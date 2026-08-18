ซัมมิตอีกสักหน? 'ทรัมป์' แย้ม 'คิมจองอึน' ส่งสัญญาณ 'ตอบกลับ' คำขอฟื้นไมตรี

เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้สหรัฐฯ ลดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ และชมเกาหลีเหนือว่า "ไม่เป็นภัยคุกคาม และให้ความเคารพ" ผู้นำสหรัฐฯ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ (17) ว่า คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ "ตอบรับ" การติดต่อของเขาแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทรัมป์ กับ คิม ได้รับความสนใจจากทำเนียบขาวน้อยกว่าในสมัยแรกของเขา ซึ่งทั้งสองได้พบปะและแลกเปลี่ยนจดหมายกัน แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสนใจที่จะฟื้นฟูการทูตโดยตรงกับผู้นำเกาหลีเหนือ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามในห้องทำงานรูปไข่ว่า เหตุใด คิม จึงไม่ตอบรับความพยายามของเขาในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ทรัมป์ ตอบว่า "เขาตอบแล้ว" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและคณะผู้แทนเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติในนิวยอร์ก ไม่ได้ตอบกลับคำถามของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ทันที
เมื่อวันอาทิตย์ (16) ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ "ลด" การซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ พันธมิตรระยะยาวในเอเชียลงอย่างมาก โดยอ้างถึงค่าใช้จ่ายในการซ้อมรบ และการที่โซลปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านอิหร่าน เกาหลีเหนือประณามการซ้อมรบดังกล่าวว่าเป็นการตระเตรียมทำสงคราม
ความสัมพันธ์ระหว่าง คิม และ ทรัมป์ เป็นประเด็นสำคัญในช่วงวาระแรกของทรัมป์ ทั้งสองประเทศได้จัดการประชุมสุดยอดในปี 2018 และ 2019 ก่อนที่การเจรจาจะล้มเหลวเนื่องจากปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยาง เกาหลีเหนือถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติเนื่องจากอาวุธเหล่านั้น รวมถึงขีปนาวุธด้วย
เมื่อปีที่แล้ว คิม โยจอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของ คิม จองอึน ยอมรับว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพี่ชายของเธอกับ ทรัมป์ นั้น "ไม่เลว" แต่หากวอชิงตันตั้งใจจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหนทางยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยาง ความพยายามนั้นก็จะเป็นเพียง "เรื่องน่าขัน" เท่านั้น
นับตั้งแต่ ทรัมป์ และ คิม พบกันครั้งสุดท้ายในปี 2019 เกาหลีเหนือได้กระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน กองทัพเกาหลีเหนือได้ร่วมรบเคียงข้างรัสเซียในการรุกรานยูเครน และเคียฟกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าขีปนาวุธที่ผลิตโดยเกาหลีเหนือถูกใช้ในการโจมตีโรงงานเหล็กที่เมืองซาปอริซเซีย
รัฐบาลของ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์การสนับสนุนทางทหารของเกาหลีเหนือต่อรัสเซียในยูเครนมาโดยตลอด แต่เมื่อวันจันทร์ (17) ประธานาธิบดีกลับพูดว่า "คิม จองอึน ปฏิบัติต่อผมด้วยความเคารพอย่างยิ่งเสมอมา"
"ผมเข้าใจเขา และเขาเข้าใจผม" เขากล่าว
วันนี้ (18) สำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้อ้างคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ ที่ส่งข้อความถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอนฮุย โดยไม่ได้เอ่ยถึง ทรัมป์ โดยตรง ว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง "ระเบียบโลกที่ใหม่และมีความชอบธรรม"
เมื่อวันอาทิตย์ (16) ทรัมป์เขียนบน Truth Social ว่า การซ้อมรบนั้น “ไม่เพียงแต่สิ้นเปลือง...แต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิง ต่อประเทศที่ตลอดระยะเวลาที่ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมานั้น ไม่เคยคุกคาม และให้ความเคารพมาตลอด”
นักวิเคราะห์กล่าวว่า แม้เกาหลีเหนือจะแสดงท่าทีเย็นชาต่อข้อเสนอของทรัมป์ และ คิม จองอึน มีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นมากนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดครั้งล่าสุด แต่การพบปะกันอีกครั้งระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม วิคเตอร์ ชา หัวหน้าโครงการเกาหลีของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษาแห่งวอชิงตัน แสดงความสงสัยว่าเกาหลีเหนือจะตอบสนองทันทีหรือไม่
“ผมคิดว่าพวกเขาจะรอจังหวะและรอดูสถานการณ์สักหน่อย” เขากล่าว
ชา กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของแรงจูงใจของ ทรัมป์ ในการหยิบยกประเด็นเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกครั้ง ดูเหมือนจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่าน แม้ว่าเขาจะสนใจที่จะพบกับ คิม อีกครั้งอย่างชัดเจนก็ตาม
แอนดรูว์ เยโอ จากสถาบันบรุกกิงส์ในวอชิงตัน กล่าวว่า การพบปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ คิม
“บางคนบอกว่า ไม่มีเหตุผลใดที่ คิม จองอึน จะอยากพบกับทรัมป์ เพราะตอนนี้เขามีรัสเซียและจีนอยู่ในกำมือแล้ว แต่ในทางกลับกัน ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียจากการพบกับทรัมป์ เพราะเขามีรัสเซียและจีนอยู่ในกำมือ” เขากล่าว
“สำหรับ คิม แล้ว มันเป็นเรื่องของชื่อเสียงจริงๆ มันเกี่ยวกับการพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกครั้ง ดังนั้นมันจึงเกี่ยวกับชื่อเสียงและสถานะ” เยโอ กล่าว “มันเป็นเพียงเรื่องของจังหวะเวลา และจังหวะเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ คิม จองอึน”
ซิดนีย์ ไซเลอร์ อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ ฝ่ายเกาหลีเหนือ กล่าวว่า การกระทำล่าสุดของ ทรัมป์ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอ้างถึงการที่เขาระงับการฝึกซ้อมรบ Ulchi Freedom Guardian ครั้งใหญ่ในปี 2018 เพื่อส่งเสริมการเจรจากับ คิม จองอึน
“แน่นอนว่า ตอนนั้นมันไม่ได้ทำให้เราได้อะไรมากนัก แต่ผมคิดว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากนักเช่นกัน” เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์