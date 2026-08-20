นักวิเคราะห์คาดอิหร่านจะหันมาเป็นฝ่ายรุก ขณะที่การเจรจากับสหรัฐฯ ชะงักงัน

หกเดือนหลังจากเข้าสู่สงครามกับสหรัฐอเมริกา กองทัพอิหร่านได้เริ่มส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตอบโต้ไปสู่การเป็นฝ่ายรุก ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า สะท้อนถึงความเชื่อของรัฐบาลเตหะรานที่ว่า ตนมีอำนาจต่อรองที่จะผลักดันข้อเรียกร้องและทำลายภาวะชะงักงันในปัจจุบันได้
นับตั้งแต่การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รัฐบาลเตหะรานได้พยายามนำเสนอภาพว่า การโจมตีเป้าหมายสหรัฐฯ อิสราเอล และกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนั้น เป็นเพียงการตอบโต้ล้างแค้น ที่ถูกศัตรูโจมตีสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้เท่านั้น
แต่ทว่าขณะนี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังออกมาพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับ “ปฏิบัติการเชิงรุก” มากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นแหล่งอำนาจต่อรองสำคัญต่อกรุงวอชิงตัน ที่ได้ขัดขวางเส้นทางพลังงานโลกและทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น
มอจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ได้วางแนวทางดังกล่าวระหว่างการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารระดับสูงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้ "เสริมสร้างการป้องปรามขั้นสูงสุด และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินปฏิบัติการเชิงรุกขนาดใหญ่ต่อศัตรู"
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า เตหะรานกำลังทบทวนหลักนิยมทางทหารเพื่อให้ "ปฏิบัติการเชิงรุก" มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอันดับแรก
ซินา ทูสซี นักวิเคราะห์จากศูนย์นโยบายระหว่างประเทศ เชื่อว่าการเปลี่ยนไปสู่ปฏิบัติการเชิงรุก ไม่ได้หมายความว่าเตหะรานกำลัง "นำหลักนิยมการทำสงครามเพื่อป้องกันภัยคุกคามในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึง (Preventive War) มาใช้"
แต่เขามองว่า เตหะรานดูเหมือนจะได้ข้อสรุปว่า "หากการเผชิญหน้ากลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อิหร่านก็ควรยกระดับสถานการณ์ให้เร็วขึ้นและรุนแรงขึ้น แทนที่จะรอให้สหรัฐฯ หรืออิสราเอลเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของความขัดแย้ง"
ทางด้าน อาห์หมัด ไซดาบาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรุงเตหะราน เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเตหะรานประเมินเจตนาของวอชิงตันไว้แบบไหน
"สาธารณรัฐอิสลามเชื่อว่าสหรัฐฯ น่าจะตัดทางเลือกในการทำสงครามออกไปแล้ว และตอนนี้กำลังหาทางรักษาสถานะเดิมต่อไป ซึ่งรวมถึงการที่สหรัฐฯ ปิดล้อมทางทะเลและคงแรงกดดันทางเศรษฐกิจ" เขากล่าวกับสำนักข่าว AFP
ความพยายามทางการทูตกับสหรัฐฯ ยังคงชะงักงัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนล่มสลายลง และสหรัฐฯ ได้นำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านกลับมาใช้อีกครั้ง
"ชาวอิหร่านเชื่อว่าการทูตมีแต่จะล้มเหลวในสถานการณ์ปัจจุบัน และชาวอเมริกันจะไม่มีทางยอมรับเงื่อนไขของพวกเขา" ไซดาบาดีกล่าว
"ดังนั้น พวกเขาอาจรู้สึกว่าถูกบีบให้ต้องใช้ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อบังคับให้สหรัฐฯ ยอมรับเงื่อนไขของอิหร่าน และเพื่อริเริ่มให้เกิดการเจรจารอบใหม่"
อิหร่านต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดในช่วงแรกของสงคราม ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายนาย ตลอดจนความเสียหายทางวัตถุและทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
อย่างไรก็ตาม ระบบการเมืองของประเทศยังคงไม่บุบสลาย และการทิ้งระเบิดอย่างหนักก็เบาบางลงในท้ายที่สุดหลังจากการหยุดยิงเมื่อวันที่ 8 เมษายน นอกเหนือจากการปะทะกันประปราย โดยเฉพาะในและรอบ ๆ ช่องแคบฮอร์มุซ
