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ไม่ใช่แค่'อับราฮัม ลินคอล์น'!สื่อแฉทัพUSเจอวิกฤตบนเรือรบหลายลำ สภาพความเป็นอยู่สุดเลวร้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองทัพเรือสหรัฐฯเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างหนัก จากรายงานข่าวที่ระบุว่า มีลูกเรืออย่างน้อย 7 ราย พยายามกระโดดลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น จากภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิต อันเนื่องด้วยต้องประจำการกลางทะเลเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตามรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆบนเรือยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือเพียงลำเดียวเท่านั้น เวลานี้มีเสียงคร่ำครวญลักษณะเดียวกันดังระงมขึ้นมาจากเรือรบอีกหลายลำของสหรัฐฯ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อคำถามว่า กองทัพเรืออเมริกากำลังประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการของกำลังพลใช่หรือไม่?

ท่ามกลางประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่บนเรือยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เวลานี้ได้ปรากฏภาพถ่ายใหม่ๆที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายบนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน เช่นกัน

เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน เตรียมเข้ามาแทนที่ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ในบทบาทหลักของปฏิบัติการ "มหากาพย์โกธา" เล่นงานอิหร่าน และนับตั้งแต่นั้นได้เกี่ยวข้องกับมาตรการของสหรัฐฯในการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม เซธ ฮาร์ป นักข่าวเชิงสืบสวนและนักเขียน เปิดเผยภาพถ่ายพื้นฟ้องน้ำสกปรก, ท่อผุกร่อน และโถส้วมที่มีของเหลวสีน้ำตาลอมเหลืองอยู่ภายใน บนเรือยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน ไม่ต่างกัน



นอกเหนือจากคำกล่าวอ้างของฮาร์ปแล้ว ลูกเรือรายหนึ่งที่อยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จ วอชิงตัน ได้เล่าเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนอาหารบนเรือ โดยเผยว่า "ไม่ได้กินของสดๆใหม่ๆเลยนอกจากเนื้อสัตว์ เพราะมันเป็นของแช่แข็ง" พร้อมระบุ "เรือขนส่งเสบียงมาที่นี่ แต่ไม่สามารถขนผลไม้หรือของจำพวกนั้นมาได้ เพราะมันจะรักษาความสดไว้ไม่ได้นานพอระหว่างการเดินทาง บางครั้งมันก็เน่าแล้ว กองทัพเรือไม่ใส่ใจใดๆเลย"

แอรอน พาร์นาส ผู้สื่อข่าวอิสระ รายงานว่า เรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จ วอชิงตัน ไม่ได้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวที่ประสบปัญหาขวัญกำลังใจลูกเรือตกต่ำและการขาดแคลนเสบียงอย่างหนัก ลูกเรือรายหนึ่งของเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช ก็ส่งเสียงแสดงความกังวลว่าเรือลำนี้ "ก็แทบไม่เหลืออาหาร น้ำหรือสบู่" หลังล่องลอยอยู่กลางทะเลมานานกว่า 4 เดือนครึ่ง "พวกเขาอยู่กลางทะเลมากว่า 146 วัน และยังไม่ใกล้เคียงกับจุดสิ้นสุด ขวัญกำลังใจตกต่ำและทุกๆคนน่าเวทนา มันทำให้ใจสลาย"

นอกเหนือจากนี้แล้ว เวลานี้มีรายงานด้วยว่าลูกเรือบนเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีลำหนึ่งของกองทัพเรือสหรัฐฯ ต้องใช้ชีวิตโดยที่ห้องส้วมใช้งานไม่ได้ ปราศจากการบริการโรงครัวและเครื่องปรับอากาศ ท่ามกลางสภาพอากาศอันร้อนระอุในทะเลจีนใต้ หลังเรือรบลำนี้เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง



ซีเอ็นเอ็นรายงานว่ายูเอสเอส เบนโฟลด์ เรือพิฆาตนำวิถีชั้น Arleigh Burke เกิดเหตุขัดข้องทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างปฏิบัติภารกิจตามรอบในอินโด-แปซิฟิกเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม จากคำสัมภาษณ์ของโฆษกกองเรือที่ 7 ระบุว่าเรือลำดังกล่าวสูญเสียความสามารถในการบังคับทิศทางด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นบริการโรงครัว, ห้องส้วม, เครื่องปรับอากาศและระบบน้ำดื่ม ต่างก็ได้รับผลกระทบ

ในวันจันทร์(17ส.ค.) มีรายงานข่าวกล่าวอ้างว่าลูกเรือหญิงรายหนึ่งบนเรือยูเอสเอส บ็อกเซอร์ ประสบปัญหาขาดแคลนผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่จำเป็น ทำให้เธอต้องร้องขอเสบียงและจำกัดการใช้สิ่งของที่มีอยู่ ขณะที่แหล่งข่าวอ้างว่าพัสดุที่ญาติๆส่งไปให้ ไปไม่ถึงเรือลำนี้ อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางกองทัพเรือสหรัฐฯออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ โดยบอกว่ามันเป็น "ข่าวเท็จ"

รายงานข่าวทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เน้นย้ำถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่บนเรือต่างๆของกองทัพเรือสหรัฐฯ ตามหลังปรากฏข่าวลูกเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น พยายามกระโดดลงทะเล หลังต้องประจำการกลางทะเลยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 250 วัน ซึ่งถือเป็นสถิตินานสุดเป็นประวัติการณ์

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ โต้แย้งรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่บนเรืออับราฮัม ลินคอล์น ระบุว่าเป็นการบิดเบือนความจริงโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่ากำลังพลบางส่วนอาจประจำการนานกว่าคนอื่นๆและยากลำบากกว่าคนอื่นๆ และยกย่องทหารเรือเหล่านี้

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตกำลังเรียกร้องให้มีการชี้แจงและให้มีการกำกับดูแลภายใต้ความร่วมมือกันของทั้งสองพรรคการเมือง
(ที่มา:เฟิร์สโพสต์)