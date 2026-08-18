อื้อฉาว! รมว.สายเหยี่ยวของเนทันยาฮูเรียกร้องให้สังหาร 30 -40 ต่อคืนใน “กาซา” ส่วน "เทลอาวีฟ" ละเมิดข้อตกลงสถานะ “มัสยิดอัล-อักซอ” อนุญาตให้ยิวเข้าสวดด้านในได้

เอเจนซีส์ – อีตามาร์ เบน-กเวียร์ (Itamar Ben-Gvir) รัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลสายเหยี่ยวกลายเป็นข่าวฉาวหลังออกรายการพ็อดแคสต์ The 8 October เรียกร้องให้สังหาร 30 – 40 คนต่อคืนในเขตฉนวนกาซา หลังวันอาทิตย์(16 ส.ค)ยืนยันเทลอาวีฟอนุญาตให้ชาวยิวสามารถเข้าไปสวดภาวนาด้านในมัสยิดอัล-อักซอ สถานที่ศักดิสิทธิ์อันดับ 3 ของโลกมุสลิมได้เป็นครั้งแรก
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(17 ส.ค)ว่า นักจัด 2 สัญชาติเยอรมันและอิสราเอล อดีตเชลยฮามาสโดนจับระหว่างร่วมงานดนตรีโนวา เฟสติวัล และถูกขังในกาซานาน 2 ปี รอม บราสลาฟสกี (Rom Braslavski)เปิดตัวรายการพ็อดแคสต์ The 8 October ของตัวเองครั้งแรกร่วมกับรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอล อีตามาร์ เบน-กเวียร์ (Itamar Ben-Gvir)
ทั้งนี้เบน-กเวียร์ที่ผ่านมาออกมาวิจารณ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ที่ลดการโจมตีกาซาเมื่อไม่นานมานี้
ในรายการเขากล่าวว่า “ผมมองว่าเขตฉนวนกาซาทั้งหมดเป็นของพวกเรา”
และยังแสดงความเห็นอย่างดุดันว่า สมควรเปิดปฎิบัติการสังหาร 30 – 40 คนต่อคืนในกาซาต่อคนที่ต่อต้านอิสราเอล และยังชี้ไปว่ามีบางส่วนไม่มีคุณค่าที่จะมีชีวิตต่อไป
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า เป็นแปลกใจที่สื่อภายในอิสราเอลมีจำนวนน้อยมากออกมาแสดงความเห็นต่อคำกล่าวของรัฐมนตรีสายเหยี่ยวผู้อื้อฉาวรายนี้
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า เบน-กเวียร์ถือเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเทลอาวีฟ
การแสดงความไม่เห็นด้วยต่อนโยบายลดการโจมตีกาซาได้รับการยืนยันจากกองทัพอิสราเอลที่แถลงว่า การโจมตีเป้าหมายสมาชิกฮามาสดูเหมือนจะลดลงที่เป็นการแสดงยินยอมต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตามหลังผู้นำอิสราเอลออกมาปฎิเสธความพยายามล่าสุดของสหรัฐฯเพื่อที่จะทำให้แผนสันติภาพเดินหน้า
เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลูกเขยทรัมป์ จาเรด คุชเนอร์ ได้พบกับบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสรวมผู้นำทางการเมืองฮามาส คาลิล อัล-เฮย์ยา (Khalil al-Hayya) ใน อียิปต์ วันอาทิตย์(16) ที่มีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลับไคโร นักการทูตกาตาร์ และเจ้าหน้าที่ตุรกี ร่วมในที่ประชุมเพื่อผลักดันแผนสันติภาพกาซาที่เนทันยาฮูปฎิเสธ อ้างอิงจากอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์
และในวันอาทิตย์(16) รัฐมนตรีอิสราเอลสายเหยี่ยวผู้อื้อฉาว อีตามาร์ เบน-กเวียร์ ยังยืนยันกับเยรูซาเลมโพสต์ตามรายงานว่า ชาวยิวได้รับไฟเขียวเป็นทางการเป็นครั้งแรกให้สามารถนำคำภีร์เข้าไปสวดภาวนาด้านในเนินพระวิหาร หรือ Temple Mount ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและยังเป็นที่รู้จักในฐานะมัสยิดอัล อักซอ สถานที่ศักดิสิทธิ์อันดับ 3 ของโลกมุสลิม
อย่างไรก็ตาม Middle East Eye ที่มีสำนักงานตั้งในกรุงลอนดอน อังกฤษ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ ว่าเป็นการขัดต่อสถานะที่รับรอง (status quo) ของมัสยิดอัล-อักซอ
โดยชี้ว่าการอนุญาตให้ชาวยิวเข้าไปด้านในถือเป็นการละเมิดต่อสถานะที่มีมาอย่างยาวนานของมัสยิดอัล-อักซอ
ภาพที่เผยแพร่ไปทั่วแสดงให้เห็นว่า กลุ่มชายชาวยิวกำลังสวดและอ่านคัมภีร์ที่อ้างว่าถ่ายจากด้านในเนินพระวิหาร
แหล่งข่าวปาเลสไตน์จากคณะกรรมการดูแลมัสยิดอัล-อักซอ Jerusalem Islamic Waqf ที่อยู่ในความดูแลของจอร์แดน ออกมาเปิดเผยว่า ตำรวจอิสราเอลปล่อยให้ชาวยิวตั้งถิ่นฐานสามารถเข้าไปด้านในมัสยิดที่ศักดิสิทธิ์ในวันอาทิตย์(16) ก่อนที่จะประกอบกิจทางศาสนา
แหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดสถานะของมัสยิดอัล-อักซออย่างชัดเจน
“มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการเข้าไปเยี่ยมชมและการเข้าไปสวดภาวนาที่นั่น” แหล่งข่าวกล่าว
ด้านมุสตาฟา อาบู สเวย์ (Mustafa Abu Sway) สมาชิกของสภาดูแลมัสยิดอัล-อักซอ แสดงความเห็นว่า การละเมิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลเทลอาวีฟมากกว่าจะเป็นแค่ความเคลื่อนไหวทั่วไป
สถานะของมัสยิดอัล-อักซอถูกบังคับใช้มานานหลายสิบปีและได้รับการรับรองจากนานาชาติในการจัดการเข้าและออกมัสยิดรวมไปถึงการจัดการของมัสยิดอัล-อักซอ
Middle East Eye ชี้ว่าภายใต้ข้อตกลงพื้นที่ขนาด 14.4 เฮกเตอร์ถูกยอมรับว่าเป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์ของโลกมุสลิม
การบุกรุกมัสยิดอัล-อักซอเกิดขึ้นก่อนหน้า อนาโดลูของตุรกีรายงานวันพฤหัสบดี(13)ว่า ชาวยิวตั้งถิ่นฐานไม่ต่ำกว่า 584 คนได้บุกเข้าไปด้านในมัสยิดอัล-อักซอภายใต้การคุ้มกันของตำรวจ