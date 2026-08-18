จีนลดธงครึ่งเสา-ยกระดับการอารักขาแน่นหนา ในพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรี "จู หรงจี"

จีนประกอบพิธีฌาปนกิจร่างของ จู หรงจี อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันอังคาร (18 ส.ค.) พร้อมลดธงชาติครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยแก่นักปฏิรูปผู้ตรงไปตรงมา ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยวัย 97 ปี ขณะที่ประชาชนร่วมย้อนรำลึกถึงยุคสมัยที่ล่วงเลยและหวนคิดถึงมรดกทางความคิดอันซับซ้อนของเขา
มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดทั่วกรุงปักกิ่ง โดยเฉพาะบริเวณรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินและทำเนียบจงหนานไห่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและตั้งอยู่บนเส้นทางมุ่งสู่สุสานฌาปนสถานปาเปาซาน
สำนักข่าวซินหัวของทางการรายงานว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองอีก 6 คน ได้ยืนสงบนิ่งและคำนับ 3 ครั้ง ก่อนที่ร่างของจูจะถูกฌาปนกิจ ณ สุสานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและวีรบุรุษแห่งชาติในกรุงปักกิ่ง
นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า อดีตประธานาธิบดี หู จินเทา วัย 83 ปี ซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวในงานสาธารณะหลายงานในช่วงหลัง ได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจแก่อดีตผู้นำอันดับสองของประเทศด้วย
จู หรงจี ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 1991 ถึง 1998 และนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 1998 ถึง 2003 เขามีส่วนสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของจีนในช่วงทศวรรษ 1990
เขาช่วยยับยั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูง เข้มงวดกับระบบภาษีและการธนาคาร และเดินหน้ายกเครื่องรัฐวิสาหกิจอย่างถอนรากถอนโคน ซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานหลายล้านตำแหน่งในบริษัทที่ขาดทุน
การปฏิรูปดังกล่าวยังช่วยแผ้วทางให้จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2001 ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการหลอมรวมเศรษฐกิจจีนเข้ากับเศรษฐกิจโลก
"คุณลักษณะที่เป็นตัวตนของผม และเป็นหลักการชี้นำของผม คือการคิดอย่างเป็นอิสระ ผมเชื่อว่าผมควรพูดในสิ่งที่ผมคิดจริงๆ" จูกล่าวกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์กลางทางการค้าอย่างนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 1988
จูเคยเปิดเผยว่า สถานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาถูกเพิกถอนในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เพียงเพราะการกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ 3 นาทีอย่างไม่ระมัดระวัง และสถานะของเขาก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูคืนมานานเกือบสองทศวรรษ
การเสียชีวิตของเขาทำให้เกิดกระแสร่วมแสดงความเสียใจอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดียของจีน แต่ก็มีบางส่วนที่ยินดีต่อข่าวนี้
"ในฐานะลูกของคนงานที่ถูกเลิกจ้าง คืนนี้ผมคงต้องชนแก้วฉลองสักหน่อย" ข้อความหนึ่งบน Weibo แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ระบุไว้ก่อนจะถูกลบออกไป
ขณะที่อีกโพสต์หนึ่งเรียกจูว่าเป็น "ตัวการหลัก" ที่ทำให้แรงงานต้องตกงาน แต่อีกหลายคนก็ออกมาปกป้องอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เด็ดขาดรายนี้
"ผมรู้ว่ามีประชาชนคนธรรมดาในจีนจำนวนไม่น้อยที่ชอบผม แต่ก็มีบางคนที่เกลียดผมเข้าไส้เช่นกัน คนเราจะทำให้ทุกคนมารักได้อย่างไร" จูเคยกล่าวไว้ในปี 2001
เช่นเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ที่เสียชีวิตในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ข่าวการเสียชีวิตของจูถูกจัดการอย่างเงียบเชียบและรัดกุม โดยการแสดงความเสียใจในที่สาธารณะดำเนินไปภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การเฝ้าระวัง และการเซ็นเซอร์อย่างหนัก
ทางการจีนมองมาโดยตลอดว่าการเสียชีวิตของอดีตผู้นำที่เป็นที่นิยม อาจเป็นชนวนปลุกอารมณ์ความรู้สึกของมหาชน และในบางครั้งอาจกลายเป็นชนวนสร้างความไม่สงบ เมื่อการรำลึกถึงผู้ล่วงลับแปรเปลี่ยนเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
ในปี 1976 ประชาชนหลายหมื่นคนได้หลั่งไหลไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมินและถนนโดยรอบในกรุงปักกิ่ง หลังการเสียชีวิตของโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
การไว้อาลัยของพวกเขาในครั้งนั้นได้กลายเป็นการประท้วงต่อต้านความสุดโต่งของการปฏิวัติวัฒนธรรมและกลุ่มเจ้าหน้าที่หัวรุนแรงที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาในปี 1989 การเสียชีวิตของ หู เย่าปัง อดีตเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าเห็นอกเห็นใจการปฏิรูปการเมือง ได้จุดชนวนการชุมนุมประท้วงที่ลุกลามจนกลายเป็นเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ถึงกระนั้น การเข้มงวดกวดขันที่มากขึ้นก็ไม่อาจหยุดยั้งสายธารแห่งความทรงจำเกี่ยวกับจูได้
"ผู้คนยังคงถวิลหาเขาอยู่พอสมควร และบางคนก็ดูซาบซึ้งและแทบจะน้ำตาคลอด้วยซ้ำ" พนักงานด้านไอทีแซ่จ้าว วัย 39 ปี กล่าว
เขากล่าวเสริมว่า การเสียชีวิตครั้งนี้พาย้อนกลับไปสู่ความรู้สึกเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่จีนเริ่มใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศสู่โลกภายนอก ขณะที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ที่มา รอยเตอร์