น้ำมันขึ้น$2หลังทรัมป์พยายามโดดเดี่ยวอิหร่าน หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำบวก

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี(20ส.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่แก้แค้นชาติต่างๆที่สนับสนุนอิหร่าน ในความพยายามคลี่คลายสงครามที่ทำให้น้ำมันตกค้างในตะวันออกกลางหลายล้านบาร์เรล ปัจจัยราคาพลังงานก่อความกังวลเกี่ยวเงินเฟ้อและทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นในกรอบแคบๆ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดลบ ท่ามกลางรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทค้าปลักยักษ์ใหญ่
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ ปิดที่ 87.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในช่วงเย็นวันพุธ(19ส.ค.) ทรัมป์ขู่ทำสงครามเศรษฐกิจและโดดเดี่ยวอิหร่านในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เตือนประเทศใดก็ตามที่มอบสายเลี้ยงชีพแก่อิหร่าน จะต้องเจอกับผลสนอง ความเคลื่อนไหวที่ทำให้โอกาสเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ลดน้อยถอยลงไป
ส่วนราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(19 ส.ค.) ขยับลงในเบื้องต้น จากความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อาจดีดตัวสูงลิ่วจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามราคาโลหะมีค่าฟื้นตัวขึ้นไปปิดบวกเล็กน้อย เนื่องจากขณะเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยจริงในระยะยาว เพื่อชดเชยความเสี่ยงของเงินเฟ้อ
โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 26.10 ดอลลาร์ หรือ 0.6% ปิดที่ 4,571.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(19 ส.ค.) หลังการดีดตัวขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาบั่นทอนสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกันก็ถูกฉุดจากรายงานผลประกอบการของ "วอลมาร์ท" บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ที่ก่อความวิตกแก่นักลงทุนต่อภาคการบริโภค ส่วนราคาน้ำมันก็โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ ลดลง 703.84 จุด (1.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,759.21 เอสแอนด์พี ลดลง 66.82 จุด (0.87 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,641.16 จุด แนสแดค ลดลง 263.92 จุด (1.00 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,067.17 จุด
หุ้นของวอลมาร์ท ร่วงลงถึง 9.2% หลังจากบริษัทค้าปลีกแบบดั้งเดิมใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ รายงานยอดขายเปรียบเทียบรายไตรมาสไม่เป็นไปตามที่วอลล์สตรีทคาดหมาย หลังราคาเบนซินที่พุ่งสูงเป็นตัวยับยั้งการจับจ่ายใช้สอยของพวกนักชอปปิ้ง
ห้างค้าปลีกคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างเช่น คอสต์โก และ อัลเบิร์ตสันส์ ก็แกว่งตัวลงตามวอลมาร์ท โดยปิดลบราวๆ 1% ถึง 2.6%
(ที่มา:รอยเตอร์ส)