ถูกมองแปลกๆ!ดาราAVโอดโดนคุมตัวในนิวซีแลนด์ ท่ามกลางกระแสสาวญี่ปุ่นแห่ค้ากามในต่างแดน

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี ยูอา ฟูกูดะ ดาราเอวีญี่ปุ่น ออกเดินทางไปยังนิวซีแลนด์ ด้วยเป้าหมายออกไปดูดาวยามค่ำคืน อย่างไรก็ตามเธอพบว่าตนเองถูกคุมตัวในห้องขัง ก่อนบังคับเนรเทศกลับสู่ญี่ปุ่น ประเด็นที่ก่อการคาดเดาต่างๆนานาบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามโตเดียวรีพอร์ทเตอร์ ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการคุมเข้มปราบปรามหญิงสาวชาวญี่ปุ่น ที่ออกไปประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในต่างแดนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่กลายเป็นกระแสไวรัล ทาง ฟูกูดะ เล่าเพียงว่าเธอถูกทางการนิวซีแลนด์ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ แต่การเปิดเผยดังกล่าวโหมกระพือการคาดเดาต่างๆนานาบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยชาวเน็ตบางส่วนกล่าวหาว่าเธอพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกไปค้าประเวณีในต่างแดนของสาวญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งในวันจันทร์(17ส.ค.) เธอปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว พร้อมกล่าวว่าเธอตกเป็นเป้าของการเพ่งเล็งเนื่องจากเพศและสัญชาติของเธอ
ฟูกูดะ บอกว่าเธอเดินทางตัวคนเดียวและแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามพอผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่กลับพาตัวเธอไปสอบปากคำเกือบ 6 ชั่วโมง สอบถามเกี่ยวกับอาชีพการงาน แผนการเดินทางและการจองเที่ยวบิน
เพียงเพระเธอแค่จองโรงแรมและเที่ยวบินขากลับ ไม่ได้ระบุกิจกรรมท่องเที่ยวเจาะจงไว้ เจ้าหน้าที่จึงสรุปว่าจุดประสงค์การเดินทางของเธอนั้น "ไม่ชัดเจน" จึงไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ
"ฉันได้ลงนามในหนังสือยินยอมที่ระบุว่าฉันไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเดินทางของฉันไม่ชัดเจน" ฟูกูดะอธิบาย "พวกเขาไม่ได้บอกว่าพวกเขาสงสัยว่าฉันค้าประเวณีในต่างแดนหรือไม่ พวกเขาไม่ได้เขียนมันลงบนเอกสาร ฉันเลยไม่รู้"
ต่อมา ฟูกูดะ ถูกควบคุมตัวข้ามคืน เธอเล่าว่าห้องขังมีขนาดราวๆ ห้องเสื่อทาทามิ 4 ผืนครึ่ง มีเพียงฟูกที่นอนวางอยู่บนพื้น มีช่องมองที่ประตู และโถส้วมตั้งอยู่โล่งแจ้ง ในวันต่อมา เธอถูกพาตัวขึ้นเครื่องบินและเดินทางกลับประเทศ
แม้มีข่าวลือทางออนไลน์ว่าเธอเป็นที่เตะตาเพราะแต่งกายยั่วยวนหรือเป็นเพราะอาชีพในอุตสาหรรมหนังผู้ใหญ่ของเธอ แต่ทาง ฟูกูดะ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ เน้นย้ำว่าเธอสวมชุดลำลองที่ดูเชยและไม่เน้นความสวยงาม ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินนาน 16 ชั่วโมง ไม่ได้แต่งหน้า และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ซักถามเจาะลึกเกี่ยวกับงานของเธอ
ฟูกูดะ เชื่อว่าเธอถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพียงเพราะเธอจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงกลุ่มหนึ่ง เธอยื่นอีเมลยืนยันการจองโรงแรมและเอกสารทางภาษีที่พิสูจน์รายได้ภายในประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่เป็นผล "ฉันคิดว่าการเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวญี่ปุ่นที่เดินทางคนเดียว คือสิ่งที่เล่นงานฉัน" เธอกล่าว พร้อมเชื่อว่านักเรียนหรือพนักงานออฟฟิศทั่วไปในปัจจุบัน ก็อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในลักษณะเดียวกันนี้ได้โดยง่าย
รายงานข่าวของโตเกียวรีพอร์ทเตอร์ ระบุว่าเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าบรรดาหน่วยงานควบคุมชายแดนทั้งหลายกำลังกวดขันบรรดาผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเข้มงวดขึ้นในระดับสากล อันมีต้นตอจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้หญิงชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางไปต่างแดนเพื่อประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
ฟูกูดะ ประณามกระแสฮิตเกี่ยวกับการออกไปขายบริการทางเพศในต่างแดน เน้นย้ำว่านักเดินทางมีหน้าที่ให้ความเคารพต่อประเทศเจ้าบ้าน ไม่ใช่ไปก่อปัญหา "ตอนที่ฉันออกไปต่างแดน ฉันมองตนเองในฐานะเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น ถ้าฉันทำอะไรบ้าๆ คนญี่ปุ่นทั้งหมดจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ"
(ที่มา:โตเกียวรีพอร์ทเตอร์)