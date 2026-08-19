ตุรกีปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอล หลังเหตุโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรีย

ตุรกีออกมาปฏิเสธในวันพุธ (19 ส.ค.) ต่อข้อกล่าวหาของอิสราเอลที่ระบุว่า ตุรกีก่อให้เกิดภัยคุกคามด้วยการเตรียมส่งกำลังทหารไปยังฐานทัพแห่งหนึ่งในซีเรีย ที่เพิ่งถูกโจมตีทางอากาศ และทางสหรัฐฯ ระบุว่าการโจมตีนั้นเป็นฝีมือของอิสราเอล
การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายสหรัฐฯ อย่างรุนแรงจากฝั่งอิสราเอล เนื่องจากสหรัฐฯ พยายามสนับสนุนรัฐบาลใหม่ของซีเรีย ซึ่งนำโดยอดีตกลุ่มนักรบที่เป็นพันธมิตรกับตุรกี
"อิสราเอลและซีเรียได้ตกลงในเรื่องสถานะด้านความมั่นคง ซึ่งซีเรียเกือบจะละเมิดด้วยการอนุญาตให้ทหารตุรกีเข้ามาประจำการที่ฐานทัพอากาศใกล้เมืองอาเลปโป" สำนักนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แถลงหลังจากอิสราเอลเงียบเฉยมาตลอดทั้งวัน
"อิสราเอลได้เตือนซีเรียหลายครั้งแล้วว่าการวางกำลังดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอล แต่ซีเรียกลับเลือกที่จะมองข้ามคำเตือนเหล่านี้" แถลงการณ์ระบุ แต่ไม่ได้ยอมรับโดยตรงว่าเป็นผู้ลงมือโจมตี
ตุรกีเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมประเทศแรกที่ให้การรับรองอิสราเอล และเป็นพันธมิตร NATO ของสหรัฐฯ
แต่อิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ซึ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องการบุกโจมตีในกาซา
รัฐบาลตุรกีได้ประณามถ้อยแถลงของอิสราเอลในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ ตามรายงานของสำนักข่าวอานาโดลู ของรัฐบาลตุรกี
"ข้อกล่าวหาอันไร้สาระของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมาย ซึ่งละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรีย" แถลงการณ์ระบุ
ทอม บาร์แร็ก ทูตสหรัฐฯ ประจำซีเรีย กล่าวเมื่อวันอังคารว่า มีการยืนยันแล้วว่าอิสราเอลเป็นผู้ลงมือโจมตีฐานทัพอากาศอาบู ดูฮูร์ ในจังหวัดอิดลิบ
การโจมตีดังกล่าว "เป็นการยกระดับความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น และไม่ได้ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค" บาร์แร็ก ซึ่งเป็นเพื่อนทางธุรกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำตุรกี โพสต์ข้อความบน X
"เราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการเจรจาด้วยเหตุผลมากกว่าการก่อเหตุปะทะทางทหารเพิ่มเติม" เขากล่าว
อิสราเอลได้เปิดการโจมตีซีเรียหลายร้อยครั้งนับตั้งแต่การโค่นล้มอดีตผู้นำ บาชาร์ อัล-อัสซาด เมื่อเดือนธันวาคม 2024 โดยกองกำลังสุดโต่งที่นำโดย อะห์มัด อัล-ชารา
อิสราเอลยังได้ส่งกำลังทหารเข้าไปยังเขตกันชนที่ดูแลโดยสหประชาชาติ ซึ่งแยกกองกำลังอิสราเอลและซีเรีย และทำการรุกล้ำเข้ามาในดินแดนซีเรียอย่างต่อเนื่อง
แต่การโจมตีครั้งนี้ถือว่ารุกลึกเข้าไปในซีเรียมากกว่าพื้นที่ที่เรียกว่าเขตความมั่นคงมาก
อิสราเอลถูกมองว่ากำลังพยายามใช้อภิสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ศัตรูทางประวัติศาสตร์อย่างซีเรียกำลังอ่อนแอ
สื่อรัฐบาลซีเรียอ้างแหล่งข่าวทางทหารระบุว่า เครื่องบินรบของอิสราเอลได้โจมตีรันเวย์ของฐานทัพถึง 8 ครั้ง สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งข่าวความมั่นคงเปิดเผยกับ AFP ว่าฐานทัพดังกล่าวปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2012 และอยู่ภายใต้การดูแลของกองกำลังจากกระทรวงกลาโหมซีเรีย
ด้านองค์กรสังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนซีเรีย ระบุว่า การโจมตีเกิดขึ้นหลังจาก "คณะตัวแทนทางการทหารของตุรกีเข้าเยี่ยมชมสนามบินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูเพื่อเปิดใช้งานฐานทัพอีกครั้ง"
ความสัมพันธ์ระหว่างเนทันยาฮูและแอร์โดอันเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยป้ายโฆษณาหาเสียงของพรรคลิคุด ของเนทันยาฮู ก่อนการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมของอิสราเอล มีภาพของผู้นำตุรกีเคียงข้างบุคคลต่างๆ รวมถึง นาอิม คัสเซ็ม ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน โดยคุยอวดว่าเหล่าผู้นำมุสลิมต่างต้องการให้เนทันยาฮูพ่ายแพ้
กระทรวงการต่างประเทศของซีเรียได้ประณาม "การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอย่างรุนแรงที่สุด" ที่พุ่งเป้าไปยังฐานทัพ โดยเรียกว่าเป็น "การกระทำอันก้าวร้าวที่ไร้เหตุผล" พร้อมเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินการ
แถลงการณ์เสริมว่า การโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่ซีเรีย "ได้ใช้วิธีอดกลั้นและพยายามเสริมสร้างเสถียรภาพ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียด"
แม้จะมีความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน แต่อิสราเอลและอำนาจใหม่ของซีเรียก็ได้หารือโดยตรงกันหลายรอบ และตกลงที่จะจัดตั้งกลไกแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองร่วมกัน
เมื่อเดือนที่แล้ว อัสซาด อัล-ไชบานี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของซีเรีย ได้เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังโดยไม่มีเงื่อนไข โดยเตือนว่า "การยึดครองดินแดนของเราอย่างผิดกฎหมายพ้นเส้นแบ่งเขตปี 1974 ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของภูมิภาค"
อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอล กล่าวว่า ประเทศของเขามีแผนจะคงกำลังทหารไว้ในซีเรียต่อไป
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเดินทางเยือนดามัสกัสเมื่อเดือนที่แล้ว กล่าวว่า "การละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องยุติลง" พร้อมเสริมว่า "ที่ราบสูงโกลานเป็นดินแดนของซีเรีย"
อิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโกลานจากซีเรียในสงครามอาหรับ-อิสราเอล ปี 1967 และต่อมาได้ผนวกพื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การควบคุมของตน ซึ่งเป็นการกระทำที่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
ที่มา เอเอฟพี