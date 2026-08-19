สเปนเกิดแผ่นดินไหวแรง 4.9 แมกนิจูดทางภาคใต้ บาดเจ็บ 3 “พระราชวังอัลลัมบรา” ขึ้นทะเบียนยูเนสโกอพยพนักท่องเที่ยววุ่น

เอเจนซีส์ - ทางภาคใต้ของสเปนเกิดแผ่นดินไหวความแรง 4.9 แมกนิจูดในวันอังคาร(18 ส.ค) จ.กรานาดา มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย โรงแรมรวมพระราชวังอัลลัมบราชื่อดังขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกสั่งอพยพนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(18 ส.ค)ว่า แผ่นดินไหวสเปนล่าสุดทำให้ชิ้นส่วนล่วงหล่นจากอาคารต่างๆในจ.กรานาดา(Granada) แคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซีย(Andalusia) เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังแผ่นดินไหวความแรง 5.0 แมกนิจูดเกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งนี้
สื่ออังกฤษรายงานว่า พระราชวังอัลลัมบรา (Alhambra Palace) ที่จดทะเบียนขึ้นบัญชีมรดกโลกกับองค์การยูนิเซฟบางส่วนต้องอพยพออกไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เยี่ยมชม รวมไปถึงโรงแรมต่างๆ โดยมีภาพรายงานทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นพนักงานโรงแรมและแขกเข้าพักยืนอยู่ด้านหน้าของโรงแรมด้วยความตกใจ
แผ่นดินไหวความแรง 4.9 แมกนิจูดเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 10.38 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันอังคาร(18) ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองอัลเลนดีน (Alhendin) ห่างออกไปราว 6 ไมล์ทางใต้ของจ.กรานาดา อ้างอิงจากสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปน (National Geographical Institute)
อันโตนิโอ ซานซ์ (Antonio Sanz) เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในภูมิภาคอันดาลูเซียเปิดเผยว่า มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 คนรวมเด็กผู้หญิง 1 คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเมนท์บางส่วนได้รับความเสียหาย โดยมีปรากฎรอยร้าวอย่างเห็นได้ชัดบนผนัง และบางส่วนของด้านหน้าอาคารหลุดล่วง ก้อนอิฐปลิวไปทั่วทางเท้าและมีรถราบางส่วนได้รับความเสียหาย
สำนักงานฉุกเฉินสเปนแถลงว่า ได้รับแจ้งไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งรายงานการแตกร้าวหรือชิ้นส่วนที่แตกหักหล่นลงมา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สเปนออกคำเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอาฟเตอร์ช็อก
นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬาและสำนักงานฝ่ายบริหารต่างปิด แต่ทว่าโรงพยาบาลและคลินิกยังคงเปิด เจ้าหน้าที่จังหวัดกรานาดาแถลง
แผ่นดินไหวยังทำให้รถไฟความเร็วสูงสเปนในระบบรถเมโทรต้องลดความเร็วไปอยู่ที่ 30 ก.ม/ช.มเพื่อความปลอดภัย
“ทุกสิ่งตกลงมา มันน่ากลัว” คริสตินา รุยซ์ โลเปซ (Cristina Ruiz Lopez) เจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเวลาเกิดเหตุเปิดเผยผ่านการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้สเปนเกิดแผ่นดินไหวเช้ามืดวันเสาร์(15)ความแรง 5.0 แมกนิจูด ทำให้ประชาชนสเปนในจ.กรานาดาต้องตกใจตื่นขึ้นมา แต่ทว่าไม่มีรายงานการบาดเจ็บ แต่มีความเสียหายจากตึกรามบ้านช่องบางส่วน