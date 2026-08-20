ชีวิตคนดังไม่รุ่ง? สื่อเผย 'เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน' เตรียมพาโอรส-ธิดาย้ายกลับอังกฤษเดือนนี้

สื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันพุธ (19 ส.ค.) ว่า เจ้าชายแฮร์รีแห่งอังกฤษและเมแกน พระชายา วางแผนที่จะย้ายกลับมายังสหราชอาณาจักรภายในเดือนนี้ หลังจากที่ถอนตัวจากบทบาทสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงและย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ 6 ปีก่อน
ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จะย้ายพร้อมกับเจ้าชายอาร์ชี พระชนมายุ 7 ปี และเจ้าหญิงลิลิเบธ พระชนมายุ 5 ปี จากแคลิฟอร์เนียไปยังสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานาน และเจ้าชาย-เจ้าหญิงน้อยจะเริ่มเข้าเรียนที่นั่นในเดือน ก.ย. ตามรายงานของนิตยสาร People และหนังสือพิมพ์ The Telegraph ของอังกฤษ
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ จากโฆษกของเจ้าชายแฮร์รีหรือจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮม อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวใกล้ชิดกับทั้งคู่ยืนยันความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
ตามรายงานของ The Telegraph ทั้งคู่จะไม่อาศัยอยู่ในที่ประทับของราชวงศ์ และจะยังคงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการใดๆ ตามที่ได้ตกลงกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อเดือน มี.ค. ปี 2020
เจ้าชายแฮร์รีทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับ เมแกน มาร์เคิล ที่ปราสาทวินด์เซอร์ในปี 2018 และมีความหวังว่าการแต่งงานของพระองค์กับอดีตนักแสดงหญิงซึ่งมีมารดาเป็นคนผิวสี จะช่วยฟื้นฟูสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี้
ทว่าไม่นานนักรอยร้าวในความสัมพันธ์ของทั้งสองกับสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ก็เริ่มปรากฏให้เห็น สองปีต่อมาในเดือน มี.ค. 2020 เจ้าชายแฮร์รีและ เมแกน ประกาศว่าจะถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเชื้อพระวงศ์ และย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา
ทั้งสองไปตั้งรกรากอยู่ที่มอนเตซิโต ย่านที่อยู่อาศัยหรูหราติดชายทะเล ใกล้กับซานตาบาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยสื่อรายงานว่าบ้าน 16 ห้องนอนหลังนี้มีราคาซื้อในปี 2020 อยู่ที่ 14.7 ล้านดอลลาร์
หลายปีต่อมา เจ้าชายแฮร์รี วัย 41 พรรษา และเมแกน วัย 45 ปี ได้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์และสถาบันกษัตริย์อังกฤษซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ สารคดีทาง Netflix และที่โดดเด่นที่สุดคือในหนังสือบันทึกความทรงจำของแฮร์รีเรื่อง "Spare"
ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรชื่อดัง โอปราห์ วินฟรีย์ ในปี 2021 เมแกน กล่าวหาสมาชิกในราชวงศ์คนหนึ่งที่ไม่ระบุชื่อว่า ได้ถามว่าผิวของ อาร์ชี ลูกชายของพวกเขาอาจจะคล้ำแค่ไหน? เจ้าชายวิลเลียม พระเชษฐาและองค์รัชทายาทอันดับ 1 ทรงออกมาตอบโต้โดยปฏิเสธว่าราชวงศ์อังกฤษไม่ได้มีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติอย่างที่ เมแกน กล่าวอ้าง
เจ้าชายแฮร์รียังทรงแสดงความคิดเห็นที่เสียดสีพระบิดา สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และเจ้าชายวิลเลียมอย่างรุนแรง จนนำไปสู่ความแตกแยกในความสัมพันธ์กับทั้งสองพระองค์
เจ้าชายแฮร์รียังทรงไม่พอพระทัยที่รัฐบาลอังกฤษเปลี่ยนแปลงมาตรการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ และตรัสว่าการขาดการคุ้มครองจากตำรวจโดยอัตโนมัติทำให้พระองค์ไม่สามารถพาพระโอรสและพระธิดามายังอังกฤษได้
อย่างไนก็ตาม ความสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสดูเหมือนจะดีขึ้นในเดือน ก.ย. โดยพระบิดาและพระราชโอรสทรงมีโอกาสพบกันสั้นๆ เป็นครั้งแรกในรอบ 20 เดือน
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ระบุในปี 2024 พระองค์ทรงประกาศทางโทรทัศน์เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมาว่าพระองค์ทรงตอบสนองต่อการรักษาได้ "ดีเยี่ยม" และแพทย์กำลังลดการรักษาลง
เดือนที่แล้ว เจ้าชายแฮร์รี เมแกน และลูกๆ ได้เดินทางมาเยือนสหราชอาณาจักร และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ได้พบกับหลานๆ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ทรงยินดีที่ได้พบกับครอบครัวซัสเซกซ์มากขึ้น รายงานระบุว่าพระองค์เพิ่งทรงทราบแผนการกลับมาสหราชอาณาจักรของทั้งคู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16) นี้เอง
ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รีกับพระบิดาอาจจะดีขึ้น แต่เจ้าชายก็ยังแทบไม่ได้พูดคุยกับเจ้าชายวิลเลียมเลย
เจ้าชายแฮร์รี และ เมแกนได้เริ่มต้นธุรกิจสื่อหลายอย่างจากบ้านของพวกเขาทางตอนเหนือของฮอลลีวูด โดยเซ็นสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์กับ Spotify สำหรับซีรีส์พอดแคสต์ และกับ Netflix สำหรับรายการต่างๆ รวมถึงรายการไลฟ์สไตล์ที่ เมแกน อดีตนักแสดงเป็นพิธีกร
โครงการเหล่านั้นให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย หนังสือเปิดเผยเรื่องราวของเจ้าชายแฮร์รีกลายเป็นหนังสือขายดี แต่ข้อตกลงพอดแคสต์ของพวกเขากลับจบลง และรายการของเมแกนทาง Netflix ก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาซีซั่นที่สาม
“ผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับซูเปอร์สตาร์อย่างที่พวกเขาต้องการ” โดมินิก แพทเทน บรรณาธิการบริหารของ Deadline.com สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับฮอลลีวูด กล่าว
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของพวกเขายังคงดึงดูดความสนใจของสาธารณชน ในเมืองที่เต็มไปด้วยคนดังมากมาย
“พระองค์และ เมแกน ยังคงรักษาเปลวไฟนั้นเอาไว้ได้” แพทเทน กล่าว “ถ้าคุณพิจารณาจากความเป็นจริงที่ว่าเส้นทางอาชีพในฮอลลีวูดสามารถมาเร็วไปเร็วแค่ไหน ในระดับนั้น และด้วยเกณฑ์นั้น พวกเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว”
ที่มา : รอยเตอร์