เพิ่งรู้พึ่งพาไม่ได้!ปธน.เกาหลีใต้ร้องเร่งเป็นอิสระทางทหารจากUS หลังทรัมป์สั่งลดระดับซ้อมรบร่วม-พูดจาหวานเจี๊ยบ'ท่านคิม'

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ รื้อฟื้นความพยายามที่จะกลับมามีอำนาจควบคุมกองทัพอย่างอิสระจากสหรัฐฯในกรณีที่มีสงคราม และเรียกร้องเร่งรัดกระบวนการจัดหากองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา สั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่าง 2 ชาติ และดูเหมือนจะหันไปสานสัมพันธ์อันดีกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ชาติคู่ปรับของโซล
เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์(16ส.ค.) ทรัมป์ ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ลดระดับการซ้อมรบทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ลงอย่างมาก อ้างว่าเกาหลีเหนือ ชาติติดอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ได้แสดงท่าทีเป็นภัยคุกคามและให้ความเคารพ และบอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับ คิม จองอึน ผู้นำเปียงยาง
ประธานาธิบดีอี แจ มย็อง เรียกร้องในวันอังคาร(18ส.ค.) ให้เกาหลีใต้ดำเนินการตามแผนโอนถ่ายอำนาจควบคุมปฏิบัติการต่างๆในช่วงเวลาสงครามหรือทีเรียกว่า Opcon จากสหรัฐฯสู่กองกำลังของเกาหลีใต้ โดยปราศจากการหยุดชะงักใดๆ ในวาระการดำรงตำแหน่งของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาและรัฐบาลโซลวางเป้าหมายมาช้านาน
"พันธมิตรที่เข้มแข็งจะช่วยเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันการเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเอง ก็ช่วยเพิ่มคุณค่าและมีความจำเป็น ในฐานะพันธมิตรหนึ่งๆ" อี บอกกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมให้คำนิยามความเป็นพันธมิตรระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้ และความเป็นอิสระด้านการป้องกันตนเอง ว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ประเด็นนี้มีที่มาย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามเกาหลี ซึ่งยุติลงด้วยการสงบศึกไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการในปี 1983 นั่นหมายความว่าในทางเทคนิคแล้วทั้ง 2 ฝ่ายยังอยู่ในศึกสงคราม ทหารสหรัฐฯถูกส่งเข้าประจำการในเกาหลีใต้มาตั้งแต่นั้น และเวลานี้เกาหลีใต้เป็นที่ตั้งของค่ายฮัมฟรีย์ส ฐานทัพทหารของอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดนอกแผ่นดินสหรัฐฯ ที่ผ่านมากองทัพทั้ง 2 ชาติฝึกฝนและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในนั้นรมถึงการซ้อมรบประจำปีใหญ่ที่สุด ดังเช่นที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้
อำนาจการควบคุมการปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงคราม(Wartime Opcon) ซึ่งให้อำนาจสั่งการกองทัพเกาหลีใต้ ถ้าการสู้รบคืนชีพกลับมา อยู่ภายใต้การถือครองของสหรัฐฯมานับตั้งแต่สงครามดังกล่าวเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่มันดำเนินการผ่านผู้บัญชาการกองบัญชาการกองกำลังผสมของพันธมิตร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงโดยนายทหารระดับนายพล 4 ดาวของสหรัฐฯ มาโดยตลอด
โซลได้อำนาจควบคุมกองทัพของตนเองในช่วงเวลาปกติกลับคืนมาในปี 1994 แต่อำนาจควบคุมกองทัพในช่วงเวลาสงครามกลายมาเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังแห่งอธิปไตยของชาติ และการทวงคืนมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของเกาหลีใต้มานานกว่า 2 ทศวรรษ ทว่ามันถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้รัฐบาลชุดต่างๆที่ผ่านมา
การซ้อมรบในสัปดาห์นี้ ที่ล่าสุดถูกปรับลดขนาดลง มีเจตนาเพื่อส่งเสริมความพร้อมของกองทัพเกาหลีใต้ ที่ในท้ายที่สุดจะได้อำนาจควบคุมกองทัพของตนเองกลับคืนมา กระบวนการที่ประธานาธิบดีอี เร่งผลักดันมาตลอดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง
อี ยังเรียกร้องให้เร่งรัดเดินหน้าโครงการกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการแบบบูรณาการสำหรับความขัดแย้งต่างๆนานาในอนาคต
ความพยายามผลักดันรอบใหม่นี้มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ สั่งปรับลดระดับการซ้อมรบร่วม 10 วัน ที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์(17ส.ค.) ภายใต้รหัส Ulchi Freedom Shield ซึ่งเป็น 1 ใน 2 การซ้อมรบร่วมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ
คาดหมายว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมประมาณ 18,000 นาย เช่นเดียวกับกองกำลังสหรัฐฯและบุคลากรจากรัฐสมาชิก 11 ชาติ จากทั้งหมด 18 ประเทศของกองบัญชาการสหประชาชาติ (United Nations Command) องค์กรนานาชาติที่กำกับดูแลข้อตกลงสงบศึกปี 1953 ที่ระงับความเป็นปรปักษ์ของสงครามเกาหลี
ระหว่างตอบคำถามพวกผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่เมื่อวันจันทร์(17ส.ค.) ทรัมป์ กล่าวอ้างว่า คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีใต้ ได้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำสั่งของเขา มายังเพนตากอน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ และพอถูกถามว่าการพูดคุยกับ คิม อยู่ในขั้นไหน ทรัมป์ ตอบว่า "มันเป็นบวกมากๆ" ทว่าก็ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ พูดจายกย่อง คิม อีกรอบ บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาช่วยลดความตึงเครียด "คุณก็เห็นนี่ จริงๆ แล้วผมกำลังทำให้มันปลอดภัยขึ้นมากเลยนะ คิม จองอึน ปฏิบัติกับผมด้วยความเคารพอย่างยิ่งมาตลอด" เขากล่าว พร้อมระบุว่า "ผมเข้าใจเขา และเขาก็เข้าใจผม"
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีใต้ ในการเสาะหาการพูดคุยทางการทูตกับเกาหลีเหนือ ตามหลังการประชุมซัมมิตครั้งแรกระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือในปี 2018 การซ้อมรบร่วม Ulchi Freedom Guardian ในปีดังกล่าวถูกยกเลิก ขณะที่การซ้อมรบอื่นๆถูกระงับหรือไม่ก็ปรับลดระดับลง
(ที่มา:เดอะการ์เดียน)