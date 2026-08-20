CK Hutchison ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า $1,500 ล้านจาก 'ปานามา' ปมถูกยกเลิกสัมปทานท่าเรือ

บริษัท CK Hutchison แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (20 ส.ค.) ว่าได้เริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศต่อปานามา และเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ "การทำลาย" การลงทุนของบริษัทในประเทศแถบอเมริกากลางแห่งนี้
กลุ่มบริษัทดังกล่าวระบุว่า ปานามาละเมิดสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนหลังจากดำเนินมาตรการต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ "มีการทำลายสัญญาสัมปทานท่าเรือบัลโบอาและคริสโตบัล และเข้ายึดครองท่าเทียบเรือ"
"คณะกรรมการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมาตรการที่ปานามาดำเนินการ ซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญา" กลุ่มบริษัทซึ่งมีฐานในฮ่องกง ระบุ
กระทรวงเศรษฐกิจและสำนักงานประธานาธิบดีของปานามายังไม่ตอบคำขอความเห็นจากรอยเตอร์ในทันที
CK Hutchison ซึ่งเป็นของ ลี กาชิง มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของฮ่องกง ตกอยู่ในความขัดแย้งทางการทูตนับตั้งแต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คัดค้านการที่จีนเป็นเจ้าของท่าเรือตามแนวคลองปานามา ตามมาด้วยการถูกยกเลิกสัมปทานท่าเรือในปานามา
การต่อสู้ทางกฎหมายนี้ทำให้แผนการขายท่าเรือหลายสิบแห่งทั่วโลกของ CK Hutchison รวมถึงท่าเรือในปานามาให้กับกลุ่มทุนที่ประกอบด้วย BlackRock, Mediterranean Shipping Company และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์อีกรายหนึ่ง ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเป็นบริษัท COSCO ของจีน ทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
Panama Ports Company (PPC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CK Hutchison จะดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแยกต่างหากต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มขึ้นในเดือน ก.พ. หลังจากศาลสูงสุดปานามาเพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินงานท่าเรือ 2 แห่งในคลองปานามาของบริษัท
PPC ซึ่งดำเนินงานท่าเรือ Balboa และ Cristobal ใกล้คลองปานามามาเกือบ 3 ทศวรรษ ได้ขยายการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในเดือน มี.ค. โดยกล่าวหาว่ารัฐเข้ายึดท่าเรือ 2 แห่งและทรัพย์สินของบริษัทอย่างผิดกฎหมาย
ที่มา: รอยเตอร์