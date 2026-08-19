ทรัมป์เพ้อหนัก!โพสต์รูปตัดต่อช่องแคบฮอร์มุซ เป็นดินแดนใหม่ของอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นรูปตัดต่อว่าช่องแคบฮอร์มุซ "เป็นดินแดนใหม่ของอเมริกา" เน้นย้ำว่าความคิดดังกล่าว "เข้าท่าดี" สวนทางกับที่สื่อมวลชนแดนมะกันพยายามแก้ต่างก่อนหน้านี้ว่าเขา "พูดติดตลก"
ภาพที่โพสต์บนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ซึ่งไม่ได้เขียนคำบรรยายใดๆ มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากผู้นำสหรัฐฯบอกว่าเร็วนี้ เขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนหนึ่งของสหรัฐฯ ในขณะที่วอชิงตันและเตหะรานพยายามบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งที่ลากยาวมานานหลายสัปดาห์ กระตุ้นให้สื่อมวลชนอเมริกาออกมาแก้ต่าง อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาว ระบุคำประกาศดังกล่าวเป็นแค่การพูดติดตลกของทรัมป์เท่านั้น
ไม่ชัดเจนว่า ทรัมป์ จริงจังแค่ไหนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้ แต่ที่ผ่านๆมา เขาส่งเสียงขู่ซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าว่าจะเล่นงานอิหร่านอย่างหนักหน่วง ระหว่างการเจรจา ทว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำตามคำขู่
อย่างไรก็ตามโพสต์ล่าสุดบนทรูธโซเชียลของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากที่เขา ออกมาพูดในเรื่องนี้อีกรอบ เรียกแนวคิดเกี่ยวกับการยึดช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของสหรัฐฯ ว่า "เป็นความคิดที่ดี" และอ้างว่าอเมริกาควบคุมน่านน้ำที่มีความสำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์แห่งนี้โดยสิ้นเชิง
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์(17ส.ค.) ทรัมป์ระบุว่าการควบคุมที่เขากล่าวอ้างนั้น เป็นผลมาจากมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ พร้อมบอกว่าเขา "ชื่นชอบแนวคิด" การประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นดินแดนของอเมริกา
เขายังอ้างด้วยว่ามาตรการปิดล้อมส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ สามารถใช้มาตรการที่หนักหน่วงยิ่งกว่านี้ได้หากต้องการ
ทรัมป์ หยิบยกแนวคิดดังกล่าวขึ้นมาครั้งแรกเมื่อวันศุกร์(14ส.ค.) บอกว่าเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนหนึ่งของสหรัฐฯเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของทำเนียขาวให้สัมภาษณ์กับวอลล์สตรีท เจอร์นัล แก้ต่างว่าความเห็นของประธานาธิบดีเป็นแค่การพูด "ติดตลก" และไม่ได้สะท้อนนโยบายที่แท้จริงของอเมริกา
ในวันอังคาร(18ส.ค.) ทรัมป์ ยังบอกด้วยว่าสหรัฐฯกับอิหร่านไม่ได้อยู่ระหว่างพูดคุยกัน และไม่ได้กำหนดตารางเวลาสำหรับเจรจากันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำอีกรอบว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว แม้อีกด้านหนึ่งเตหะรานประกาศกร้าวว่าเส้นทางเดินเรืออันสำคัญแห่งนี้จะยังคงถูกปิดต่อไป จนกว่าอเมริกาจะทำตามเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงชั่วคราว
"ไม่มีการพูดคุยหรือสนทนากันอยู่ใดๆ หรือมีกำหนดการเจรจาใดๆกับสาธารณรัฐอิสลาม มาตรการปิดล้อมทางทะเลยังคงมีผลและบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว ทุ่นระเบิดทางน้ำทั้งหมดถูกเก็บกู้หรือทำลายทิ้งแล้ว" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโชเชียล
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล/รอยเตอร์ส/อัลมายาดีน)