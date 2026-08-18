“เยอรมัน” ยกระดับเปิดศูนย์ความมั่นคงโดรนต้านสงครามไฮบริดรัสเซีย - อีคอมเมิร์ซเจแปน Rakuten ช่วยสตาร์ทอัปยุโรป Helsing ชื่อดังทำข้อตกลงโดรนกับ "กองทัพญี่ปุ่น"

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – รัฐบาลเยอรมันในวันอังคาร(18 ส.ค) เปิดตัวศูนย์ความปลอดภัยเทคโนโลยีโดรน (Drone Safety Technology Center) เพื่อเร่งพัฒนาโดรนท่ามกลางสงครามไฮบริดของรัสเซียที่จ่อหน้าบ้าน 1 วันหลัง Helsing บริษัทสตาร์ทอัปโดรนเยอรมันติดเทโนโลยี AI มีผลงานโดดเด่นในสนามรบยูเครนจับมืออีคอมเมิร์ซชื่อดัง Rakuten ของญี่ปุ่นบุกเบิกทำข้อตกลงกับกองทัพแดนอาทิตย์อุทัย
dpa ของเยอรมันรายงานวันนี้(18 ส.ค)ว่า รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมัน อเล็กซานเดอร์ โดบรินดต์(Alexander Dobrindt) Dobrindt) รัฐมนตรีการวิจัยเยอรมัน โดโรธี แบร์ (Dorothee Bär) และสเวน ชูล์ซ (Sven Schulze) นายกรัฐมนตรีรัฐซัคเซิน-อันฮัลท์ จะเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ด้านอากาศยานเยอรมัน DLR ตั้งอยู่ในโค๊กชเต็ดต์ (Cochstedt) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไลป์ซิกที่เกิดเหตุโดรนติดระเบิดถูกพบใกล้เครื่องบินคาร์โกยูเครนในสนามบินของเมือง
dpa รายงานว่า ศูนย์ที่เพิ่งเปิดในเมืองโค๊กชเต็ดต์พร้อมกับศูนย์เดียวกันใน Braunschweig จะทำเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับความมั่นคงในเชิงปฎิบัติให้กับเยอรมัน
สื่อเยอรมันชี้ว่า ความจำเป็นของศูนย์เทคโนโลยีโดรนแสดงได้ชัดเจนจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินไลป์ซิกที่เชื่อว่ามอสโกอยู่เบื้องหลังปฎิบัติการโดรนลับในการยกระดับสงครามไฮบริดกับโลกตะวันตก
โดรนติดระเบิดเกรดใช้ในกองทัพมีรายงานว่าถูกควบคุมในวิธีการตรวจจับตามธรรมดาพบได้ยาก
อัยการเยอรมันแถลงว่า เป็นการโจมตีร้ายแรงต่อการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกของเยอรมัน
รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมันและเจ้าหน้าที่ระดับแคว้นต่างออกมาเรียกร้องให้การป้องกันโดรนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกิดขึ้น 1 วันหลังอีคอมเมิร์ซแดนอาทิตย์อุทัยชื่อดัง Rakuten เป็นตัวกลางโบรกเกอร์ระหว่างสตาร์ทอัปโดรนของเยอรมัน Helsing สามารถทำข้อตกลงกับกองทัพญี่ปุ่นเพื่อปกป้องการรุกรานจากจีน
Helsing ก่อตั้งเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จสามารถคว้าสัญญากับรัฐบาลยุโรปหลายชาติรวมไปถึงบริษัทยุทโธปกรณ์ทางการทหารมากมาย และอีกทั้งยังส่งโดรนป้อนยูเครนเพื่อต่อสู้รัสเซียภายใต้งบประมาณของรัฐบาลเยอรมัน
พบว่า โดรน Helsing ที่มี AI สนับสนุนรุ่น HX-2 และรุ่น HF-1 ถูกส่งไปยังสนามรบยูเครนมีความสามารถพิเศษในด้านหลบหลีกการแจมสัญญาณอิเล็กทรอนิกในแนวหน้า
