ฮือฮา! แสงไฟลึกลับสว่างวาบกลางทะเลทรายใกล้ฐานทัพอากาศสหรัฐฯในรัฐแคลิฟอร์เนีย USเน็ตติเซ่นลือหึ่งสงสัยกำลังทดสอบอาวุธลับสุดยอด

เอเจนซีส์ - แสงสว่างประหลาดเกิดขึ้นกลางทะเลทรายโมฮาวี (Mojave desert) ใกล้ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล ท่ามกลางทฤษฏีสมคบคิดไฟลามทุ่งเชื่อว่าอาจกำลังทดสอบอาวุธลับทางการทหาร
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(17 ส.ค)ว่า ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ (Edwards Air Force Base) ห่างจากลอสอนเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 100 ไมล์
ฐานทัพดังกล่าวเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นศูนย์วิจัยการบินและการทดสอบเครื่องบิน
ตามภาพที่ปรากฏจากกล้องของสำนักงานป่าไม้สหรัฐฯ ALERTCalifornia wildlife ของเครnอข่ายกล้องเฝ้าสังเกตจากมหาวิทยาลัย UC Sandiego สำหรับเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าปรากฎภาพแสงสว่างลุกโชนประหลาดขนาดใหญ่ปรากฎให้เห็นในตอนกลางวันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในขณะที่ยังไม่มีคำอธิบายทางการออกมา แต่ทว่านักท่องเน็ตชาวอเมริกันต่างแสดงความเห็นเชิงทฤษฎีสมคบคิดที่มีบางส่วนไปไกลถึงขั้น อาจเป็นการทดสอบอาวุธลับสุดยอดของกองทัพสหรัฐฯ
“นี่คือการทดสอบ” หนึ่งในผู้ใช้แพลตฟอร์มแสดงความเห็น ขณะที่อีกคนกล่าวว่า “มันดูเหมือนเป็นปรากฎการณ์ที่ออกมาจากใต้ดินของฐานลับทางการทหาร” และสรุปในทันทีว่า ต้องทำการสอบสวนโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม มีนักท่องเน็ตจำนวนมากกว่าออกมาชี้ว่า แสงสว่างวาบกลางทะเลทรายใกล้ฐานทัพนี้ไม่ใช่อะไรนอกไปจากแสงสะท้อนจากฟาร์มโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในพื้นที่
ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์นั้นยังเป็นที่ตั้ง 'โครงการเก็บสำรองพลังงานโซลาร์เอ็ดเวิร์ดส์และซานบอร์น' (Edwards & Sanborn Solar and Energy Storage Project)ที่ขยายไปทั่ว 4,600 เอเคอร์ในทางมุมสุดตะวันตกเฉียงเหนือของฐานที่เริ่มมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี 2023
โปรเจกต์ที่เป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัท Terra-Gen LLC นั้นมีแผงโซลาร์เซลล์เกือบ 2 ล้านแผงตั้งอยู่และส่งผลทำให้ฐานทัพดังกล่าวกลายเป็นฟาร์มพลังงานโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ
ฟาร์มโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 1,300 เมกกะวัตต์ให้กับระบบไฟฟ้ารัฐแคลิฟอร์เนียที่เพียงพอสำหรับบ้านประชาชนไม่ต่ำกว่า 238,000 หลังและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 320,000 ตันต่อปี
อย่างไรก็ตามนักท่องเน็ตยังคงสงสัยในเรื่องความลับการทดสอบอาวุธทางการทหาร โดยหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “น่าจะเป็นการแอบเคลื่อนย้ายอากาศยานลับสุดยอดและต้องสาดแสงไฟออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนเห็น”
และอีกคนกล่าวว่า “ทุกคนที่พูดว่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์นั้นเป็นบ็อตอย่างดูออกได้ชัด นี่น่าจะเป็นการทดสอบอาวุธบางอย่าง หรือพวกเราอาจโดนรัฐต่างชาติใช้กลอุบายเข้าแล้ว”
เดลีเมลรายงานความสำคัญของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์ว่า อากาศยานทุกลำของกองทัพอากาศสหรัฐฯต้องมาทดสอบที่ฐานทัพแห่งนี้ นอกเหนือจากนี้อากาศยานบางส่วนจากกองทัพเรือสหรัฐฯและกองทัพบกสหรัฐฯถูกส่งเข้ามาเช่นกัน
หน่วยทดสอบ 412th Test Wing ทำหน้าที่พัฒนาความก้าวหน้าทางด้ารระบบอาวุธกองทัพอากาศสหรัฯ รวมไปถึงซอฟท์แวร์ และชิ้นส่วน