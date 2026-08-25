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เกาหลีใต้ช็อก! พบศพหญิงสูญหายนานกว่า 100 วัน ตำรวจโกหกญาติ-รีบปิดคดีคนหายตั้งแต่ 2 ชม.แรก ทำมาแล้วกว่า 200 เคส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดกรณีอื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการตำรวจเกาหลีใต้ เมื่อมีการพบพบร่างของหญิงวัย 37 ปีคนหนึ่งที่สูญหายไปนานกว่า 104 วันบนเกาะเชจู โดยเรื่องนี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง หลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีได้แอบสั่งปิดคดีอย่างเป็นเท็จ โดยอ้างว่าติดต่อเธอได้แล้ว ทั้งที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบจริง

คดีสะเทือนขวัญนี้กำลังนำไปสู่การเรียกร้องให้ปฏิรูประบบการตามหาคนหายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เจ้าหน้าที่พบร่างที่คาดว่าเป็นของ จาง มี รัน (Jang Mi Ran) ในสวนปาล์มแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู โดยจุดที่พบศพอยู่ห่างจากที่พักของเธอไม่ถึง 500 เมตร (เดินประมาณ 10 นาที) และห่างจากพิกัดสัญญาณสุดท้ายเพียง 1 กิโลเมตร

สภาพศพที่พบเน่าเปื่อยอย่างรุนแรงจนเหลือแต่โครงกระดูก เจ้าหน้าที่ระบุตัวตนเบื้องต้นจากสิ่งของเครื่องใช้ โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า และกำไลข้อมือทองคำที่สวมใส่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคือการเสียชีวิตจากการผูกคอ และไม่พบร่องรอยการฆาตกรรมหรือการประทุษร้ายทางอาญา อย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรพลิกศพและตรวจ DNA อย่างละเอียดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (NFS) อีกครั้ง

- ประเด็นอื้อฉาวและการทุจริตของตำรวจ

คดีนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับสาธารณชนเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากความล่าช้าและการละเลยหน้าที่ของตำรวจ

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า จาง มี รัน หายออกไปจากบ้านที่ย่านฮัลลิมอึป (Hallim-eup) ในเมืองเชจู ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. และแฟนหนุ่มของเธอตัดสินใจไปแจ้งความคนหาย เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของ วันที่ 15 พ.ค. ปี 2026 แต่นายตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ (นามสกุล บู) จากสถานีตำรวจเชจูฝั่งตะวันตก กลับสั่งปิดคดี และลบชื่อเธอออกจากระบบติดตามคนหายในเวลาประมาณ 21.00 น. หรือหลังจากได้รับแจ้งเหตุเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง

ตำรวจคนดังกล่าวแจ้งกับครอบครัวของ จาง มี-รัน และบันทึกในระบบของทางการว่า "ได้โทรศัพท์คุยกับ จาง มี รัน แล้ว เธอสบายดีและขอไม่ให้เปิดเผยที่อยู่ของเธอกับคนในครอบครัว" แต่เมื่อเช็คประวัติการโทรย้อนหลังกลับไม่พบประวัติการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น

จากการตรวจสอบยังพบว่า ตำรวจนายนี้แอบปิดคดีคนหายลักษณะเดียวกันอีกกว่า 200 คดี หนึ่งในนั้นคือเคสของชายวัย 60 ปี ที่ถูกแจ้งความว่าสูญหาย แต่ถูกสั่งปิดคดีอย่างเป็นเท็จ กระทั่งมีผู้ไปพบศพเมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา

จาง มี รัน หญิงชาวเกาหลีใต้วัย 37 ปี ที่ญาติไปแจ้งความคนหายเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ถูกตำรวจรีบปิดคดีและแจ้งผลการตรวจสอบเท็จ
นายตำรวจ บู ถูกตั้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Dereliction of duty) รวมถึงปลอมแปลงและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการเป็นเท็จ แม้ศาลจะสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจับกุมฉุกเฉิน แต่พนักงานอัยการกำลังดำเนินการขอหมายขังเพื่อควบคุมตัวมาดำเนินคดีต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้สั่งปูพรมตรวจสอบกระบวนการปิดคดีคนหายย้อนหลังทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะนี้อีก

ด้านประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ได้สั่งการให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการคดีของตำรวจ และทบทวนวิธีการปิดคดีคนหาย ตลอดจนวิธีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรวม

“ประธานาธิบดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของตำรวจทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งทบทวนระบบโดยรวมในการปิดคดี รวมถึงการบังคับบัญชาและการกำกับดูแล” โฆษกประธานาธิบดี คัง ยู-จอง กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ (24 ส.ค.)

"ประธานาธิบดีได้สั่งการให้ตำรวจจัดทำแผนปฏิรูปของตนเอง ซึ่งรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างองค์กรหรือมาตรการปฏิรูปขั้นพื้นฐานอื่นๆ ด้วย"

ที่มา: เอเจนซีส์