โลกตะลึง!อดีตส.ส.USแฉยับพวกจนท.สหรัฐฯหารือ ใช้'อาวุธนิวเคลียร์'ทำลายล้างอิหร่าน

มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่า พวกเจ้าหน้าที่ในวอชิงตัน กำลังพูดคุยหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่าน ท่ามกลางความขัดแย้งที่ลากยาวมานานหลายเดือนและดูเหมือนจะยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
กรีน ซึ่งครั้งหนึ่้งเคยเป็นพันธมิตรคนสำคัญของ MAGA กล่าวอ้างในเรื่องนี้บนข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันอาทิตย์(16ส.ค.) อดีตส.ส.หญิงบอกว่าประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการประชุมด้านยุทธศาสตร์หลายต่อหลายครั้ง แต่เธอไม่ได้ระบุว่าใครเกี่ยวข้องบ้างหรือให้หลักฐานใดๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเธอ
"พวกเขาหารือกันเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่าน ในการประชุมด้านยุทธศาสตร์" เธอเขียน "ฉันไม่ได้คาดเดา ฉันรู้ และมันคือความชั่วร้ายแท้ๆ"
กรีน กล่าวว่า วอชิงตันกำลังพิจารณาปรับลดเพดานกฎเกณฑ์การใช้อาวุธนิวเคลียร์ แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอ้างชัยชนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความขัดแย้งกับอิหร่าน เธอเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจโหมกระพือ "หายนะนิวเคลียร์" และลากโลกเข้าสู่สงครามที่ขยายวงกว้างกว่าเดิมมาก
ทำเนียบขาวยังไม่ออกมายืนยันหรือปฏิเสธ ว่ามีการพูดคุยลักษณะดังกล่าวจริงหรือไม่
อดีตสมาชิกสภาคองเกรสหญิงรายนี้ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ทำให้เธอมีความเห็นขัดแย้งกับขบวนการทางการเมืองหนึ่งๆ ที่เธอเคยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
เสียงเตือนของเธอ มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าสหรัฐฯกำลังชั่งใจยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงยิ่งขึ้น หนังสือพิมพ์วอชิงตันรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าอเมริกากำลังเตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามในวงกว้างกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเพนตากอนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการเปิดปฏิบัติการทางภาคพื้นครั้งใหญ่ เพื่อยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารโดยปราศจากการยั่วยุ เล่นงานอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ กล่าวหาเตหะรานกำลังใกล้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ แม้ข่าวกรองของอเมริกาเองและทบวงการพลังงานปรมาณูสากล(ไอเออีเอ) เน้นย้ำว่าไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
อิหร่านแก้แค้นด้วยการโจมตีเป้าหมายต่างๆของอเมริกาและอิสราเอลทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง และต่อมาได้จำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
วอชิงตันและอิสราเอลยังคงเรียกร้องให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยสิ้นเชิงและเคลื่อนย้ายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ แต่ทางเตหะรานปฏิเสธ ยืนกรานว่าโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาเป็นโครงกรเพื่อสันติและการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมคือสิทธิอธิปไตยของชาติ
ขณะเดียวกันอิหร่านเตือนว่าพวกเขาอาจยกระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมสู่เกระผลิตอาวุธถ้าถูกโจมตีอีกรอบ แม้เน้นย้ำว่าพวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)