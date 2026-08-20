รถไฟชนคนงานเสียชีวิต 4 รายในญี่ปุ่น

เกิดเหตุรถไฟชนคนงานเสียชีวิต 4 รายที่ญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี (20 ส.ค.) ซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านสถิติความปลอดภัยทางรถไฟที่ยอดเยี่ยม
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า คนงานทั้งสี่คนกำลังกำจัดวัชพืชบนรางรถไฟที่สถานีชิน-คานุมะ ในเมืองคานุมะ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ในขณะที่รถไฟด่วนพุ่งชนพวกเขา
"ได้รับการยืนยันแล้วว่าทั้งสี่คนเสียชีวิต" เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพี
เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งกล่าวว่า เมื่อหน่วยบริการฉุกเฉินไปถึงที่เกิดเหตุ พบคนงานสามคนติดอยู่ใต้ขบวนรถไฟ ขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่บนชานชาลา
สำนักข่าวจิจิเพรส รายงานว่า คนงานทั้งหมดเป็นชายวัย 50 และ 60 กว่าปี ส่วนผู้โดยสารบนรถไฟราว 50 คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
รายงานข่าวระบุว่า รถไฟขนาด 6 ตู้ขบวนดังกล่าวคือ รถไฟด่วน "สเปเชีย เอ็กซ์" (Spacia X) สายโทบุ นิกโก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบริเวณปริมณฑลกรุงโตเกียวกับนิกโก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดโทจิกิ
สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ให้บริการว่า รถไฟซึ่งมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวกำลังเคลื่อนเข้าใกล้จุดจอดที่สถานีชิน-คานุมะ ขณะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
"พวกเราได้ยินเสียงดังครืนใหญ่ จากนั้นรถไฟก็เบรกฉุกเฉินกะทันหันจนผู้โดยสารไม่สามารถยืนอยู่ได้" ชายวัย 40 ปีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในขบวนรถไฟกล่าวกับสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค
"มีการประกาศว่า เราจะจอดรถเพื่อตรวจสอบว่าเสียงนั้นมาจากไหน แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่สามารถลงจากรถไฟได้อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง" ชายคนดังกล่าวระบุ
หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา 10.47 น. ตามเวลาท้องถิ่น
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า คนงานกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 7 คนที่กำลังกำจัดวัชพืชบริเวณรอบรางรถไฟ
ระบบรถไฟของญี่ปุ่นมีสถิติความปลอดภัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
อุบัติเหตุร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิตจากการชนหรือรถไฟตกรางนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากการบำรุงรักษาและการฝึกอบรมในระดับสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบศตวรรษนี้ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2005 เมื่อรถไฟชานเมืองในชั่วโมงเร่งด่วนตกรางและพุ่งชนอาคารอพาร์ตเมนต์ในเมืองอามางาซากิ ทางตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 107 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 500 คน
นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟขนส่งสินค้าตกรางและชนเข้ากับรถไฟโดยสารสองขบวน เคยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 161 รายในปี 1963
อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีผู้โดยสารเสียชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางหรือการชนกันบนเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง "ชินคันเซ็น" ของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 1964
ที่มา เอเอฟพี