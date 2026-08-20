มหาอำนาจหนี้ท่วม! หนี้สหรัฐฯ พุ่งทะลุ $40 ล้านล้านเป็นครั้งแรก เพิ่มกว่าเท่าตัวในรอบ 10 ปี ภายใต้การบริหารของ 'ทรัมป์-ไบเดน'

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพุธ (19 ส.ค.) ว่า หนี้สาธารณะรวมของสหรัฐฯ พุ่งทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหม่ว่าวิกฤตการคลังกำลังก่อตัวขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับโครงการสวัสดิการสังคมและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนั้นสูงกว่ารายได้ที่น้อยลงจากการลดภาษี
รายงานยอดคงเหลือเงินสดและหนี้รายวันล่าสุดของกระทรวงการคลังเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า หนี้สาธารณะรวมคงค้างอยู่ที่ 40.047 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่ประชาชนถือครองอยู่ 32.266 ล้านล้านดอลลาร์ และหนี้ระหว่างรัฐบาล 7.782 ล้านล้านดอลลาร์
หนี้สินของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในเวลาไม่ถึงสิบปีจากระดับ 19.95 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งครั้งแรกในเดือน ม.ค. ปี 2017 ประมาณ 1 ใน 3 ของการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วง 2 ปีของการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอย่างบ้าคลั่งเพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งดำเนินการโดย ทรัมป์ และอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ในขณะที่นโยบายการคลังของประธานาธิบดีทั้งสอง บวกกับความไม่สมดุลด้านภาษีและการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมายาวนาน เป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือ
กลุ่มเฝ้าระวังงบประมาณได้คาดการณ์ถึงการก้าวข้ามเกณฑ์ดังกล่าวมาหลายสัปดาห์แล้ว และได้ออกคำเตือนอย่างรุนแรงว่า วิกฤตหนี้สินเต็มรูปแบบอาจปะทุขึ้นได้หากสมาชิกสภาคองเกรสไม่หาวิธีแก้ไขกับสถานการณ์ทางการคลังที่ไม่ยั่งยืนและขึ้นภาษี ลดการใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่าง
“หนี้สินจำนวน 40 ล้านล้านดอลลาร์ไม่ได้เป็นภาระของผู้นำรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และลงเอยที่กระเป๋าเงินของผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” มายา แมคกวินีส ประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ขึ้นกับพรรคการเมืองใดๆ กล่าว
“ยิ่งเรากู้ยืมมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น บีบคั้นลำดับความสำคัญอื่นๆ ในงบประมาณ และทำให้เราอ่อนแอต่อเหตุฉุกเฉินภายในประเทศและความวุ่นวายในต่างประเทศ” แมคกวินีส กล่าวในถ้อยแถลง หลังจากที่ข้อมูลจากกระทรวงการคลังถูกเผยแพร่
เธอกล่าวว่า ตัวเลข 40 ล้านล้านดอลลาร์นั้นเกิดขึ้นไม่ถึง 5 เดือน หลังจากที่หนี้สินแตะระดับ 39 ล้านล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าในเวลาไม่ถึง 20 ปี หลังจากที่ใช้เวลาจนถึงปี 1981 กว่าจะแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
“เป็นเรื่องน่าตกใจที่การเสื่อมถอยทางการคลังของมหาอำนาจระดับโลกสามารถคาดเดาได้” แมคกวินีส กล่าวเสริม
เจ้าหนี้ทั่วโลกของสหรัฐฯ อาจเริ่มระแวงมากขึ้นแล้ว เนื่องจากความต้องการจากนักลงทุนต่างชาติที่ถือครองพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ เกือบ 1 ใน 3 ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา
หลังจากที่การประมูลพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 30 ปี มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ้นสุดลงด้วยอัตราผลตอบแทนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว (long bonds) ในวันอังคาร (18) ก็พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองทศวรรษ เนื่องจากนักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่มากขึ้น ท่ามกลางการออกพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ จำนวนมหาศาล อัตราผลตอบแทนจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาพันธบัตร
ในวันพุธ (19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ได้ดำเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวให้ลดลง โดยประกาศเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 10-30 ปี เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อการดำเนินการ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังระยะยาวที่สูงขึ้นมักจะผลักดันอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ให้สูงขึ้น และด้วยหนี้สินจำนวนมหาศาลที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทรัมป์ จึงย้ำข้อเรียกร้องเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงในวันพุธ (19)
