สื่อเขมรสุมไฟ! ตีข่าวใส่ร้ายไทยใช้เงินชดเชยข่มขู่นักลงทุนจีน บีบให้เลิกกล่าวหารุกรานกัมพูชา

สื่อเขมรอ้าง หลังจากพวกนักลงทุนจีนในทมอดา เผยคลิปวิดีโอโชว์ถึงความก้าวร้าวของทหารไทย ทางพลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (JIC) ได้ออกคำเตือนโดยตรงว่าพลเมืองจีนเหล่านั้น สามารถยื่นเรียกร้องความเสียหาย แต่ต้องไม่กล่าวหาไทยรุกรานกัมพูชา
อย่างไรก็ตามคำกล่าวหาของเคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนเขมรนั้น เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวไทย ทางพลเอกประภาส เพียงแต่ยืนยันว่าไทยไม่ได้รุกรานหรือยึดครองพื้นที่ของกัมพูชา พร้อมพูดถึงสิทธิการร้องเรียน โดยบอกว่าการที่บุคคลจะร้องขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่การกล่าวหาและนำทูตมาเป็นเครื่องมือบีบไทยนั้นไม่ถูกต้อง
รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ อ้างว่าหลังจากชาวจีนที่ทำธุรกิจตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่ทมอดา ทราบข่าวและเห็นทหารไทยรุกรานกัมพูชาด้วยตาตนเอง ทาง พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา ออกคำเตือนโดยอ้อมถึงพลเมืองจีน ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากประเด็นพิพาทชายแดน บอกว่าพวกเขาสามารถยื่นเรียกร้องเงินชดเชยได้ แต่ต้องไม่พาดพิงว่าไทยรุกรานกัมพูชา เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการทูต (คำกล่าวอ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขอฝ่ายไทย)
พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคำกล่าวอ้างในวิดีโอของนาย "เฮง ฟาง" นักลงทุนชาวจีนและเจ้าของโรงแรมในทมอดา ที่อ้างว่าถูกไทยรุกรานที่ดินและปล้นทรัพย์สิน พร้อมยืนยันว่าไทยยึดข้อเท็จจริง หลักฐานและกฎหมายเป็นหลัก รวมถึงพร้อมชี้แจงหากมีการบิดเบือนข้อมูล
เคบีเอ็นนิวส์กล่าวหาว่าฝ่ายไทยใช้การไกล่เกลี่ยเชิงบีบบังคับ โดยอ้างว่าไทยไม่ต้องการมีปัญหากับคน และคนจีนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบ ทรัพย์สินหรือร้านค้าได้รับความเสียหาย สามารถกล่าวอ้างสิทธิ์และรับเงินชดเชยความเสียหาย แต่จำเป็นต้องดำเนินการตามกลไกทางกฎหมายของไทย และต้องไม่บิดเบือนข้อมูลโจมตีทหารไทยบนสื่อสังคมออนไลน์
สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างว่าการเปิดทางให้ใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย ควบคู่ไปกับคำเตือนจากกองทัพไทย กำลังถูกจับตามองโดยบรรดานักวิเคราะห์ในขณะนี้ ว่าเป็นอุบายทางการทูตเบี่ยงเบนความสนใจและปิดปากนักลงทุนจีน ไม่ให้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการรุกรานตามแนวชายแดน
พลเอกประภาส เน้นย้ำว่ากองทัพไทยจะยังคงเดินหน้ายึดมั่นถ้อยแถลงร่วม และไทยไม่เคยรุกรานดินแดนใคร พร้อมเตือนโดยตรงว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเขตแดนได้ด้วยการโพสต์ข้อความ แต่ทางเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าฝ่ายไทยพยายามใช้ประเด็นเงินชดเชยเป็นข้ออ้าง ท่ามกลางหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทหารไทยวางตู้คอนเทนเนอร์และแนวรั้วลดหนามล่วงล้ำดินแดนของกัมพูชา ซึ่งทำให้ชาวบ้านทั้งคนจีนและคนกัมพูชา ไม่หยุดส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องความยุติธรรม
เคบีเอ็นนิวส์อ้างว่า ในระยะสั้น ถ้อยแถลงจ่ายเงินชดเชยแลกกับการปิดปากเงียบจากศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชาของฝ่ายไทย เป็นแค่กลยุทธ์ทางการทูตที่ขัดขวางไม่ให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนเสื่อมทรามลง และสื่อแห่งนี้บอกว่าประเด็นพิพาทด้านชายแดนในพื้นที่ทมอดา ไม่อาจคลี่คลายได้เพียงแค่จ่ายเงินชดเชยเพื่อปิดปากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันจะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายไทยถอนทหารออกไปและหยุดรุกราน จากนั้นตรวจสอบพิกัดแผนที่ร่วมกับกัมพูชาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์/mgronline)