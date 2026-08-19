สื่อเขมรครึกครื้น!ตีข่าวเย้ย'อนุทิน'แทบโค้งคำนับกับพื้น'ทักษิณ' ชี้ชัดใครกันแน่มีอำนาจที่แท้จริง

สื่อกัมพูชาตีข่าว พฤติกรรมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทยในปัจจุบัน ที่โค้งคำนับแทบก้มลงกับพื้นแสดงความเคารพอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ในการพบเจอกันครั้งแรกตั้งแต่ได้รับการปล่อยตัว ได้ก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับอิทธิพลที่แท้จริงของเขา ในขณะที่พวกนักวิเคราะห์เผยว่าการโค้งคำนับดังกล่าวสะท้อนถึงอำนาจของทักษิณ ผู้ที่ยังคงบงการอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยทั้งระบบ
สำนักข่าวเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าในการพบปะกันครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากเรือนจำ การโค้งคำนับและท่าทางขณะสนทนาที่โน้มตัวลงต่ำจนเกือบจะหมอบกราบของนายอนุทิน นายกรัฐมนตรีของไทย ต่อหน้านายทักษิณ ชินวัตร ณ พิธีศพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของไทย ได้สร้างความสงสัยและก่อประเด็นถกเถียงทั่วประเทศ ว่าระหว่างผู้นำทั้ง 2 ใครกันแน่ที่มีอำนาจที่แท้จริง
รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ อ้างหนังสือพิมพ์ข่าวสด ระบุว่าการพบปะกันต่อหน้าสาธารณะเป็นครั้งแรก มีขึ้น ณ พิธีศพของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเย็นของวันที่ 14 สิงหาคม ในพิธีดังกล่าว สื่อมวลชนจับภาพช่วงเวลาหาดูยาก นายกรัฐมนตรีอนุทิน คุกเข่าลงและก้มศีรษะคำนับทักษิณด้วยท่าทีนอบน้อม
แม้นายอนุทินจะชี้แจงอย่างรวดเร็วว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกหลานจะแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสและรำลึกถึงเรื่องราวในอดีต แต่พวกนักวิเคราะห์การเมืองมองท่าทีดังกล่าวว่าเป็นการสะท้อนถึงอำนาจที่แท้จริงของทักษิณ ซึ่งยังคงมีอิทธิพลเหนือระบบการเมืองไทยอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการใดๆ ในรัฐบาลก็ตาม รายงานของเคบีเอ็นนิวส์ระบุ
ในรายงานข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทักษิณ คือผู้ก่อตั้งและเป็นกระดูกสันหลังที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาลที่ทรงอิทธิพล ในแวดวงการเมืองของไทย การรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องของการประนีประนอมทางการเมือง โดยมีทักษิณเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ดังนั้นนายอนุทิน จึงจำเป็นต้องผ่อนท่าทีลง เพื่อให้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนการสนับสนุน ที่นำไปสู่พังครืนของรัฐบาลผสม
ยิ่งไปกว่านั้น เคบีเอ็นนิวส์ อ้างข้อมูลจากแหล่งสารานุกรม Britannica Historical ระบุว่าอิทธิพลของทักษิณล้นเหลือมากเสียจน ถึงขนาดที่อดีตนายกรัฐมนตรีแพทองธาร (บุตรสาวของทักษิณ) เคยเรียกผู้นำระดับสูงของกัมพูชาด้วยความสนิทสนมว่า "คุณอา" มาแล้ว และบอกว่าเครือข่ายทางการทูตที่เข้มแข็งนี้ ถือเป็นเสาหลักทางยุทธศาสตร์สำคัญ ที่นายอนุทินจำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขวิกฤตชายแดนหรือการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เคบีเอ็นนิวส์ รายงานปิดท้ายว่า แม้ว่าอนุทินจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้มีอำนาจบริหารสูงสุดของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แต่ท่าทีของเขาที่แทบโค้งคำนับลงกับพื้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ทักษิณ ยังคงเป็นจักรพรรดิผู้กุมอำนาจเหนือกว่าอยู่เบื้องหลัง เหตุการณ์นี้คลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดทั้งมวลและเป็นการยืนยันว่าชะตากรรมของนายอนุทินและเสถียรภาพความเป็นผู้นำของเขา ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและการตัดสินใจของทักษิณ
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)