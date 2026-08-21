ยึดหมดทุกอย่าง!เตรียมปลดอายัดทองคำสำรองเวเนฯ31ตันในUK แต่โยกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกา

ทองคำสำรองของรัฐบาลเวเนซุเอลาที่เก็บรักษาไว้โดยธนาคารกลางอังกฤษกำลังจะได้รับปลดอายัดปล่อยออกมา แต่มันจะถูกส่งต่อไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวที่ทำให้ทองคำสำรองกลายเป็นสินทรัพย์แห่งรัฐล่าสุดของเวเนซุเอลาที่จะถูกยึดโดยวอชิงตัน
ตามหลังการเจรจาที่สหรัฐฯให้การสนับสนุน ระหว่างรัฐบาลของรักษาการประธานธิบดีเดลซี โรดริเกซ กับบรรดาตัวแทนของรัฐสภาชุดเก่า ซึ่งมีฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากและได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี 2015 แต่หมดวาระไปแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องทำงานร่วมกันในการหาทางปลดอายัดทองคำ 31 ตัน มูลค่าราว 4,300 ล้านดอลลาร์(ราว 1.4 แสนล้านบาท) ณ ราคาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนความพยายามฟื้นฟูประเทศตามหลังแผ่นดินไหวรุนแรง
เรมอส โลโปซ สมาชิกตัวแทนของฝ่ายค้าน เปิดเผยว่าทรัพยากรทองคำเหล่านี้จะถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากภายนอก "ทองคำจะถูกปล่อยออกมา ด้วยแผนและกลไกการควบคุมที่เหมาะสม" เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน "ทองคำจะถูกฝากเข้าบัญชีของกระทรวงการคลังสหรัฐฯและได้รับการตรวจสอบจากบริษัทข้ามชาติ"
โลเปซ อ้างว่าทรัพยากรนี้จะถูกใช้ใครงการบ้านและสาธารณสุข เช่นเดียวกับสนับสนุนครอบครัวต่างๆที่สูญเสียบ้านเรือนในแผ่นดินไหวแฝดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน "ค่าใช้จ่ายจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ" อย่างไรก็ตามอดีตส.ส.รายนี้ไม่ได้เจาะจงอย่างชัดเจนว่าทองคำจะถูกโยกไปยังสหรัฐฯตรงๆหรือนำไปแลกเปลี่ยน ขณะที่รัฐบาลของโรดริเกซ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่ต่างชาติรับหน้าที่ดูแลรักษาทุนสำรองของประเทศ
ที่ผ่านมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดแล้วชุดเล่า ทั้งพรรคคอนเซอร์เวทีฟและพรรคเลเบอร์ ต่างเดินตามอย่างวอชิงตัน ปฏิเสธรับรองรัฐบาลของนิโคลัส มาดูโร และไม่ยอมคืนทองคำแก่เวเนซุเอลา ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 พวกเจ้าหน้าที่การารัสได้เริ่มความพยายามทางกฎหมายในการทวงคืนทองคำสำรองจากธนาคารกลางอังกฤษ โดยมีแผนขอให้ส่งมอบทองคำดังกล่าวผ่านทางสหประชาชาติ เพื่อนำไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข แต่ถูกศาลสหราชอาณาจักรปฏิเสธ
รายงานข่าวระบุว่าทองคำสำรองกำลังกลายเป็นสินทรัพย์แห่งรัฐล่าสุดของเวเนซุเอลาที่จะถูกยึดโดยวอชิงตัน โดยนับตั้งแต่สหรัฐฯเปิดฉากจู่โจมและลักพาตัวอดีตประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร เมื่อวันที่ 3 มกราคม ทางรัฐบาลทรัมป์ได้ยึดควบคุมแห่งรายได้จากการส่งออกของเวเนซุเอลาต่างๆนานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายน้ำมันดิบ โดยที่กำหนดเวลาและยอดเงินในการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแต่เพียงผู้เดียว
ลุยจิ พิเซลลา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรักษาการประธานาธิบดีโรดริเกซ ให้เป็นคณะกรรมการประเมินสินทรัพย์ของรัฐเพื่อการแปรรูป เน้นย้ำเมื่อเร็วๆนี้ว่าวอชิงตันกำลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของพวกเขา โดยเอาไปจากรายได้จากการขายน้ำมันของเวเนซุเอลา
ขณะเดียวกัน รัฐบาลของทรัมป์ยังคงไว้ซึ่งมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเล่นงานเวเนซุเอลา ให้ข้อยกเว้นเป็นการเฉพาะสำหรับบางอย่าง ในนั้นรวมถึงการอนุญาตให้บรรดาบริษัทตะวันตกที่ได้รับเลือก บรรลุข้อตกลงทางพลังงานกับการากัส หลังจากมีการยกเครื่องกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนานใหญ่
ทั้งนี้ตามหลังแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน กระทรวงการคลังสหรัฐฯออกใบอนุญาตแบบจำกัด ไฟเขียวให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปจนถึงเดือนตุลาคม
(ที่มา:venezuelanalysis)