เมื่อถูกถามที่ทำเนียบขาวว่า ชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดพันธบัตรหรือไม่ ทรัมป์ กล่าวว่า “ผมไม่คิดอย่างนั้นเลย ผมคิดว่าเรามีประเทศที่แข็งแกร่งมาก และเรากำลังก้าวผ่านอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงเหล่านี้ไปได้ — มันสูงเกินจริงจริงๆ เมื่อประเทศของเราแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยก็ควรจะลดลง”
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การขาดดุลรายเดือนสูงเป็นอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ — 432,000 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือน ก.ค. — เนื่องจากการคืนภาษีศุลกากรทำให้รายได้จากศุลกากรติดลบเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน และค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการประกันสังคมและเมดิแคร์สำหรับผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดดุลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2026 ได้เกินกว่าการขาดดุลรวมของปีงบประมาณ 2025 ทั้งหมดแล้ว โดยเหลือเวลาอีกสองเดือนในปีงบประมาณปัจจุบัน
ทรัมป์ เพิกเฉยต่อเสียงคัดค้านจากกลุ่มผู้สนับสนุนการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวดในพรรครีพับลิกันของเขาเป็นส่วนใหญ่ โดยสนับสนุนการใช้จ่ายอย่างมหาศาลตลอด 2 วาระการดำรงตำแหน่ง หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 7.8 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงวาระแรกของทรัมป์ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงการรับมือกับการระบาดใหญ่ในช่วง 9 เดือนสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง
นับตั้งแต่ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่สองในเดือนม.ค. ปี 2025 ภาระหนี้ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านล้านดอลลาร์ตลอดสองวาระของเขาจนถึงปัจจุบัน
หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 8.4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงวาระของไบเดน ซึ่งก็มีการใช้จ่ายอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูจากโควิด-19 เช่นกัน แต่ยังได้รับแรงผลักดันจากการใช้จ่ายก้อนใหญ่สำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอุดหนุนพลังงานสะอาด และลำดับความสำคัญอื่นๆ ที่พรรคเดโมแครตของเขาสนับสนุน
คณะกรรมการเพื่อการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างมีความรับผิดชอบประเมินว่า ทางเลือกด้านนโยบายของ ทรัมป์ และ ไบเดน ได้เร่งการเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐบาลกลางเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎหมายการใช้จ่ายที่มีอยู่ก่อน เมื่อแต่ละคนเข้ารับตำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น แพกเกจกฎหมายสำคัญในวาระที่สองของ ทรัมป์ ซึ่งก็คือกฎหมาย One Big Beautiful Bill Act จะก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก 4.7 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในรัฐสภา
ทรัมป์ ได้วางกรอบการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองของเขาว่าเป็นยุคที่เน้นการลดค่าใช้จ่าย โดยเริ่มจากการลดจำนวนพนักงานในหน่วยงานรัฐบาลกลางตามคำสั่งของกระทรวงประสิทธิภาพการัฐบาล (Department of Government Efficiency) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ แต่การลดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเขามุ่งเป้าไปที่โครงการที่เรียกว่า "โครงการตามดุลยพินิจ" ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของงบประมาณของรัฐบาลกลาง สหรัฐฯ ใช้จ่ายประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และ 60% ของจำนวนนี้ถูกจัดสรรไว้สำหรับโครงการที่เรียกว่า "โครงการภาคบังคับ" ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินสำหรับประกันสังคม เมดิแคร์ เมดิเคด และการดูแลทหารผ่านศึก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันกับค่าครองชีพ
อีก 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ถูกจ่ายเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมของสหรัฐฯ ซึ่งต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น งบประมาณปีงบประมาณ 2025 เป็นครั้งแรกที่ต้นทุนการชำระหนี้สูงกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2026 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้แซงหน้าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของ Medicare กลายเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในงบประมาณของรัฐบาลกลาง รองจากระบบบำนาญประกันสังคม
สหรัฐฯ ยังต้องใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเกษียณอายุและการดูแลสุขภาพของคนรุ่น "เบบี้บูม" ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับกองทุนสำรองของระบบประกันสังคมและ Medicare แม้ว่ารายได้จากเงินเดือนและภาษีเงินได้จะไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางอยู่แล้วก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์