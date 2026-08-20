กลายเป็นข่าวดัง! ลูกชายรมว.สาธารณสุขทรัมป์ RFK โดน “รัสเซีย” ล่าหัวถูกขึ้นบัญชีดำเป็น “บุคคลต้องการตัวมากที่สุด” ชี้แอบเป็น "ทหารรับจ้างอเมริกัน" บุกไปรบให้ “ยูเครน”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ลูกชายวัย 32 ปีของรัฐมนตรีสาธารณสุข โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ หรือ RFK โดน "รัสเซีย" สัปดาห์ที่แล้วขึ้นบัญชีดำล่าตัวกลายเป็นบุคคลที่ต้องการตัวมากที่สุด หลังอ้างเป็นทหารรับจ้างอเมริกันเข้าไปรบให้ยูเครนในแนวหน้า ศาลแขวงมอสโกสั่งจับกุมแบบลับหลังหากโดนจับได้โดนขังคุกยาว 10 ปีในเรือนจำ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(18 ส.ค)ว่า คอเนอร์ เคนเนดี (Conor Kennedy) วัย 32 ปี ลูกชายของรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ หรือ RFK ที่เขย่าขวัญชาวอเมริกันทั้งนโยบายต้านวัคซีนรวมถึงล่าสุดการสั่งปรับเกณฑ์ใหม่ของการรับวัคซีนสำหรับเด็กโดยให้ลดจำนวนลงอ้างเพื่อความปลอดภัยสร้างความสงสัยไปทั่วแวดวงการแพทย์ในสหรัฐฯ กลายเป็นข่าวดังแทนพ่อ
หลังพบสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียสั่งให้เคนเนดีอยู่ในบัญชีดำเป็นบุคคลที่โดนต้องการตัวมากที่สุดหลังเขาแอบเดินทางเข้าไปในยูเครนเมื่อปี 2022 โดยไม่เปิดเผยให้ครอบครัวรวมตัว RFK ล่วงรู้ก่อนเข้าร่วมในกลุ่มทหารอาสาจากนานาชาติเพื่อรบให้ยูเครนสู้รัสเซียนาน 2 เดือนครึ่ง
ศาลแขวงบาสมานนี (Basmanny) ของกรุงมอสโกออกคำสั่งลับหลังจับกุม คอเนอร์ เคนเนดี กล่าวหาว่าเป็นทหารรับจ้างอเมริกันรบให้ยูเครน สำนักข่าวรัสเซีย TASS รายงานสัปดาห์ที่แล้ว
TASS ชี้ว่า หากลูกชาย RFK โดนจับได้อาจต้องอยู่ในเรือนจำรับโทษสูงสุดนาน 10 ปี
ทั้งนี้เคนเนดีปัจจุบันวัย 32 ปีและเคยเดทกับนักร้องชื่อดัง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมโพสต์เมื่อตุลาคมปี 2022 ว่า เขาแอบเดินทางเข้าไปที่ยูเครนอย่างลับๆโดยที่ไม่เปิดเผยให้พ่อ RFK หรือภรรยาคนปัจจุบันของพ่อที่เป็นนักแสดงหญิงชื่อดัง เชอริล ไฮน์ส (Cheryl Hines) ให้รับรู้ โดยมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่อง
“เหมือนกับคนมากมาย ผมรู้สึกตื้นตันเมื่อได่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนตลอดปีที่ผ่านมา ผมต้องการที่จะช่วย เมื่อผมได้ยินข่าวหน่วยกองกำลังอาสานานาชาติ ผมรู้ว่าผมต้องไปและผมไปที่สถานทูตเพื่อลงชื่อในวันถัดไป” เขากล่าวผ่านอินสตาแกรม
และเสริมว่า “ผมบอกคนนึงที่อยู่ที่นี่ว่าผมอยู่ที่ไหน และผมบอกเขาถึงชื่อจริงของผมเอง ผมไม่ต้องการให้ครอบครัวหรือเพื่อนต้องวิตกและผมไม่ต้องการถูกเลือกปฎิบัติที่นั่น”
คอเนอร์ เคนเนดี เป็นลูกชายคนที่ 3 ของ RFK ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่ตัวเขามีความสามารถที่เรียนรู้ได้ไวและจัดการกับเรื่องหนักๆได้
“ผมพร้อมที่จะตายที่นั่น” และกล่าวต่อว่า “ดังนั้นพวกเขาตกลงส่งตัวผมไปที่แนวรบตะวันออกเฉียงเหนือ”
ทั้งนี้ RFK จับได้ว่าลูกชายตัวดีไม่ได้ไปทำงานที่สำนักงานทนายความชื่อดังในแอลแอในซัมเมอรร์นั้นตามที่ลูกได้บอกหลังเขาพบสลิปการจ่ายบัตรเครดิตที่น่าสงสัยแสดงให้เห็นการจ่ายที่โปแลนด์และยูเครน
อ้างอิงจากสื่อพีเพิลพบว่า คอเนอร์ เคนเนดีได้ยอมสารภาพกับพ่อและแม่เลี้ยงว่า เขาแอบไปรบช่วยยูเครนมา โดยกล่าวว่า เขาไม่ต้องการให้คนทั้งสองซักถามว่าไปทำอะไรมา เขาแค่ต้องการทำในสิ่งที่ตัวเขาต้องการและเชื่อ
และทำให้คนทั้งคู่เคารพการตัดสินใจของลูก
“เมื่อเขากลับมา ผมมีความรู้สึกบางอย่าง ผมไม่รู้ว่าจะเป็นความโกรธหรืออะไร” RFK กล่าวในรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์
“เขาพูดกับผมเมื่อเขาได้ยินในสิ่งที่ที่อาจทำให้โกรธหรือวิตกไปบ้างว่า “พ่อ...นี่เป็นสิ่งที่พ่อสอนผมให้ทำ ต้องยืนหยัดต่อในสิ่งที่ผมเชื่อมั่น” และทำให้ตัวผมรู้สึกโอเคขึ้น”
RFK กล่าวต่อว่า “ผมรู้สึกภูมิใจในสิ่งนี้ ภูมิใจในลูกชาย”
พร้อมยอมรับว่า เขารู้ว่ามุมมองเรื่องสงครามยูเครนระหว่างลูกและตัวเองไม่สอดคล้อง โดยชี้ว่าลูกมักออกมาเรียกร้องอย่างแข็งขันให้สหรัฐฯเข้าไปแทรกแซงและไม่ต้องการเป็นคนที่นั่งอยู่วงนอกร่วมสนับสนุนห่างๆ
ลูกชายเคนเนดีที่ก่อนหน้าเคยคบหาดูใจกับเทเลอร์ สวิฟต์ ได้แต่งงานนักร้องบราซิล จูเลีย บี (Giulia Be) ปีนี้กลับไปเรียรต่อคณะกฎหมายที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์(Georgetown University)จนสำเร็จการศึกษา หลังอยู่ในสนามรบยูเครนนาน 2 เดือนครึ่ง และปัจจุบันทำงานเป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมาย Wisner Baum ของเมืองลอสแอนเจลิส
นอกเหนือจากลูกชายเคนเนดีพบว่า มอสโกยังขึ้นบัญชีดำทหารอาสาต่างชาติรบเพื่อยูเครนคนอื่นๆ รวม อิงแกรม แอสบิล เทรซี เจมส์ ( Ingram Asbill Tracy James) วัย 37 ปีชาวอเมริกัน ชอร์นีย์ โจเซฟ ริชาร์ด ไรอัน (Shorney Joseph Richard Ryan )รวมพลเมืองสาธารณรัฐเซก และพลเมืองโคลอมเบีย