'ม.ฮาร์วาร์ด' จ่าย $53 ล้านยุติคดี 'ขโมยอวัยวะศพ' ที่บริจาคให้โรงเรียนแพทย์ไปขายในตลาดมืด

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตกลงจ่ายเงิน 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีความที่ครอบครัวต่างๆ ฟ้องร้องกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยจัดการศพของผู้บริจาคให้กับโรงเรียนแพทย์อย่างไม่เหมาะสม และชิ้นส่วนของศพเหล่านั้นถูกนำไปขายในตลาดมืดโดยอดีตผู้จัดการห้องเก็บศพ
เมื่อวันอังคาร (18 ส.ค.) ผู้พิพากษาศาลรัฐในบอสตันได้อนุมัติข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติคดีแบบกลุ่ม ซึ่งจะยุติคดีความที่ยื่นฟ้องต่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากที่ เซดริก ลอดจ์ อดีตผู้จัดการห้องเก็บศพของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด ถูกจับกุมเมื่อปี 2023
ลอดจ์ ซึ่งทำงานในห้องเก็บศพของฮาร์วาร์ดมาเกือบ 3 ทศวรรษ ถูกผู้พิพากษาศาลส่วนกลางตัดสินจำคุก 8 ปีในเดือน ธ.ค. ในข้อหาขโมยและขายอวัยวะและชิ้นส่วนอื่นๆ ของศพที่บริจาคให้กับโรงเรียนเพื่อการวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์
อัยการระบุว่า ตั้งแต่ปี 2018 ลอดจ์ ได้ขโมยชิ้นส่วนจากศพ รวมถึงศีรษะ ใบหน้า สมอง ผิวหนัง และมือ และขนส่งจากห้องเก็บศพของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในบอสตันไปยังบ้านของเขาในเมืองกอฟฟ์สทาวน์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ที่ซึ่งเขาและภรรยาขายชิ้นส่วนเหล่านั้น
ญาติของผู้ที่บริจาคศพให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลายสิบคนได้ยื่นฟ้องกล่าวหาว่า มหาวิทยาลัยประมาทเลินเล่อ และเพิกเฉยต่อการกระทำผิดของ ลอดจ์ ที่เกิดขึ้นมานานหลายปี จนกระทั่งเขาถูกฟ้องร้องในปี 2023
ในตอนแรกผู้พิพากษาได้ยกฟ้องคดี แต่ศาลสูงสุดแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ในเดือน ต.ค. โดยวินิจฉัยว่าฝ่ายโจทก์มีข้อกล่าวหาเพียงพอว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดล้มเหลวในการดำเนินการด้วยความสุจริตใจในการจัดการกับศพ ซึ่ง "การปฏิบัติต่อศพอย่างน่าสยดสยองและไร้ศักดิ์ศรีได้ดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปี"
จอร์จ เดลีย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ เบอร์นาร์ด ชาง คณบดีฝ่ายการศึกษาทางการแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด กล่าวในข้อความถึงประชาคมของมหาวิทยาลัยเมื่อวันจันทร์ (17) ว่า พฤติกรรมของ ลอดจ์นั้น “น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง และเป็นการทรยศอย่างร้ายแรงต่อค่านิยมของเราในฐานะชุมชนทางการแพทย์”
พวกเขากล่าวว่า นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านการเงินแล้ว ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงคำมั่นสัญญาของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดที่จะออกคำแถลงต่อครอบครัวผู้เสียหายผ่านการสัมมนาออนไลน์สด “เพื่อยืนยันว่า การกระทำผิดทางอาญาของ ลอดจ์ นั้นเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง”
โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดกล่าวว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2027-2028 เป็นต้นไป จะจัดตั้งทุนการศึกษาประจำปีสำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคอวัยวะทุกคน
“เราหวังว่าการแก้ไขปัญหานี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นอีกต่อไป” จอห์น มอร์แกน จากบริษัทกฎหมาย Morgan & Morgan ที่เป็นตัวแทนของครอบครัวในการดำเนินคดี ระบุในคำแถลง
ที่มา: รอยเตอร์