อวด" และโจมตีนายกฯ ออนแทรีโอโดยตรง ก่อนจะเตือนบรรดาผู้นำแคนาดาให้ "ปฏิบัติตามคำสั่ง"
“ใครสักคนควรทำให้พวกตัวตลกพวกนี้เชื่อฟังเสียบ้าง ไม่อย่างนั้น ผลที่ตามมาสำหรับแคนาดาจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้เยอะ!” ทรัมป์ เขียน โดยเรียกนายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ว่า “ผู้ว่าการคาร์นีย์” อีกครั้ง
เขายังบอกด้วยว่า สหรัฐฯ “ใหญ่กว่า รวยกว่า และแข็งแกร่งกว่ามาก” และเตือนว่าแคนาดาจะ “อยู่ไม่รอด” หากปราศจากมหาอำนาจเพื่อนบ้านทางใต้
“ผมมีพื้นที่บนก้นเยอะมาก ดังนั้นเขามีที่ว่างให้มาจูบก้นผมเยอะ” ฟอร์ด ตอบโต้ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ (24)
ฟอร์ด กล่าวว่า ออตตาวาควรพิจารณามาตรการตอบโต้ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการจำกัดน้ำมัน โพแทส และแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์
คริสติน เฟรเชตต์ นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐควิเบกซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้เธอยังไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางของฟอร์ด แต่ก็จะไม่ตัดทิ้ง หากแคนาดาก้าวเข้าสู่ “ระยะใหม่” ของข้อพิพาทกับสหรัฐฯ
แคนาดาเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการพึ่งพาในระดับประเทศจะค่อนข้างน้อยก็ตาม ข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (US Energy Information Administration) แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกานำเข้าไฟฟ้าจากแคนาดาประมาณ 24.5 เทราวัตต์-ชั่วโมงในปี 2025 ในขณะที่ส่งออกกลับไปประมาณ 16 เทราวัตต์-ชั่วโมง ทำให้การพึ่งพาสุทธิอยู่ที่ 0.2% ของการบริโภคไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาจะกระจุกตัวอยู่ในรัฐชายแดน เช่น นิวยอร์ก มิชิแกน และมินนิโซตา ซึ่งการจัดหาไฟฟ้าจากแคนาดาอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
รัฐออนแทรีโอเคยใช้การขู่เรื่องไฟฟ้ามาก่อนแล้ว ในเดือน มี.ค. ปี 2025 ฟอร์ด ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 25% สำหรับการส่งออกไฟฟ้าไปยัง 3 รัฐของสหรัฐฯ ก่อนที่จะระงับไว้หลังจากที่ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากแคนาดาเป็นสองเท่า
ที่มา: RT