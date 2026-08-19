อิหร่านเตือนชาติอ่าวเปอร์เซียอย่าช่วยสหรัฐฯ หลังถูกยูเออีประกาศตัดสัมพันธ์การค้า

กองทัพอิหร่านออกมาระบุเตือนกลุ่มประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียในวันพุธ (19 ส.ค.) ไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพสหรัฐฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเตหะราน สืบเนื่องจากการโจมตีเรือขนส่งสินค้าครั้งใหม่
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึงในยูเออี ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธจำนวน 2 ลูก เข้าใส่เรือของยูเออีบริเวณนอกชายฝั่ง
แม้ว่าการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะเริ่มผ่อนคลายลงชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมา แต่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกเตหะรานปิดล้อมและเป็นเส้นทางผ่านของเรือที่เดินทางออกจากท่าเรือส่วนใหญ่ของยูเออี ยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความตึงเครียดสูง และการโจมตีเรือพาณิชย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรอบข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางการค้าสำคัญแห่งนี้อีกครั้งได้พังทลายลง และแม้ทั้งสองฝ่ายจะระบุเมื่อเร็วๆ นี้ว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างกัน แต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ยืนยันเมื่อวันอังคารว่าการเจรจาถูกยกเลิกแล้ว พร้อมทั้งโพสต์เย้ยหยันอิหร่านบนโซเชียลมีเดียด้วยภาพที่ระบุว่าช่องแคบแห่งนี้เป็น "ดินแดนใหม่ของสหรัฐฯ"
สำนักข่าว Mehr รายงานว่า อาลี อับดอลลาฮี เสนาธิการกองทัพอิหร่าน ได้ออกมาเตือนเมื่อวันพุธว่า "การให้ความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกใดๆ แก่กองทัพสหรัฐฯ ผู้รุกราน ถือว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐฯ"
สงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ อุบัติขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ซึ่งอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีทั่วทั้งภูมิภาค
นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้น ประเทศในตะวันออกกลางหลายแห่งระบุว่าจะไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ดินแดนของตนเป็นฐานในการเปิดฉากโจมตี แต่อับดอลลาฮีได้ตั้งข้อสงสัยต่อคำมั่นสัญญาเหล่านั้น
"ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องบินทางการทหารจำนวนมากขนาดนั้น โดยเฉพาะเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง จะเข้าไปอยู่ในฐานทัพในภูมิภาคได้โดยที่ประเทศเจ้าบ้านไม่รับรู้" อับดอลลาฮีกล่าว
"ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งได้ออกแถลงการณ์ต่างๆ ว่าไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ดินแดนของตนโจมตีอิหร่าน ควรตระหนักไว้ว่าเรารับรู้สถานการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดี"
รายงานข่าวจากสื่อต่างระบุว่า ซาอุดีอาระเบีย ยูเออี คูเวต และบาห์เรน ต่างเคยโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีอ่าวเปอร์เซียของเตหะราน แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่เหล่านั้นจะออกมาปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวก็ตาม
เมื่อวันอังคาร ยูเออีได้ประกาศระงับการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดกับอิหร่าน
"เนื่องจากการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาค การค้า การแลกเปลี่ยนทางการค้า และการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านได้รับการระงับจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม" อัฟรา อัล ฮาเมลี ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศยูเออีกล่าว
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน อะบูดาบีได้กล่าวหาอิหร่านว่ายิงขีปนาวุธนำวิถีจำนวน 2 ลูกมายังประเทศของตน
ในเวลาต่อมา ยูเออีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการยิงดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่เรือขนส่งสินค้า โดยขีปนาวุธทั้งสองลูกตกลงในทะเล และลูกหนึ่งตกลงในน่านน้ำอาณาเขตของยูเออี
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอีล บาคาอี ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างสิ้นเชิง ที่ระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธมายังประเทศยูเออี
ประเทศเพื่อนบ้านข้ามอ่าวเปอร์เซียทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน และยูเออีซึ่งเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่ เคยเป็นคู่ค้าสำคัญของอิหร่านที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร อย่างน้อยก็ก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้น
การประกาศเมื่อวันอังคารถือเป็นมาตรการล่าสุดของยูเออีในการตอบโต้อิหร่าน หลังจากที่ได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง รวมถึงสั่งปิดโรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
เรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลยูเออี ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งต้องหยุดชักงักลง อย่างไรก็ตาม จาเรด คุชเนอร์ ผู้แทนและเป็นลูกเขยของทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังมีการ "พูดคุยที่เป็นไปในทางบวกและมีความเคลื่อนไหวอย่างมาก"
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวเมื่อวันอังคาร โดยยืนยันอีกครั้งว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่ แม้ว่าการปิดล้อมของอิหร่านจะทำให้การสัญจรทางเรือชะงักงันมานานหลายเดือนแล้วก็ตาม
"ไม่มีการพูดคุยหรือการเจรจาใดๆ กำลังดำเนินอยู่ หรือมีกำหนดการจะเกิดขึ้นกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน การปิดล้อมทางทะเลยินยอมให้ดำเนินการและมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่" ทรัมป์เขียนบนโซเชียลมีเดีย โดยอ้างถึงการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ท่าเรือของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้โพสต์แผนที่แสดงช่องแคบฮอร์มุซในฐานะ "ดินแดนใหม่ของสหรัฐฯ" ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงคำขู่ก่อนหน้านี้ที่จะผนวกรวมเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งนี้
สหรัฐฯ ได้ระงับปฏิบัติการทางการทหารเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่สื่อสหรัฐฯ รายงานว่าสงครามส่งผลกระทบต่อคลังยุทธภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างหนัก ซึ่งทรัมป์และเพนตากอนได้ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการ
เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน กำลังถูกส่งไปประจำการใหม่ในตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนหน้าที่กับเรือ ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอน หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ลงของลูกเรือ
ที่มา เอเอฟพี