สหรัฐฯ ลดวันซ้อมรบเกาหลีใต้ กรุยทาง 'ทรัมป์' พบปะ 'คิม จองอึน' ระหว่างเดินทางมาประชุมเอเปคที่จีน

สื่อเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันพุธ (19 ส.ค.) ว่า การฝึกซ้อมร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ที่กำหนดไว้ คาดว่าจะถูกลดลงประมาณ "ครึ่งหนึ่ง" หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งลดการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในการฝึกซ้อมประจำปีลงอย่างมาก
การฝึกซ้อม Ulchi Freedom Shield (UFS) ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ มีกำหนดจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 27 ส.ค. แต่ล่าสุดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันพุธ (19) ว่า เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาจะลดระยะเวลาการฝึกซ้อมร่วมทางทหารเหลือเพียงวันที่ 17-21 ส.ค.
รายงานจากสถานีโทรทัศน์ KBS, MBC และหนังสือพิมพ์ Kyunghyang และ DongA ระบุว่า พันธมิตรทั้งสองจะเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการฝึกซ้อมด้านการป้องกันในสัปดาห์นี้ และยกเลิกหรือเลื่อนขั้นตอนที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้
รายงานระบุว่า การฝึกภาคสนามบางส่วนที่วางแผนไว้ก็คาดว่าจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกเช่นกัน
กองกำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและส่งต่อคำถามไปยังเพนตากอน ส่วนเพนตากอนก็ไม่ได้ตอบคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที ขณะที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ก็ไม่มีความคิดเห็นในทันทีเช่นกัน
การลดจำนวนวันซ้อมรบเกิดขึ้นหลังจากคำสั่งของ ทรัมป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16) ให้ "ลดจำนวนการเข้าร่วม" ของสหรัฐฯ ในการฝึกซ้อมประจำปีกับเกาหลีใต้ลงอย่างมาก โดยอ้างถึง "ความสัมพันธ์ที่ดีมาก" ระหว่างตนกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ
รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงประณามการฝึกซ้อมอีกครั้งในวันพุธ (19) โดยยืนยันจะยังคงใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าภัยคุกคามทางทหารจากวอชิงตันและโซล ตามรายงานจากสำนักข่าว KCNA
บทความของ KCNA เรียกสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ว่าเป็น "ผู้ก่อสงคราม" ที่ทำให้ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มสูงขึ้น
บทความดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงทรัมป์ รวมถึงคำสั่งของเขา หรือแผนการลดจำนวนการฝึกซ้อมที่รายงานมา
ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า ทรัมป์ ยังได้เร่งให้ผู้ช่วยจัดเตรียมการพบปะแบบตัวต่อตัวกับ คิม ภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้เป็นอย่างเร็ว
ทรัมป์ ได้หารือความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพบปะ คิม ในระหว่างที่เขาเดินทางเยือนเอเชียในเดือน พ.ย. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่ายังไม่มีการวางแผนหรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการใดๆ ที่ได้ข้อสรุปแล้ว
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ในทันที
ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (17) ว่า คิมได้ "ตอบรับ" การติดต่อของเขาแล้ว โดยไม่ได้เปิดเผยลักษณะของการติดต่อ
เปียงยางประณามการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้เป็นประจำ โดยกล่าวว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อรุกราน ในขณะที่วอชิงตันและโซลกล่าวว่าเป็นการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันตนเอง และจำเป็นต่อการรักษาความพร้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามทางทหารจากเกาหลีเหนือ
ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันอังคาร (18) ว่า การฝึกซ้อม Ulchi Freedom Shield เป็นการป้องกันตนเอง และโซลไม่มีเจตนาที่จะใช้การฝึกซ้อมนี้เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทร ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทางทหารร่วมเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ เดินทางเยือนเกาหลีใต้ในวันพุธ (19) และวันพฤหัสบดี (20) เพื่อหารือ ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค
ที่มา: รอยเตอร์