นับตั้งแต่นั้นมา สงครามได้ลุกลามไปทั่วภูมิภาค ครอบคลุมไปถึงการปะทะกันระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังในเยเมน รวมถึงการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือในช่องแคบบาบเอลมันเดบ ในทะเลแดง
"เตหะรานเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าความเหนือกว่าทางทหารของอเมริกาไม่ได้ทำให้วอชิงตันมีความได้เปรียบในการยกระดับความขัดแย้ง" ทูสซีกล่าว
ช่องแคบฮอร์มุซได้กลายเป็นศูนย์กลางของการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว โดยเตหะรานกำหนดให้เรือทุกลำต้องขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัญจรผ่าน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากทั้งวอชิงตันและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค การเปิดช่องแคบนี้อีกครั้งจึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับต้น ๆ ของสหรัฐฯ
เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "เป้าหมายอันดับหนึ่ง" คือการกดราคาพลังงานให้ต่ำเพื่อชาวอเมริกัน ในขณะที่การป้องกันไม่ให้เตหะรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นตกไปอยู่ในอันดับที่สอง
บันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน ซึ่งระบุถึงเงื่อนไขการหยุดยิงนั้น ถือว่าห่างไกลอย่างมากจากข้อเรียกร้องเบื้องต้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่เคยต้องการให้อิหร่าน "ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข"
แม้ว่าในเวลาต่อมาการหยุดยิงดังกล่าวจะล่มสลายลง เนื่องจากความขัดแย้งที่ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับการจัดการช่องแคบฮอร์มุซ แต่เจ้าหน้าที่อิหร่านยังคงยกย่องให้ความตกลงนี้เป็นเสมือนข้อพิสูจน์แห่ง "ชัยชนะ"
"ผมสามารถกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าเราได้ชนะสงครามครั้งนี้ในความหมายที่แท้จริง ทั้งในทางการทหารและทางการเมือง" โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบัฟ หัวหน้าผู้แทนเจรจากล่าวในสุนทรพจน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมกับอธิบายข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์แห่ง "ความภาคภูมิใจและชัยชนะ"
การโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อฐานทัพอากาศสหรัฐฯ และศูนย์บัญชาการในจอร์แดน ถูกสื่ออิหร่านนำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างของแนวทางการ "ชิงลงมือก่อน" (Preemptive) ดังกล่าว
สำหรับ ฮอสเซน คานานี-โมกาดัม ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอดีตนายพลในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม มองว่า กลยุทธ์ใหม่อาจมาในรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน
"ปฏิบัติการดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงการผสมผสานกันระหว่าง สงครามไซเบอร์ สงครามจิตวิทยา ปฏิบัติการข่าวกรอง และสงครามเศรษฐกิจ" เขากล่าว
แต่ถึงกระนั้น การประเมินสถานการณ์ของเตหะรานก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ร้ายแรง
"หากภัยคุกคามนี้เป็นเรื่องจริงจัง ผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้จะเป็นหายนะสำหรับอิหร่านและทั้งภูมิภาค" ไซดาบาดีกล่าว
ทูสซีก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันว่า กลยุทธ์นี้ "หมายความว่าวิกฤตการณ์ในอนาคตอาจทวีความรุนแรงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมาก"
และอันตรายที่กว้างกว่านั้น ตามความเห็นของทูสซี คือสิ่งที่เขาเรียกว่า "กับดักการป้องปรามซึ่งกันและกัน" ซึ่งการที่แต่ละฝ่ายตอบโต้ความพยายามของอีกฝ่ายในการเสริมสร้างการป้องปราม จะถูกมองว่าเป็นเหตุผลที่ตนต้องยกระดับการโจมตีให้รุนแรงขึ้นไปอีก
"นั่นคือสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลย แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีฝ่ายใดต้องการให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นอีกก็ตาม" เขากล่าวทิ้งท้าย
ที่มา เอเอฟพี