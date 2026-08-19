น้ำมันบวกแคบ-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ ทองลงกังวลเงินเฟ้อจากสงครามอิหร่าน

ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันอังคาร(18ส.ค.) หลังอิหร่านใช้ท่าทีแข็งกร้าวกว่าเดิมและประกาศจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ขณะที่สหรัฐฯปฏิเสธขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง ความเคลื่อนไหวนี้ฉุดวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ดีดตัวขึ้น
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ ปิดที่ 84.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 15 เซนต์ ปิดที่ 91.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
"อิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐฯจะทำตามเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อเดือนมิถุนายน" จากความเห็นของ บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่าน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแห่งรัฐในวันอังคาร(18ส.ค.)
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งเคยประกาศว่าข้อตกลง "สิ้นสุดลงแล้ว" กล่าวในวันอังคาร(18ส.ค.) การเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ทั้งยังไม่เกิดขึ้นและไม่มีกำหนดจัดขึ้น แต่อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าวของทรัมป์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(18ส.ค.) ตามแรงฉุดของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ ในขณะที่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางผลักให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ก่อความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนและเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้น
ดาวโจนส์ ลดลง 116.38 จุด (0.22 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,343.40 เอสแอนด์พี ลดลง 53.30 จุด (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,691.76 จุด แนสแดค ลดลง 355.20 จุด (1.33 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,289.71 จุด
ความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางที่เลือนลางลง ผลักให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น ซึ่งในทางกลับกันมันกระตุ้นให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 30 ปี พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ก่อความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนและเงินเฟ้อ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีนี้ ซึ่งมีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านอาจโหมกระพือเงินเฟ้อ ฉุดให้ทองคำปรับลดในวันอังคาร(18ส.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 53.10 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 4,420.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)