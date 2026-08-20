“หัวหน้าข่าวกรองลับเอกวาดอร์-ซีอีโอทีวีอเมริกัน” ดับยกลำรวม 7 หลัง "ฮ.ตก" ไม่คาดฝันระหว่างท่องเที่ยวส่องสัตว์ป่าซาฟารีทางอากาศใน "เคนยา"

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – พลเมืองสหรัฐฯรวมซีอีโอทีวีสหรัฐฯชื่อดังและผู้อำนวยการข่าวกรองเอลกวาดอร์เสียชีวิตรวมทั้งหมด 7 คนหลังเฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยวไฮเอนด์ส่องสัตว์ทางอากาศเกิดตกในเคนยาเช้าวันพุธ(19 ส.ค) ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ และ ส.ส สหรัฐฯแสดงความอาลัย
รอยเตอร์รายงานวันนี้(20 ส.ค)ว่า 7 คนบนเฮลิคอปเตอร์รวมชาวอเมริกัน 5 คนและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเอกวาดอร์เสียชีวิตในเช้าวันพุธ(19) หลังเฮลิคอปเตอร์บริษัทท่องเที่ยวชื่อดังเกิดตกในแซมบูรู เคาน์ตี (Samburu county) ซึ่งเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าชื่อดังที่มีความสวยงามของเคนยา
เฮลิคอปเตอร์รุ่น Eurocopter EC130 ตกระหว่างกำลังบินไปเขตสงวนสัตว์ป่าลอยซาบา (Loisaba) ที่มีชื่อเสียงในฐานะเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและยังเป็นเขตทุ่งซาฟารีทางตอนเหนือของเคนยา อ้างอิงจากรายงานเบื้องต้นของสถานีตำรวจอาร์เชอร์สโพสต์และรอยเตอร์ได้เห็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยากล่าวว่า มีทั้งหมด 7 คนบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวได้แก่ ผู้โดยสาร 6 คน และนักบินอีก 1 คน เสียชีวิตทั้งหมด
ขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯออกแถลงยืนยันการเสียชีวิตชาวอเมริกันทั้งหมด 5 คน
“สถานทูตสหรัฐฯนั้นประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกำลังให้ความช่วยเหลือทางกงสุล” รายงานผ่านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ
อ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯ เจ้าของภัตตาคารในไมอามี โรเจอร์ ดูอาร์เต (Roger Duarte) อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเช่นกัน
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า และบนเฮลิคอปเตอร์นี้ยังมีผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สหรัฐฯเกิดในรัฐฟลอริดาชื่อดัง
ซีซาร์ คอนเด (Cesar Conde) ประธานกรรมการบริหาร NBCUniversal News กล่าวผ่านแถลงการณ์ในเรื่องนี้ว่า
“พวกเราหัวใจสลายที่ต้องเปิดเผยข่าวที่น่าตกใจว่า โฮเซ ซัวเรซ (Jose Suarez) ประธานและผู้บริหารทั่วไปสถานีโทรทัศน์ Telemundo ในออร์ลานโด เทมปา และฟอร์ท ไมเออร์ส (Fort Myers) เสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้”
ประธาน NBCUniversal News กล่าวไว้อาลัยว่า ซัวเรซเป็นเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม
ด้านบีบีซีของอังกฤษรายงานว่า การเสียชีวิตของซีอีโอทีวีอเมริกา ส่งผลทำให้ ส.สสหรัฐฯ คาร์ลอส อันโตนิโอ กีเมเนซ (Carlos Antonio Gimenez) ออกมาไว้อาลับผ่านทางแพลตฟอร์ม X เช่นกัน
บีบีซีรายงานว่า เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนี้ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดในเคนยา
สกายนิวส์รายงานว่า ขณะเดียวกันบริษัททัวร์ทางอากาศชื่อดังเจ้าของเฮลิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุ Luxury tour agency &Beyond ได้แถลงต่อรอยเตอร์ยืนยันว่า มีนักท่องเที่ยวอยู่บนฮ.ลำดังกล่าวที่ตกแต่ไม่เปิดเผยจำนวน
ทำเนียบประธานาธิบดีเอกวาดอร์ออกมายืนยันว่า ผู้อำนวยการข่าวกรองเอกวาดอร์ มีเคเล เซนซี-คอนตูจี (Michele Sensi-Contugi) และภรรยา สเตฟานี ฮอลลีฮาน (Stephany Hollihan) เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้
โดยชี้ว่า คนทั้งคู่มีบุตร 2 คนและเสียชีวิตระหว่างการพักผ่อนในเคนยา
ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ออกแถลงการณ์ข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองว่า “ในช่วงเวลาที่เศร้าโศกอย่างมากนี้ รัฐบาลขอแสดงความไว้อาลัยอย่างหัวใจสลายไปยังครอบครัวของเขา บุคคลอันเป็นที่รัก และคนใกล้ชิด”
หลังเกิดเหตุพบว่า Tropic Air Kenya ผู้จัดการป่าซาฟารีเคนยาได้ส่งฮ.จำนวนหนึ่งออกไปเพื่อช่วยภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต
ด้านสำนักงานการบินพลเรือนเคนยาแถลงว่า เฮลิคอปเตอร์รุ่น Eurocopter EC130 เกิดตกใกล้ภูเขาโอลอล็อกเว (Ololokwe) ระหว่างการเดินทางไปเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าลอยซาบาที่มีพื้นที่ 58,000 เอเคอร์
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ซามบูรู เคาน์ตีนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแบบซาฟารีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเฉพาะความงดงามตามธรรมชาติที่น่าตื่นตะลึง
ภาพข่าวจากที่เกิดเหตุจุดฮ.ตกแสดงให้เห็นควันไฟออกมาจากเขตป่าบนภูเขาโอลอล็อกเว ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กาชาดเคนยา กำลังพยายามไปถึงจุดตกที่ซากเฮลิคอปเตอร์ยังคงกำลังถูกเผา