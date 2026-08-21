ฮือฮา! “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” เจ้าของ Facebook ทุ่มเงิน 20 ล้านยูโรซื้อ “ปราสาทไอริช” สถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน "ยุโรป" สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษ 19

เอเจนซีส์ - มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอบริษัท Meta เจ้าของ Facebook ล่าสุดกลายเป็นเจ้าของปราสาทสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเก่าแก่ที่สวยงามในไอร์แลน์ที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 200 ปีมีรายงานทุ่มเม็ดเงิน 20-30 ล้านยูโร
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(20 ส.ค)ว่า ทั้ง มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก และภรรยา พริสซิลลา ชาน (Priscilla Chan) ใช้เงิน 20 ล้านยูโรซื้อปราสาทหลังงามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สร้างตั้งแต่ปี 1830 หรือในศตวรรษที่ 19
ปราสาทหลังดังกล่าวมีพื้นที่ 440 เอเคอร์ตั้งในเทศมณฑลวอเตอร์ฟอร์ด (county Waterford)ในไอร์แลนด์
จุดประสงค์การซื้อเพื่อใช้เป็นที่พักในการเดินทางมาที่ไอร์แลนด์
“มาร์ค และครอบครัวของเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นผู้ดูแลรักษาบ้านที่เป็นประวัติศาสตร์และเฝ้ารอที่จะใช้เวลาในไอร์แลนด์ที่ซึ่งบริษัท Meta มีสำนักงานต่างประเทศอยู่” รายงานจากแถลงการณ์โฆษกวันพฤหัสบดี(20)
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ปราสาทหลังดังกล่าวชื่อ Strancally Castle มีแม่น้ำอยู่ด้านหน้าและยังตั้งไม่ห่างจากสำนักงานใหญ่บริษัท Meta ในไอร์แลนด์อีกด้วย
ซึ่งไอริชไทม์สที่รายงานข่าวนี้เป็นสื่อแรกออกมาประมาณการว่าราคาปราสาทหลังงามน่าจะตกระหว่าง 20 ล้านยูโร – 30 ล้านยูโร (ประมาณ 760–1,140 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 10% ของเรือซุปเปอร์ยอชต์ของเขาที่เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ที่ไม่ยอมเข้าช่วยเหลือเรือลำอื่นที่กำลังประสบปัญหา
NBC News ของสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 11 ส.ค ที่ผ่านมาว่า เรือซุปเปอร์ยอชต์ของซักเคอร์เบิร์กในเวลานั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ยอมตอบสนองการขอความช่วยเหลือจากเรือเล็กที่น้ำมันหมดกลางทางในน่านน้ำรัฐอแลสกา
กัปตันเรือท่องเที่ยว Wilderness Legacy ที่ประสบปัญหาเปิดเผยว่า เรือของเจ้าของ Meta อยู่ใกล้สุดแต่ไม่ยอมตอบวิทยุขอความช่วยเหลือและทันใดนั้นผู้โดยสารนักท่องเที่ยวบนเรือต่างพร้อมใจส่งเสียงโห่และกลายเป็นข่าวดัง
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า ปราสาทไอริชที่ถูกเคาะขายนี้สร้างเพื่อ จอห์น คีลี (John Keily) อดีตสมาชิกรัฐสภาสายคอนเซอร์เวตีฟ และดำรงตำแหน่ง High Sheriff ของเทศมณฑลวอร์เตอร์ฟอร์ดระหว่างปี 1819 ปี 1820 และได้รับการออกแบบอย่างหรูหราโดยกลุ่มสถาปนิกชื่อดัง ด้วยความใหญ่โตของปราสาท ต้องใช้เวลา 4 นาทีครึ่งเดินจากห้องครัวไปยังห้องรับประทานอาหารอาหาร
ด้านไมเคิล เอเลน-บัคลีย์ (Michael Alen-Buckley) จาก RAB Capital บริษัทลงทุนที่มีฐานในกรุงลอนดอน พร้อมด้วยภรรยา จานคาร์ลา (Giancarla) ทายาทของตระกูลที่อยู่เบื้องหลัง Rocco Forte Hotels group ที่ได้ซื้อปราสาทหลังนี้ก่อนมาบูรณะใหม่เมื่อต้นยุค 2000 ได้ออกมาแสดงความยินดีที่ มารค์ ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กและ พริสซิลลา ชาน ภรรยา รับดูแลปราสาทหลังงามนี้ต่อ หลังจากพวกเขาดูแลมาเป็นเวลา 25 ปีด้วยความรัก พร้อมอวยพรว่าขอให้ครอบครัวซักเคอร์เบิร์กมีความสุขในบ้านที่มีความพิเศษและไม่เหมือนใครหลังนี้
ทั้งนี้ ปราสาทสแตรงแคลลีตั้งอยู่ในหุบเขาแบล็ควอเตอร์ (Blackwater Valley) ซึ่งเป็นพื้นที่รวมคฤหาสน์และที่ดินประวัติศาสตร์หลายแห่งของไอร์แลนด์ โดยก่อนหน้านี้ เจมส์ ไดสัน มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Dyson ได้ซื้อ Ballynatray House ในปี 2024 ขณะที่ จอห์น คอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มการเงิน Stripe ก็เข้าซื้อ Abbey Leix ในปี 2021
การเข้าซื้อปราสาทครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของบุคคลในวงการเทคโนโลยี ที่เลือกครอบครองมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของไอร์แลนด์.