แคนาดาประกาศแผนทุ่มงบหลายหมื่นล้าน หนุนพลังงานสะอาด

เจ้าหน้าที่แคนาดาประกาศแผนเมื่อวันจันทร์ (17 ส.ค.) ที่จะเพิ่มการผลิตพลังงานลมและพลังงานน้ำอย่างมหาศาลทางตะวันออกของประเทศ ในโครงการที่รัฐบาลออตตาวาเรียกว่า "การลงทุนด้านพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ"
ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ กับรัฐควิเบก รวมถึงรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า
แผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเชอร์ชิลล์ฟอลส์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการพลังน้ำแห่งใหม่บนเกาะกัลล์ โดยทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแลบราดอร์ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดา
พลังงานส่วนหนึ่งที่ผลิตได้ใหม่จะถูกส่งไปยังรัฐควิเบก โดยบริษัทไฟฟ้า ไฮโดร-ควิเบก จะจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
สำนักนายกรัฐมนตรีของคาร์นีย์ประเมินยอดเงินลงทุนรวมในโครงการนี้ไว้ที่เกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 5.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)
อย่างไรก็ตาม โครงการริเริ่มนี้อาจต้องหยุดชะงักลงภายในเวลาไม่กี่เดือน
ในพิธีเซ็นสัญญาเมื่อวันจันทร์ที่รัฐนิวฟันด์แลนด์ คริสติน เฟรเชตต์ นายกรัฐมนตรีรัฐควิเบก ยอมรับว่าคู่แข่งทางการเมืองของเธอ คือ พรรค Parti Quebecois ซึ่งสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราช อาจยกเลิกข้อตกลงนี้หากชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งผลโพลในปัจจุบันชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูง
แต่หากโครงการดำเนินการต่อไป คาร์นีย์กล่าวว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะ "มากพอที่จะให้แสงสว่าง ความร้อน และความเย็น แก่บ้านเรือนในโตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวมกัน"
นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว คาร์นีย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กล่าวหาว่าเขาทรยศต่อคำมั่นสัญญาด้านภูมิอากาศที่ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนเคยสนับสนุนไว้
เมื่อปีที่แล้ว รัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของคาร์นีย์ได้ยื่นใบลาออก จากกรณีแผนการผลักดันท่อส่งน้ำมันสายใหม่ซึ่งลากยาวจากรัฐอัลเบอร์ตาไปยังชายฝั่งแปซิฟิก
อย่างไรก็ดี การประกาศเมื่อวันจันทร์ได้รับการต้อนรับจากสถาบันภูมิอากาศแคนาดา โดยระบุว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึง "ระดับความทะเยอทะยานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของแคนาดาในการเพิ่มกำลังการผลิตของโครงข่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเป็นสองเท่า"
ริค สมิธ ประธานกลุ่ม กล่าวเสริมว่า การยกระดับอุปทานพลังงานสะอาดภายในประเทศจะช่วย "เพิ่มความมั่นคงและความคุ้มค่าทางพลังงาน ในยุคที่ราคาพลังงานมีความผันผวนอย่างมาก"
ที่มา เอเอฟพี