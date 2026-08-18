เพื่อนบ้านระทึก! กราดยิงรร.มัธยมภาคใต้ 'ฟิลิปปินส์' นักเรียนดับ 2 ศพ รวมผู้ก่อเหตุ

เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคาร (18 ส.ค.) ทำให้นักเรียนเสียชีวิต 1คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ก่อเหตุ และสถานการณ์ขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้ว นับเป็นเหตุการณ์กราดยิงครั้งที่ 2 ในประเทศภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน
เหตุระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน อาเตเนโอ เด ซัมบวงกา ในเมืองซัมบวงกา โดยผู้ก่อเหตุนำปืนพกและปืนไรเฟิลเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และยิงใส่นักเรียนภายในห้องเรียน ตามรายงานเบื้องต้นของตำรวจ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ปลิดชีพตนเอง ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นนักเรียนชายชั้นปีสูงกว่า
เออร์นัลด์ อันดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ยืนยันว่าเหตุการณ์ได้ยุติลงแล้ว และไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม
"เราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เราต้องการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน" อันดาล กล่าว
เหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุโจมตีในเดือน มิ.ย. ที่โรงเรียนมัธยมของรัฐแห่งหนึ่งในเมืองทาโคลบัน ซึ่งมีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 20 คน เมื่อเพื่อนร่วมโรงเรียน 2 คนเปิดฉากยิงในบริเวณโรงเรียน
เหตุยิงกันในโรงเรียนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนที่ค่อนข้างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบประวัติและข้อกำหนดการประเมินทางจิตวิทยา แม้ว่าอาวุธปืนผิดกฎหมายยังคงมีการหมุนเวียนอยู่
สถานีข่าว ANC ได้เผยแพร่ภาพนักเรียนและผู้ปกครองรวมตัวกันอยู่นอกประตูโรงเรียน โดยมีตำรวจและทหารติดอาวุธอยู่ด้วย ขณะที่พนักงานสืบสวนสถานที่เกิดเหตุกำลังเดินทางมาถึงโรงเรียน
โรงเรียนแห่งนี้เป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ 8 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นของมหาวิทยาลัย ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึง 10 วัน ตามหลังเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครของไทย ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
ที่มา: รอยเตอร์