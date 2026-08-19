ทรัมป์สั่งชะลอการเก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดา ด้านคาร์นีย์ชี้ยังมีงานสำคัญที่ต้องทำต่อ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อคืนวันอังคาร (18 ส.ค.) ว่าเขาสั่งชะลอการจัดเก็บภาษีศุลกากรใหม่ในอัตรา 50% สำหรับสินค้าจากแคนาดาออกไปเป็นเวลา 3 วัน จากเดิมที่มีกำหนดมีผลบังคับใช้ในช่วงเที่ยงคืน โดยระบุว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้ว
ในหนึ่งชั่วโมงต่อมา นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ ของแคนาดา ได้ระบุในแถลงการณ์ว่า "มีความคืบหน้าอย่างมากเกิดขึ้น แม้ว่าจะยังคงเหลืองานสำคัญอีกมากที่ต้องทำต่อก็ตาม"
ทรัมป์โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่าเหตุผลที่เขาชะลอการเก็บภาษีเป็นเพราะ "สหรัฐฯ และแคนาดามีข้อตกลงร่วมกันแล้ว ซึ่งขณะนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการสรุปเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย"
ทรัมป์และคาร์นีย์ได้หารือกันทางโทรศัพท์ในช่วงบ่ายวันอังคาร ซึ่งนับเป็นการพูดคุยครั้งที่สองในสัปดาห์นี้ ขณะที่ทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมการหารืออย่างตึงเครียดและไม่เปิดเผยรายละเอียดมานานหลายสัปดาห์
"ในระหว่างที่เรายังคงดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป แคนาดายังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกร่ง มีอิสระ และมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น" คาร์นีย์กล่าวในแถลงการณ์
สำนักงานของ เจมีสัน กรีร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมถึง "การเปิดรับการเข้าถึงตลาดอย่างรอบด้านสำหรับสินค้าอเมริกันทั้งหมด ข้อตกลงความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การปรับสอดรับด้านการค้าดิจิทัล" รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ
ในประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำเนียบขาว ทรัมป์ระบุว่า เขาได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นจากแคนาดาในการแก้ไขข้อกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราภาษีสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยานยนต์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ขณะที่รัฐบาลแคนาดายังไม่ได้ออกมายืนยันเนื้อหาในข้อตกลงดังกล่าว
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมสองรายที่มีความคุ้นเคยกับการเจรจา เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ภาษียานยนต์ของสหรัฐฯ ที่มีอยู่นั้นถือเป็นประเด็นความขัดแย้งสำคัญ
ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ จะครอบคลุมสินค้านำเข้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะถูกจัดเก็บโดยไม่สนว่าสินค้าแคนาดาเหล่านั้นจะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) หรือไม่ ซึ่งข้อตกลงนี้เคยเป็นเกราะคุ้มกันภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของแคนาดาจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ในช่วงก่อนหน้า
ทรัมป์ยังระบุเพิ่มเติมในโพสต์โซเชียลมีเดียว่า โครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ซึ่งเคยถูกอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ยกเลิกไปในปี 2021 หลังจากเผชิญการคัดค้านจากชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานานหลายปี "อาจถูกปลุกขึ้นมาจากหลุมศพ" แต่เขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่อย่างใด
ทรัมป์ยังคงใช้มาตรการภาษีเป็นเสาหลักในนโยบายการต่างประเทศและการค้าของเขา แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายและคำวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์บางกลุ่มก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ภาษีระลอกใหม่อาจนำไปสู่การเลิกจ้างและการปิดกิจการในภาคส่วนที่เปราะบางของแคนาดา เช่น ไม้แปรรูป ไวน์ และผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเตือนว่าข้อขัดแย้งนี้อาจทำให้การเจรจา USMCA ในภาพรวมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
โดมินิก เลอบลังก์ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการค้ากับสหรัฐฯ ของแคนาดา และเจนิส ชาเรตต์ หัวหน้าทีมเจรจาการค้า ได้เดินทางไปหารือที่กรุงวอชิงตันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แคนาดาได้เข้าพบกรีร์และโฮเวิร์ด ลุตนิค รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เป็นเวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง
กรีร์ได้ยกตัวอย่างข้อร้องเรียนของสหรัฐฯ เช่น มาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาที่เก็บหลังจากสหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีระลอกแรก ระบบบริหารจัดการอุปทานนมของแคนาดา และการที่บางรัฐ/มณฑลในแคนาดาปฏิเสธที่จะสต็อกสุราจากสหรัฐฯ
ในแถลงการณ์ช่วงดึกวันอังคาร สภาสุรากลั่นแห่งสหรัฐฯ ได้แสดงความยินดีต่อการประกาศของทรัมป์ พร้อมเรียกร้องให้มี "แนวทางแก้ไขผ่านการเจรจา เพื่อนำสุราอเมริกันกลับคืนสู่ชั้นวางสินค้าในทุกรัฐของแคนาดา และทำให้ภาคอุตสาหกรรมสุรากลับสู่กรอบอัตราภาษีศูนย์ต่อศูนย์"
แหล่งข่าวระบุอีกว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการลดภาษีตามมาตรา 232 ของสหรัฐฯ สำหรับยานยนต์จากแคนาดา จาก 25% เหลือ 15% โดยอาจมีการลดหย่อนเพิ่มเติมตามสัดส่วนชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ ของรถยนต์แต่ละคัน
ประเด็นความขัดแย้งสำคัญคือวิธีการคำนวณส่วนลดหย่อนภาษีตามสัดส่วนชิ้นส่วน โดยรัฐบาลวอชิงตันเรียกร้องให้นับเฉพาะชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ เท่านั้น ในขณะที่แคนาดาผลักดันให้นับรวมชิ้นส่วนทั้งหมดในอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนจากแคนาดาและเม็กซิโกด้วย
ก่อนหน้านั้นในวันอังคาร กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบใหม่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ส่งออกจากแคนาดาและเม็กซิโก ในการรับรองระดับชิ้นส่วนสหรัฐฯ ในปัจจุบันเพื่อขอรับส่วนลดหย่อนภาษี ซึ่งช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากจากเดิมปีละสองครั้งเหลือเพียงปีละครั้ง
อย่างไรก็ตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ผลิตรถยนต์ต้องยื่นรับรองสัดส่วนชิ้นส่วนอเมริกันใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 30 กันยายน เพื่อสิทธิ์ในการยื่นขอรับการลดหย่อนในรอบปีใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม
แหล่งข่าวจากรัฐบาลแคนาดาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางการแคนาดายังคงเปิดกว้างทุกทางเลือกหากภาษีระลอกใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และความเป็นไปได้ที่จะระงับการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐฯ มีความตั้งใจจริงที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ที่มา รอยเตอร์