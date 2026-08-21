ตาต่อตา! "ยูเออี"เดือดสั่ง "ปิดล้อมทางการค้า" กับ “อิหร่าน” ไม่มีกำหนด หลังเตหะรานยิงมิสไซล์โจมตี "สหรัฐฯ" เชื่อถึงขั้นสาหัส "ชาติอ่าวอาหรับ" ที่เหลือจับตาไม่กระพริบ

เอเจนซีส์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วานนี้(19 ส.ค)สั่งปิดล้อมทางการค้าต่ออิหร่านไม่มีกำหนดหลังส่งมิสไซล์ 2 ลูกโจมตี อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯด้านกิจการทหารและการเมืองชี้ เชื่อเตหะรานเจ็บหนักอาบูดาบีเป็นคู่ค้าอันดับ 1 แซงหน้าทั้ง "จีน" และ "ตุรกี"
อัลญะซีเราะห์ของกาตาร์รายงานวานนี้(19 ส.ค)ว่า ในแถลงการณ์ที่ออกมาในช่วงต้นวันพุธ(19) กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แถลงว่า การตัดสินใจเกิดขึ้นจากการยกระดับที่บั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
“การค้า การแลกเปลี่ยนทุกประเทศ และธุรกรรมการเงินกับอิหร่านจะถูกยุติชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง” รายงานจากแถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศ UAE
การสั่งปิดล้อมทางการค้าเกิดขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่า ระบบการป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบมิสไซล์ 2 ลูกยิงออกมาจากอิหร่าน โดย 1 ลูกจากทั้งหมดตกนอกน่านน้ำยูเออีและลูกที่เหลือตกลงมาด้านใน
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยูเออีกล่าวต่อว่า มิสไซล์อิหร่านตั้งเป้าโจมตีการจราจรทางน้ำและได้ให้คำมั่นที่จะเผชิญหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อความพยายามใดๆที่จะบั่นทอนความมั่นคงยูเออีหรือการเดินเรือทางทะเลในภูมิภาค
สื่อกาตาร์ชี้ กระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฎิเสธข้อกล่าวหาโดยชี้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีมูลพร้อมชี้ว่า เป็นปฎิบัติการจัดฉากเพื่อโจมตีเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการตอบโต้ท่ามกลางสงครามที่กำลังเดินหน้าต่อเตหะรานที่มาจากสหรัฐฯและอิสราเอล
ด้าน มาร์ค คิมมิทท์ (Mark Kimmitt) อดีตนายพลสหรัฐฯและอดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯด้านกิจการทหารและการเมืองได้แสดงความเห็นกับอัลญะซีเราะฮ์ในเรื่องนี้ว่า การปิดล้อมทางการค้าของยูเออีนี้ส่งผลกระทบสาหัสต่ออิหร่าน หนักกว่ามาตรการใดๆของวอชิงตันที่ลงโทษอิหร่านจากการที่ 'สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์' กลายเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดอย่างเงียบๆของอิหร่าน แซงหน้าทั้ง “จีน” และ “ตุรกี” คิดเป็น 1 ใน 3 ของทุกสิ่งที่อิหร่านนำเข้าทุกปี
ทั้งนี้อาบูดาบีได้ยุติชั่วคราวการขนส่งคาร์โกโดยตรงระหว่าง 2 ประเทศมาตั้งแต่ต้นมีนาคม ไม่กี่วันหลังสงครามอิหร่านเริ่มต้นและเพิ่งกลับมามีการค้าระหว่างวันเมื่อต้นมิถุนายนที่ผ่านมาผ่านท่าเรือน้ำลึก Jebel Ali Port ของเมืองดูไบ
ทั้งนี้อดีตนายพลสหรัฐฯชี้ว่า เขาไม่ได้คาดหวังว่าชาติอ่าวอาหรับอื่นๆจะทำตามในทันที แต่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะใช้วิธีการรอดูสถานการณ์แม้ว่าเตหะรานจะยังคงโจมตีต่อไป
คิมมิทท์ประเมินว่า แต่อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสำคัญเพียงพอที่เตหะรานสามารถอ่านได้ว่าเกือบเสมือนการก่อสงคราม เปรียบว่าคล้ายกับเมื่อครั้งสหรัฐฯเคยประกาศปิดล้อมทางการค้าเกือบทั้งหมดกับญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2