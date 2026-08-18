สถานทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนแถลงว่า สหราชอาณาจักรกำลังจงใจทำให้ความขัดแย้งในยูเครนรุนแรงขึ้น และสมรู้ร่วมคิดในการโจมตีก่อการร้ายโดยเคียฟ พร้อมเตือนว่าอังกฤษจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรายงานของหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทมส์ที่อ้างว่า กองกำลังยูเครนใช้โดรนที่จัดหาโดยผู้ผลิตชาวอังกฤษ 2 รายในการโจมตีระยะไกลภายในรัสเซียในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนหลายแห่งบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า โดรนของอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางอุตสาหกรรมและทางทหาร รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันในโวลโกกราดและยาโรสลาฟล์
สถานทูตรัสเซียออกมาแถลงประณามเมื่อวันจันทร์ (17 ส.ค.) โดยระบุว่า รายงานดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า “ลอนดอนกำลังเลือกที่จะยกระดับวิกฤตยูเครนอย่างจงใจ ในขณะที่เสแสร้งแกล้งพูดว่าต้องการสันติภาพ”
สถานทูตรัสเซียบอกด้วยว่า “การกระทำเช่นนี้ของสหราชอาณาจักร เท่ากับเป็นการสมรู้ร่วมคิด และร่วมก่ออาชญากรรมนองเลือดและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กระทำโดยกลุ่มนีโอนาซีของยูเครน ซึ่งพยายามสกัดกั้นรัสเซียและสร้างความเสียหายสูงสุดต่อรัสเซียโดยทางอ้อม” พร้อมเตือนว่า “การกระทำของลอนดอนย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และลอนดอนจะต้องรับผิดชอบ”
คำแถลงสรุปทิ้งท้ายว่า “ยิ่งลอนดอนเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมากเท่าไร และยิ่งให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายของเคียฟมากเท่าไร ราคาที่ลอนดอนต้องจ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น”
นับตั้งแต่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2022 สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางทหารที่แข็งขันที่สุดของเคียฟ ในเดือน มิ.ย. ลอนดอนให้คำมั่นว่าจะจัดหาโดรน 150,000 ลำให้ยูเครนภายในสิ้นปี และได้จัดส่งขีปนาวุธร่อนระยะไกล Storm Shadow ซึ่งถูกนำไปใช้โจมตีภายในรัสเซียด้วย นอกจากนี้ โรงงานผลิตโดรนหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับยูเครนก็ดำเนินการอยู่ในดินแดนของอังกฤษ
เคียฟได้เพิ่มการโจมตีระยะไกลอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยปล่อยโดรนหลายร้อยลำในคราวเดียวโจมตีดินแดนรัสเซีย มอสโกกล่าวว่าการโจมตีส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน พื้นที่อยู่อาศัย และสถานที่พลเรือนอื่นๆ ทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคน รวมถึงเด็กๆ ด้วย
รัสเซียตอบโต้ด้วยการเพิ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของตนเองต่อโรงงานอุตสาหกรรมทางทหาร ศูนย์โลจิสติก และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของยูเครน
มอสโกเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า การส่งมอบอาวุธ การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง และความช่วยเหลือในการกำหนดเป้าหมายจากชาติตะวันตก ทำให้ประเทศสมาชิกนาโตเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งนี้ สัปดาห์ที่แล้ว เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เตือนว่ารัสเซียจะยังคงใช้ “วิธีการที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อทำลายทุกสิ่งที่ทำให้ชาติตะวันตกสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องจักรสงครามของเคียฟได้”
เจ้าหน้าที่รัสเซียยังเตือนด้วยว่า โรงงานผลิตอาวุธที่เชื่อมโยงกับยูเครนซึ่งกระจายอยู่ทั่วทวีปยุโรป อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา: RT