เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัว 10 ลูก ขณะการซ้อมรบสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ใกล้สิ้นสุด

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประณามการที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยสั้นมากกว่า 10 ลูกในวันพฤหัสบดี (20 ส.ค.) และสั่งการให้กองทัพรักษาสถานะความพร้อมรบเต็มอัตราศึกในระหว่างการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังดำเนินอยู่
ทำเนียบประธานาธิบดีระบุในแถลงการณ์ว่า ได้เรียกประชุมความมั่นคงฉุกเฉินซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเข้าร่วม หลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากบริเวณกรุงเปียงยางมุ่งหน้าสู่ทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี
"การยิงขีปนาวุธทิ้งตัวถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงซึ่งละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ" แถลงการณ์ระบุ พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที
เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนท่าทีในการตอบโต้ของเกาหลีใต้ ประเมินผลกระทบด้านความมั่นคงจากการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ และหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการ
คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่า ขีปนาวุธดังกล่าวบินไปในทิศทางมุ่งหน้าสู่ทะเลเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร
รัฐบาลและหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นระบุเช่นกันว่า เกาหลีเหนือดูเหมือนจะยิงขีปนาวุธทิ้งตัวตกลงสู่ทะเล โดยหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นระบุว่าวัตถุดังกล่าวได้ตกลงมาเรียบร้อยแล้ว
สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า ขีปนาวุธดูเหมือนจะตกในทะเลซึ่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น
การยิงขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่การซ้อมรบทางทหารของเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ถูกปรับลดเวลาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งลดการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ลงอย่างมาก และกล่าวว่าเขาต้องการฟื้นฟูการทูตกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ
คิม โยจอง น้องสาวของ คิม จองอึน กล่าวเมื่อวันพุธว่า "นโยบายที่เป็นปรปักษ์" ของสหรัฐฯ ที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากยังคงมีการจัดการซ้อมรบอยู่
ยาง มูจิน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษา ในกรุงโซล กล่าวว่า การยิงขีปนาวุธครั้งนี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การตอกย้ำว่าคำเตือนของคิม โยจอง เมื่อวันก่อนหน้านี้ "ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดลอยๆ"
เขากล่าวว่าการยิงขีปนาวุธนี้น่าจะมีวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมถึงการส่งสัญญาณต่อต้านการซ้อมรบทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ การแสดงความไม่พอใจต่อการหารือเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับคลังแสงนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และเป็นการเตือนมหาอำนาจภายนอกไม่ให้คาดเดาเกี่ยวกับกิจการด้านความมั่นคงของกรุงเปียงยาง
"นี่คือข้อความที่สื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเกาหลีเหนือ เป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องตัดสินใจเอง" ยางกล่าว พร้อมเสริมว่าการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้อาจถูกใช้เพื่อทดสอบระบบขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย
หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเดินทางเยือนกรุงโซลในสัปดาห์นี้ ได้เรียกร้องไม่ให้เกาหลีใต้เลือกข้างระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ควรละทิ้งนโยบายที่ "เป็นปรปักษ์" ต่อเกาหลีเหนือ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี
ที่มา รอยเตอร์