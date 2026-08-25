ลูกเรือ 'ยูเอสเอส อบราฮัม ลินคอล์น' โพสต์เฟซบุ๊กโอดทำหน้าที่เพื่อชาติ แต่พ่อกลับถูก ICE จับกุม-จ่อโดนเนรเทศ

ทหารเรือสหรัฐฯ นายหนึ่งโพสต์ระบายความอัดอั้นลงบนเฟซบุ๊ก เผยตนเองประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อบราฮัม ลินคอล์น (USS Abraham Lincoln) ซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางระหว่างสงครามอิหร่าน แต่พ่อซึ่งอยู่ที่บ้านกลับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางควบคุมตัว
โฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (23 ส.ค.) ว่า หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้จับกุมตัว หลุยส์ มานูเอล อาวิเลส โรอา (Luis Manuel Aviles Roa) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากนิการากัว หลังจากตรวจค้นรถยนต์ของเขาในเมืองคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา
"ผมประจำการอยู่กลางทะเลในตะวันออกกลางบนเรือ ยูเอสเอส อบราฮัม ลินคอล์น มานานกว่า 9 เดือนแล้ว และต่อสู้เพื่อประเทศที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผม" โจชัว อาวิเลส ลูกชายของผู้อพยพที่ถูกควบคุมตัว กล่าวในเฟซบุ๊ก
"ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ว่า พ่อของผมถูก ICE จับตัวไปถ้าคุณรู้จักพ่อของผม คุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนขยันทำงาน อ่อนน้อมถ่อมตน และพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอหากทำได้" เขากล่าวเมื่อวันเสาร์ (22) พร้อมเสริมว่า พ่อของเขามีใบขับขี่ บัตรประกันสังคม และใบอนุญาตทำงาน
“เราทำทุกอย่างผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้เขาได้รับการอนุมัติกรีนการ์ดแล้ว และเรากำลังรออยู่ นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเสียใจมาก ผมไม่รู้ว่าผมจะทำงานวันละ 12 ชั่วโมงขึ้นไปต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อรู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนสักแห่ง และอาจถูกปฏิบัติเหมือนอาชญากร” ข้อความในเฟซบุ๊กกล่าวเพิ่มเติม
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ชี้แจงว่า หลุยส์ มานูเอล อาวิเลส โรอา เข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย และจะถูกควบคุมตัวโดย ICE เพื่อรอการเนรเทศ
“การมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในกองทัพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ละเมิดกฎหมายของประเทศเรา” DHS ระบุ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของเขามุ่งยกระดับความมั่นคงภายในประเทศ ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนวิจารณ์ว่า มาตรการเหล่านี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการพูดและสิทธิในการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ ซึ่งได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
เรือ ยูเอสเอส อบราฮัม ลินคอล์น ซึ่งออกจากตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ (22) ไม่ได้เข้าเทียบท่าเป็นเวลากว่า 200 วันแล้ว ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในยุคปัจจุบันสำหรับการอยู่กลางทะเลติดต่อกัน ตามข้อมูลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตที่เรียกร้องขอคำชี้แจง หลังมีครอบครัวของลูกเรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่บนเรือลินคอล์น
ที่มส: รอยเตอร์