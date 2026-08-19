สหรัฐฯ คว่ำบาตรประธานศาล ICC ชาวญี่ปุ่น สั่งอายัดทรัพย์-ตัดธุรกรรมการเงิน ตอบโต้จ้องเอาผิดสหรัฐฯ-อิสราเอล

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (18 ส.ค.) ว่า สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court - ICC) และทนายความอาวุโสของศาลดังกล่าว ในความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการยกระดับต่อต้านการทำงานของศาลในกรุงเฮกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 โดยประชาคมระหว่างประเทศเพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยที่สหรัฐฯ ไม่ได้เข้าเป็นภาคีของศาลนี้
รูบิโอ กล่าวในถ้อยแถลงว่า เขาได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ โทโมโกะ อากาเนะ ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ และ อับดูลาเย เซเย ทนายความอาวุโสและพลเมืองเซเนกัล ภายใต้คำสั่งบริหารของ ทรัมป์ เมื่อปีที่แล้วที่อนุญาตให้คว่ำบาตรศาลดังกล่าว
รูบิโอ กล่าวว่า "บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมโดยตรงในความพยายามของศาลอาญาระหว่างประเทศในการสืบสวน จับกุม ควบคุมตัว หรือดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลของพวกเขาไม่ได้ยินยอมให้ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดี"
ศาล ICC ประณามการกระทำดังกล่าว โดยระบุในแถลงการณ์ว่ามาตรการเหล่านั้นบ่อนทำลายหลักนิติธรรม
“เมื่อผู้ทำหน้าที่ทางตุลาการถูกคุกคามจากการบังคับใช้กฎหมาย ระบบกฎหมายระหว่างประเทศเองก็ตกอยู่ในความเสี่ยง” ICC กล่าว
เซเย เป็นทนายความอาวุโสในทีมอัยการที่ขอหมายจับนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล และได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษา ICC
ความพยายามของสหรัฐฯ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับชาติพันธมิตรในยุโรป
ทอม เบเรนด์เซน รัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวผ่าร X ว่า เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาล ICC ไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐฯ และตนได้เชิญ อากาเนะ มาเพื่อ “หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเรา”
“ศาลและคณะตุลาการระหว่างประเทศต้องสามารถดำเนินการตามภารกิจของตนได้อย่างอิสระ” เบเรนด์เซน ระบุ
อากาเนะ ซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสของศาล ICC เตือนเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้วว่า มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะ "บ่อนทำลายการดำเนินงานของศาลในทุกสถานการณ์และทุกคดีอย่างรวดเร็ว และเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของศาลเอง"
เมื่อปีที่แล้ว สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแบบเฉพาะเจาะจงต่อเจ้าหน้าที่ ICC หลายคน รวมถึงอัยการและผู้พิพากษา โดยอ้างถึงหมายจับของ ICC ต่อ เนทันยาฮู และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล โยอาฟ กัลลันต์ รวมถึงการสอบสวนในอดีตเกี่ยวกับกองกำลังสหรัฐฯ ในอัฟกานิสถานด้วย
มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินในสหรัฐฯ ที่บุคคลเหล่านั้นอาจมีอยู่ถูกอายัด และตัดขาดพวกเขาออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารที่ดำเนินงานในระดับนานาชาติเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ออกใบอนุญาตทั่วไปเมื่อวันอังคาร (18) อนุญาตให้ระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อากาเนะ และ เซเย จนถึงวันที่ 17 ก.ย.
ผู้พิพากษาศาล ICC สามคนได้ฟ้องร้อง ทรัมป์ และคณะบริหารของเขาในเดือน มิ.ย. เกี่ยวกับการคว่ำบาตร โดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กลุ่มสนับสนุนต่างๆ ได้ยื่นฟ้องร้องแยกกันสองคดี โดยกล่าวว่ามาตรการของสหรัฐฯ ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญขององค์กรที่ทำงานร่วมกับศาลเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับความโหดร้ายทั่วโลก
รูบิโอ กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า คณะบริหาร ทรัมป์ จะเพิ่มความพยายามในการบ่อนทำลาย ICC รวมถึงการรณรงค์ทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้ประเทศอื่นๆ ถอนตัวออกจากศาลดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามีอย่างน้อย 5 ประเทศตอบรับแล้ว
รูบิโอ โต้แย้งว่า ศาล ICC เป็นภัยคุกคามต่อบุคลากรของสหรัฐฯ ที่ดำเนินการตามนโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ หรือการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าขนส่งยาเสพติด ตลอดจนสมาชิกกองทัพสหรัฐฯ คนอื่นๆ
ทรัมป์ ชี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรบุคลากร ICC มีเป้าหมายเพื่อปกป้อง เนทันยาฮู และคนอื่นๆ จากการถูกดำเนินคดี ไม่ใช่ตัวเขาเอง
สหรัฐฯ ไม่เคยเป็นภาคีของศาลนี้มาก่อน และศาล ICC จะมีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะในกรณีที่รัฐสมาชิกไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะดำเนินคดีอาชญากรรมโหดร้ายด้วยตนเองเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม กฎหมายของ ICC ยังให้อำนาจศาลในการดำเนินคดีอาชญากรรมโหดร้ายที่กระทำบนดินแดนของรัฐสมาชิกโดยพลเมืองของรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกด้วย
ที่มา: รอยเตอร์