อิหร่านขู่ตอบโต้มาตรการปิดล้อมศก.ของสหรัฐฯ เชื่อคู่ค้ารายใหญ่ๆ จะไม่ยอมทำตาม

อิหร่านประกาศกร้าวจะตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ขยายวงกว้างขึ้น หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งใช้มาตรการตัดเส้นทางเศรษฐกิจของอิหร่าน โดยเตหะรานยังคงแสดงความมั่นใจว่าประเทศคู่ค้าสำคัญๆ จะต่อต้านแรงกดดันจากวอชิงตัน
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยมาตรการดังกล่าวในวันจันทร์ (24) แต่ยังไม่ได้ระบุถึงมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงที่สุด โดยกล่าวว่าประเทศที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านมีความเสี่ยงที่จะถูกกีดกันให้ออกจากระบบการเงินที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลัก
เบสเซนต์ ปฏิเสธที่จะระบุชื่อประเทศเป้าหมาย หรือเปิดเผยว่ามาตรการลงโทษเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ จะให้เวลาประเทศเหล่านั้นปฏิบัติตามคำสั่งใหม่แทน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบุคคล นิติบุคคล และพาหนะรวม 60 ราย ทว่ารายชื่อดังกล่าวไม่ได้รวมถึงสถาบันการเงินของจีนที่ต้องสงสัยว่าอำนวยความสะดวกในการค้าน้ำมันของอิหร่าน
ก่อนการประกาศของสหรัฐฯ อิหร่านขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยกำลังทหาร และลดการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียลงอีก เพื่อแก้เผ็ดมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจของอเมริกา
อาลี มาดานิซาเดห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอิหร่าน กล่าวว่า "เราเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ"
"แน่นอนว่าศัตรูตั้งใจจะโจมตีเราด้วยการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจ แต่เราก็มีเครื่องมือของเราเอง และรู้วิธีรับมือ การป้องกันของเราไม่ได้เป็นการตั้งรับอีกต่อไปแล้ว ศัตรูควรจะรอจังหวะโจมตี" มาดานิซาเดห์ กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
เขาบอกด้วยว่า ทั้งจีนและรัสเซีย "ไม่ยอมรับ" มาตรการของสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าประเทศอื่นๆ จะต่อต้านเช่นกัน
พล.ต. ฮอสเซน โมเฮบบี โฆษกของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) สาบานว่าจะโจมตีอย่างหนักต่อผลประโยชน์ที่สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐฯ หากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านถูกคุกคาม ตามรายงานของ Press TV
รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังดิ้นรนเพื่อยุติสงครามที่ไม่เป็นที่นิยม ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และดูเหมือนว่ากำลังหันไปใช้การกดดันทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม
อิหร่านอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และนานาชาติมานานหลายทศวรรษ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คณะผู้ปกครองอิหร่านหวั่นไหว
แม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้โจมตีกันครั้งใหญ่มาหลายสัปดาห์แล้ว แต่สงครามยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงด้วยวิธีการทางการทูต ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็มองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อยุติการโจมตีเรือของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงการที่อิหร่านใช้พันธมิตรอย่างกบฏฮูตีโจมตีเรือในทะเลแดง
ผ่านมาแล้วเกือบ 6 เดือนนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลร่วมมือกันโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และแม้ว่าสงครามจะลดทอนศักยภาพทางทหารแบบดั้งเดิมของอิหร่านไปมาก สร้างความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจ และสังหารอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี แต่อิหร่านก็ยังคงมีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและโดรนเพียงพอที่จะโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย และคุกคามเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ สถานะที่แท้จริงของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งสหรัฐฯ และอิสราเอลตั้งเป้าที่จะทำลายล้างนั้น ยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงไม่ลงโทษอิหร่านโดยตรง และปฏิเสธที่จะระบุประเทศเป้าหมาย เบสเซนต์ ตอบว่า "ผมจะทำลายระบบการเงินโลกไปทำไม?"
เขากล่าวว่า ต้องการให้เวลาประเทศและบริษัทต่างๆ ในการตัดความสัมพันธ์กับอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ เบสเซนต์ เรียกร้องความร่วมมือจากจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านรายใหญ่ที่สุดมาหลายปีแล้ว แม้ว่าการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มขึ้นอีกครั้งกลางเดือน ก.ค. จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันอิหร่านที่ส่งไปยังจีนแล้วก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า วอชิงตันกำลังเฝ้าระวังมาตรการตอบโต้จากจีน หากมีการคว่ำบาตรธนาคารของจีน ก่อนการเจรจาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจำกัดส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญของจีนนั้น ถือว่ามีความอ่อนไหวเป็นอย่างมาก
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับธนาคารของจีนในวันจันทร์ (24) เบสเซนต์ กล่าวว่า "เราขอชี้แจงให้ชัดเจนในวันนี้ว่า ไม่มีใครอยู่เหนือการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ"
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า การคว่ำบาตรและยุทธวิธีกดดันไม่ได้ช่วยอะไร และปักกิ่งจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน
ท่ามกลางการข่มขู่คุกคาม พล.อ. อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน ได้เข้าพบประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่านที่กรุงเตหะรานเมื่อวันจันทร์ (24) ในภารกิจสันติภาพ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ มูนีร์ ได้พูดคุยกับ ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจาก 3 แหล่งข่าวในปากีสถาน
แหล่งข่าว 2 แหล่งระบุว่า ทรัมป์ เป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนา
สื่อของรัฐอิหร่านอ้างคำพูดของ เปเซชเคียน ที่กล่าวกับ มูนีร์ ว่า "สหรัฐอเมริกาต้องแก้ไขท่าทีและวิธีการในการติดต่อกับอิหร่าน เพราะการบีบบังคับและการข่มขู่จะยิ่งทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้น"
ความพยายามไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยปากีสถานก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวในเดือน มิ.ย. แต่บันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดก็ล้มเหลวไปอย่างรวดเร็ว
ที่มา: รอยเตอร์