“ราชินีคามิลลา” ตรัสเล่าความลำบากต้องเก็บงำความลับ "คิงชาร์ลส์" ประชวรโรคมะเร็ง 5 วันก่อนประกาศต่อสาธารณะ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – พระราชินีคามิลลาทรงตรัสยอมรับครั้งแรกถึงความยากลำบากที่ต้องเก็บงำความลับผลวินิจฉัยการประชวรของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ก่อนที่ข่าวจะถูกประกาศต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(18 ส.ค)ว่า ในคลิปภาพยนต์สั้นที่เผยแพร่ผ่านทางบัญชี family and Maggie’s วานนี้(18)ทางแพลตฟอร์มยูทูปเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิการกุศลศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอังกฤษ Maggie's
เนื้อหาของคลิปภาพยนต์สั้นพบว่าพระราชินีคามิลลาแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงเปิดเผยความอัดอั้นพระทัยเกี่ยวกับการรต้องเก็บความลับเรื่องประชวรโรคมะเร็งของพระราชสวามี พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ระหว่างทรงประทานสัมภาษณ์เดม ลอรา ลี( Dame Laura Lee) ประธานมูลนิธิศูนย์ Maggie's
คลิปภาพยนต์สั้นความยาว 7 นาทีถูกเผยแพร่วันพุธ(18) เป็นการบันทึกตำหนักแคลเรนซ์ โดยมีเนื้อหาการสนับสนุนอย่างสำคัญของศูนย์ Maggie's ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อครอบครัวโดยเฉพาะต่อเพศชายที่อาจลังเลในการก้าวเข้ามาขอความช่วยเหลือ
พระราชินีคามิลลาทรงเปิดเผยว่า พระองค์ทรงเกือบที่จะตรัสบางอย่างออกไป แต่พระองค์ทรงตระหนักว่าพระองค์ไม่สามารถกระทำได้เมื่อครั้งที่เดมลีเปิดศูนย์แห่งใหม่ที่โรงพยาบาล Royal Free hospital กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 31 ม.ค ปี 2024
ศูนย์ Maggie’s ให้ความช่วยเหลือในการบำบัดและทางจิตใจโดยปราศจากค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวผ่านศูนย์ 27 แห่งตั้งใกล้โรงพยาบาลของ NHS ทั่วอังกฤษ
ซึ่งในช่วงเวลาที่พระราชินีคามิลลาเสด็จ พระเจ้าชาร์ลส์ทรงเริ่มหายจากการประชวรจากการถวายการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ทว่าจากการเปิดเผยผ่านภาพยนตร์สั้นนี้เปิดเผยว่า คิงชาร์ลส์ทรงได้รับการถวายคำวินิจฉัยการประชวรโรคมะเร็งที่ไม่เปิดเผยและในท้ายที่สุดสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์ในอีก 5 วันหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ ต้นปี
“ข้าพเจ้าจำได้ว่าเดินทางมาที่ศูนย์ Maggie’s หลังจากพระอง์เพิ่งทรงได้รับการวินิจฉัย ไม่มีใครสามารถกล่าวสิ่งใดได้ในช่วงเวลานั้น มันยากมาก” พระราชินีตรัสในการประทานสัมภาษณ์เดม ลอรา ลี ที่พระตำหนักแคลแรนซ์
ก่อนที่จะเสริมว่า “ข้าพเจ้าเกือบที่จะพูดออกไป แต่ทว่า..เหมือนที่ท่านทราบดี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่สมควร”
พระราชินีคามิลลาตรัสบรรยายความรู้สึกของพระองค์ว่า “เมื่อข้าพเจ้ามองไปที่ผู้ป่วยทุกคนที่ต่างกำลังทุกข์ทรมานและครอบครัวทั้งหมดและข้าพเจ้าคิดว่ามันทำให้ตัวเองต้องตระหนักถึงความสำคัญมากของสถานที่แห่งนี้”
พระองค์ทรงตรัสยอมรับอย่างตรงไปตรงมากับเดมลีถึงสิ่งที่เกิดว่า “ข้าพเจ้าเกือบที่จะพูดเผยออกไปแต่เป็นที่ชัดเจนว่าข้าพเจ้าไม่สามารถทำได้”
พระองค์ทรงยอมรับว่าไม่ต้องการแพร่งพรายออกไปมากนัก
ทั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงกลับมาประกอบพระราชกรณียกิจครั้งแรกเมื่อเมษายน ปี 2024 ไม่ถึง 3 เดือนหลังพระองค์ได้รับการถวายการรักษา โดยคิงชาร์ลส์ทรงยืนยันไม่ต้องการให้ล่าช้า
พระราชินีตรัสว่า “เมื่อข้าพเจ้ามองไปที่พระราชสวามี ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “นี่เป็นหนทางของเรา เราจะจัดการกับมัน”
โดยในการเผยแพร่คลิปสั้น พระราชินีคามิลลาทรงเรียกร้องให้โรงพยาบาลทุกแห่งในอังกฤษเปิดศูนย์ Maggi’s เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ทั้งหมด 27 แห่งทั่วประเทศ
สื่ออังกฤษรายงานว่า คลิปภาพยนต์สั้นที่ถูกเผยแพร่ครั้งแรกนี้แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของอังกฤษซึ่งเป็นปีที่ยากลำบากจากการที่พระเจ้าชาลส์ที่ 3 และเจ้าหญิงแคทเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงเปิดเผยต่อสาธารณะการประชวรโรคมะเร็ง
คลิปดังกล่าวยังเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการของมูลนิธิศูนย์ Maggi’s เพื่อเข้าถึงในกลุ่มผู้ประสบปัญหาแต่มีความลำบากในการเปิดเผยตัวหรือขอความช่วยเหลือ