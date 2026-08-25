พายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านทางใต้ของฝรั่งเศส บ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลัง-ชาวบ้านเจ็บ 41 คน

เกิดเหตุพายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ (24 ส.ค.) ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 41 คน และบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายร้อยหลัง
ทางการฝรั่งเศสได้ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนื่องจากพายุ และหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับและการคมนาคมขนส่งที่ติดขัดวุ่นวาย
ในเขตโอเด (Aude) เจ้าหน้าที่ได้ยกเลิกการแข่งขันจักรยานทางไกล วูเอลตา อา เอสปานา สเตจที่ 3 ซึ่งกำลังจัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเกิดพายุลูกเห็บที่ทำให้บรรดาผู้แข่งขันต้องหาที่หลบภัย
พายุทอร์นาโดพัดถล่มหนักที่สุดในหมู่บ้านโปมาส (Pomas) ซึ่งมีประชากร 1,000 คน ทำให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ 300 หลัง บางหลังหลังคาถูกพัดปลิวไป
ทางการท้องถิ่นได้ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 120 นายไปยังที่เกิดเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ 15 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อบ้านของเธอพังถล่มลงมาทับ ตามที่สามีของเธอให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพี
สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติฝรั่งเศส (Meteo-France) รายงานว่า ความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหมู่บ้าน อาร์เก็ตต์-ออง-วาล (Arquettes-en-Val) ที่อยู่ใกล้เคียง
ฟิลิปป์ ทาบาโรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศส แถลงว่า พายุหมุนที่พัดถล่มทางตอนใต้ของฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคม ทำให้รถไฟล่าช้า ถนนถูกปิด และมีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกที่สนามบินในบอร์โดซ์ มาร์เซย์ นีซ ตูลูส และแม้แต่ปารีสทางตอนเหนือ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า บ้านเรือนประมาณ 2,800 หลังใน 10 หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้
ฝรั่งเศสเกิดพายุทอร์นาโดเฉลี่ยปีละหลายสิบลูก ทว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อความถี่และความรุนแรงของพายุทอร์นาโดนั้นยังไม่ชัดเจน ตามรายงานของ Meteo-France
ที่มา : เอเอฟพี