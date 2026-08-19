งงทั้งบาง!สาวจีนโชว์กร่างป่วนสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ตะโกนลั่น'มาเลย์-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น'ต้องศิโรราบปักกิ่ง(ชมคลิป)

ผู้หญิงรายหนึ่ง ว่ากันว่าเป็นคนจีน ก่อความวุ่นวายปั่นป่วนภายในอาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบินกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ตะโกนข่มขู่และเรียกร้องต่างๆนานาใกล้กับระตูทางออกขึ้นเครื่องบิน ในนั้นรวมถึงประกาศกร้าวว่า "มาเลเซีย สิงคโปร์และปักกิ่ง ต้องยอมจำนนจีน"
ในโพสต์หนึ่งที่เขียนบน Reddit โดยผู้ใช้รายหนึ่งนามว่า ikkkky9029 ระบุผู้หญิงรายนี้พูดภาษาจีน และก่อความปั่นป่วนในระหว่างที่พวกผู้โดยสารกำลังต่อแถวเข้าไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน
โพสต์ดังกล่าวอ้างว่าผู้หญิงรายดังกล่าว เรียกร้องให้ มาเลเซีย, สิงคโปร์และญี่ปุ่น "ยอมจำนนต่อจีน" และเตือนว่า "ทุกคนต้องตายไปด้วยกัน" หากเธอเสียชีวิตในมาเลเซีย
ผู้ใช้ Reddit เล่าว่า ในตอนแรกหญิงคนดังกล่าวได้ไลฟ์สดบน TikTok โดยใช้โทรศัพท์มือถือของเธอ ตอนที่ก่อความปั่นป่วน แต่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูท่าน่าจะรู้จักกับผู้หญิงรายนี้เข้ามาแย่งโทรศัพท์ของเธอไป และพยายามพาตัวเธอออกไปจากตรงนั้น อย่างไรก็ตามผู้หญิงยังคงตะโกนไม่หยุด แม้ถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ผู้ใช้ Reddit เล่าด้วยว่าผู้หญิงรายนี้เริ่มนับถอยหลังระหว่างก่อความโกลาหล แต่ในโพสต์ไม่ได้เจาะจงว่าเธอนับถอยหลังด้วยวัตถุประสงค์ใด
ผู้โดยสารรายหนึ่งเปิดเผยว่าพวกเจ้าหน้าที่สนามบินต้องใช้เวลาราวๆ 15 นาที ถึงจะสามารถพาตัวผู้หญิงรายนี้ออกไปจากพื้นที่ได้ ผู้ใช้ Reddit บอกว่าในตอนนั้นพวกเขาเข้าไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องบินแล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้หญิงผู้ก่อเหตุถูกพาตัวไปที่ไหน
ในโพสต์เล่าว่าในเวลาต่อมาไม่นานนัก สนามบินกลับสู่ภาวะเงียบสงบ ดังนั้นผู้ใช้ Reddit จึงสันนิษฐานว่าพวกเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้หญิงรายนี้ออกนอกพื้นที่แล้ว ในโพสต์ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการจับกุม ควบคุมตัวหรือการตั้งข้อหา และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการใดๆจากเจ้าหน้าที่
(ที่มา:กัตซีย์เอเชีย)