รุ่น HX-2 มีความสามารถบินไกล 100 ก.ม ด้วยอัตราเร็ว 220 ก.ม/ช.ม และบรรทุกระเบิดหนัก 12 ก.ม ทำลายได้ดีสำหรับเป้าหมายยานยนต์หุ้มเกราะเบา ปืนใหญ่ อุปกรณ์ป้องกันทางอากาศ ยานยนต์โลจิสติก และที่กองบัญชาการที่เปิดเผย เป็นต้น
สื่อ Army Recognizion ทางการทหารของสหรัฐฯเคยรายงานเมื่อวันที่ 10 มิ.ย ที่ผ่านมาว่า กองทัพสหรัฐฯได้ทดสอบประสิทธิภาพโดรน Helsing HX-2 ระหว่างการซ้อมรบในลิทัวเนียในปฎิบัติการ Project Flytrap
รอยเตอร์รายงานว่า Helsing เป็นพันธมิตรร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและธุกิจการเงินชื่อดังญี่ปุ่น Rakuten เดินหน้าทำสัญญากับกองกำลังปกป้องตนเองญี่ปุ่น โฆษก Rakuten แถลงวันจันทร์(17)
ปัจจุบันกำลังทหารบกญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการทดสอบโดรนโจมตี Helsing รุ่น HX-2 หลังรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังปรับปรุงกองทัพและการป้องปรามให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือภัยคุกคามจากจีนและรวมไปถึงรัสเซีย
โฆษก Rakuten แถลงว่า การทดสอบภาคสนามจะดำเนินไปจนถึงสิ้นกันยายนนี้
สตาร์ตอัปเยอรมัน Helsing มีข้อตกลงเบื้องต้นกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการใช้ระบบโดรนของเยอรมันเมื่อต้นปีนี้ พร้อมเสริมว่า ความเป็นไปได้เกิดขึ้นหลังมีพันธมิตรญี่ปุ่นที่ไม่เปิดเผยชื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ชื่อของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Rakuten ที่รู้จักทั้งในญี่ปุ่นและต่างแดนปรากฎชื่อในรายงานครั้งแรกของหนังสือพิมพ์นิเคอิเปิดเผยการเป็นโบรกเกอร์ให้กับบริษัทโดรนเยอรมัน Helsing ถึงแม้ว่า Rakuten จะมีประสบการณ์จำกัดทางด้านการป้องกันประเทศก็ตาม
รอยเตอร์ชี้ว่า Rakuten คาดหวังว่าจะช่วยให้มีบริษัทสตาร์ทอัปชื่อดังอื่นๆสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแดนอาทิตย์อุทัยได้มากขึ้น
“การสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการเข้าร่วมของบรรดาบริษัทสตาร์ทอัปในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหารของประเทศ” ฮิเดอากิ มูไก (Hideaki Mukai) หัวหน้าคณะทำงานของซีอีโอ Rakuten กล่าวผ่านแถลงการณ์ไปยังรอยเตอร์
และกล่าวต่อว่า “บริษัทสตาร์ทอัปมักเผชิญหน้าต่อการกีดขวางทางโครงสร้างที่สำคัญ รวมไปถึงระบบการจัดซื้อที่ซับซ้อน การสื่อสารที่ยากลำบากกับหน่วยงานรัฐและความท้าทายต่อวงจรการจัดซื้อ”
พร้อมเสริมว่า Rakuten พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองเพื่อช่วยเหลือในการนำเทคโนโลยีล้ำยุคตามความต้องการของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการคิดค้นและพัฒนาอุตสากรรมการป้องกันประเทศของตัวเอง
รอยเตอร์รายงานว่า ฮิโรชิ "มิกกี" มิกิตานี (Hiroshi ‘Mickey’ Mikitani) เศรษฐีพันล้านญี่ปุ่นผู้ก่อตั้ง Rakuten เป็นคนหนึ่งในแดนอาทิตย์อุทัยที่ออกมาสนับสนุนยูเครนในทางสาธารณะ และยังช่วยผลักดันให้บริษัทการทหารยูเครนสามารถมาจัดแสดงยุทโธปกรณ์การคิดค้นของตัวเองในงานแสดงโชว์อาวุธที่ญี่ปุ่น