ไว้ใจไม่ได้!เขมรเจ้าเล่ห์อ้างไม่เคยรับหนังสือประท้วงจากไทย กล่าวหา'กัมพูชา'บินโดรนก่อกวนชายแดน

เจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ชี้แจงทางกระทรวงฯไม่เคยได้รับหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการใดๆจากฝ่ายไทย ต่อคำกล่าวอ้างตรวจพบการบินโดรนก่อกวนบริเวณแนวชายแดน ตามรายงานของพนมเปฯโพสต์เมื่อวันวันจันทร์(17ส.ค.) พร้อมระบุคำกล่าวหาของไทยควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นการสรุปจากรายงานข่าวของสื่อมวลชน
พนมเปญโพสต์ระบุ สื่อมวลชนไทยรายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของพลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกศูนย์เฉพาะกิจสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา กล่าวว่าได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการ กล่าวหากัมพูชาบินโดรนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกัน
"ไทยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการ ในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโดรนกัมพูชาที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดน การเจรจาทวิภาคียังคงชะงักงัน ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าพนมเปญยังคงละเมิดข้อตกลงร่วมกัน" พนมเปญโพสต์อ้างรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย
อย่างไรก็ตามพนมเปญโพสต์อ้างเจ้าหน้าที่กัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ตอบโต้กลับว่าคำกล่าวอ้างของไทยควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นข้อสรุปที่ได้จากรายงานข่าวของสื่อมวลชน
"จนถึงตอนนี้ ฝ่ายกัมพูชายังไม่ได้รับหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการใดๆจากฝ่ายไทย คำกล่าวหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อ่อนไหวตามแนวชายแดน ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และควรจัดการผ่านกลไกอย่างเป็นทางการที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่าง 2 ชาติ ไม่ใช่ด่วนสรุปผ่านสื่อมวลชน" เจ้าหน้าที่กัมพูชารายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามกล่าว
"การบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง 2 ประเทศของเรา การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในอาเซียน จำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ รวมถึงกฎบัตรอาเซียน เช่นเดียวกับสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีผลผูกพันกับทั้งกัมพูชาและไทย" เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุ
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)